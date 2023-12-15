Встречайте стартапы из Центральной Италии, возрождающие заброшенные оливковые рощи

Инициативы по восстановить заброшенные оливковые рощи в Италии за последние годы увеличились, идя рука об руку с растущей осведомленностью о экологическая ценность оливкового дерева.
Различные организации участвуют в проектах восстановления, создавая планы по внедрению оливковых деревьев для граждан и компаний, реализующих программы корпоративной социальной ответственности. Местные сообщества ценят возрожденные рощи как новые коллективные пространства.
В Тоскане стартовал стартап Ager Oliva, который дал новую жизнь миллионам заброшенных оливковых деревьев в регионе, борясь с изменение климата, совместно с компаниями, стремящимися компенсировать выбросы углекислого газа.См. также:Оливковые деревья на государственной земле приносят обильный урожай местным жителям Италии
Любовь к оливковым деревьям мне передал мой дедушка, который производил оливковое масло. С детства моим желанием было создать собственную компанию в этом секторе», — рассказал Томмазо Дами, экономист и основатель Ager Oliva. Olive Oil Times. Когда я прочитал данные о миллионах заброшенных оливковых деревьев в нашем регионе, я понял, что могу что-то сделать, чтобы решить эту проблему».
Заброшенность земель происходит из-за отсутствия смены поколений», - добавил он. Многие из тех, кто унаследовал небольшие или большие участки земли, не могут управлять ими из-за ранее существовавших рабочих и семейных обязательств, а также потому, что они не могут позволить себе постоянно растущие издержки производства. Затем мне пришла в голову идея усыновления на расстоянии, которая стала конкретным проектом после 2020 года».
Сразу после В Италии снят карантин из-за пандемии Covid-19.Дами создал команду из Аны Сото, эксперта по устойчивому туризму, и Козимо Лунетти, видеооператора и пилота дронов.
После создания веб-сайта и настройки профиля в социальных сетях они провели рекламную кампанию, чтобы проверить реакцию рынка, которая была очень положительной как в Италии, так и за рубежом. Затем в марте 2021 года они основали свой инновационный сельскохозяйственный стартап.
Мы начали восстанавливать оливковые рощи в Пистойе, Монтекатини и Флоренции, в частности те, что расположены в предгорьях Монтальбано, недалеко от Место рождения Леонардо да Винчи", - сказала Дами.
Все первые 700 деревьев были восстановлены всего за три месяца после запуска стартапа. Из этих оливковых деревьев 400 были приняты CPL Concordia, крупной компанией из Эмилии-Романьи, специализирующейся на управлении энергетическими системами», — добавил он. Они обратились к нам после прочтения статьи о нашем проекте в местной газете и вскоре стали нашими клиентами. Они поддерживают нас уже три года, а со следующего года рассмотрят возможность присоединения к нашей новой программе посадки растений в Италии».
Их новый проект состоит в посадке оливковых деревьев на залежных землях в Тоскане и других регионах Италии и управлении новыми рощами в последующие годы.
Целью также является расширение оливковое масло первого отжима производство. Команда Ager Oliva сейчас ведет переговоры о том, чтобы взять на себя управление площадью в 3,000 гектаров невозделанной земли в Лацио.
Финансируя плантацию оливковых деревьев и доверяя нам многолетнее управление, компании получают возможность компенсировать выбросы углекислого газа с помощью естественной и научно обоснованной системы нулевого километра», — сказал Дами.
«Мы предлагаем им не только способ компенсировать выбросы углекислого газа, но и проводить мероприятия по сплочению команды на местах с сотрудниками и защищать биоразнообразие», — добавил он. Используя последний вариант, они могут получить кредиты на биоразнообразие и подарить их своим сотрудникам».
После презентации Ager Oliva на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в 2023 году команда посетит это мероприятие во второй раз, чтобы представить последние разработки и предстоящие проекты.
Стартап восстановил 12 гектаров оливковых деревьев, в основном многовековых, и планирует восстановить еще 25 гектаров в следующем году.
По расчетам Флорентийского университета и Национального исследовательского центра Флоренции, почти за три года из окружающей среды было удалено более 500 тонн углекислого газа.
Проекты стартапа могут поддержать как компании, так и частные лица, которые каждый сезон сбора урожая получают вознаграждение в виде высококачественного оливкового масла первого отжима, произведенного из восстановленных оливковых деревьев. Их плоды измельчаются на современной двухфазной мельнице в Каррате, провинция Пистойя.
Помимо нас троих, есть сотрудники офиса и внешние сотрудники», — сказал Дами. У нас хорошо структурированная организация, которая позволяет нам управлять многими растениями, учитывая также, что мы расширяем количество рощ, которые нужно восстановить и управлять ими».
Еще одна миссия Ager Oliva — распространение культуры оливкового масла первого отжима и повышение осведомленности о защите окружающей среды во время мероприятий, организованных в восстановленных садах.
Мы организуем мероприятия с участием сторонников, в том числе учащихся государственных школ», — сказал Дами. Некоторые школы уже запросили пикники и экологические образовательные туры на следующую весну».
Мы привезем студентов посетить музеи Леонардо да Винчи, а затем оливковые рощи, где они примут участие в дне экологического и культурного обучения, посвященного ключевой роли оливкового дерева на территории и преимуществам оливок первого отжима. нефти», — добавил он.
В Умбрии компания Le Olivastre была основана в 2014 году для восстановления древних заброшенных оливковых рощ на берегу озера Тразимено.
Женская версия итальянского слова, обозначающего олестр, а именно дикая оливковое дерево, — это название, выбранное основателями для их некоммерческой ассоциации, которая недавно добавила одноименный бизнес в сфере общественного питания.
Мы с двумя друзьями переехали в Пассиньяно-суль-Тразимено, в провинции Перуджа, из других регионов Италии, и, как это часто бывает с неместными людьми, которые видят места новыми глазами, мы влюбились в этот пейзаж с первого взгляда. который действительно обладает уникальной красотой», — рассказала соучредитель Эмануэла Де Стефанис. Olive Oil Times.
Раньше мы гуляли по фруктовым садам недалеко от наших домов, где выделялись заброшенные многовековые оливковые деревья, и со временем начали задаваться вопросом, можем ли мы сделать что-то полезное для места, которое нас приняло», — добавила она.
Поэтому они решили собрать плоды, которые в противном случае упали бы на землю и не были использованы, и доставили их на местную мельницу, чтобы получить немного оливкового масла первого отжима.
Мы поняли, что для того, чтобы быть полезными обществу, нам следует обеспечить непрерывность нашей деятельности по сохранению и производству», — сказала она. Тогда мы предложили управлять еще несколькими заброшенными участками, как частными, так и государственными, с помощью наших семей и друзей. Более того, некоторые старейшины в деревне были настолько любезны, что дали нам несколько советов».
Для них было вполне естественно начать учиться и посещать курсы, чтобы стать дегустаторами и секаторами, а также изучить методы измельчения. Они установили партнерские отношения с группой агрономов и создали ассоциацию.
Мы как раз успели к очень тяжелому году урожая оливок, когда произошло крупное нападение оливковая плодовая муха произошло по всей стране», — сказал Де Стефанис. При поддержке фитосанитарной службы региона Умбрия и других специалистов мы организовали общественные встречи, на которых разъясняли производителям оливок, часто фермерам-любителям, влияние оливковой мухи на плоды и доступные системы профилактики и защиты. Я рад сообщить, что мы стали точкой отсчета для многих мелких фермеров».
Первый восстановленный фруктовый сад — историческая оливковая роща Сан-Криспольто, датируемая XVIII веком.th века, включает 250 вековых деревьев Дольче Агогиа, типичный сорт Тразименского озера.
За прошедшие годы с помощью волонтеров и сезонных сотрудников Le Olivastre удалось восстановить шесть оливковых рощ с более чем 1,500 деревьями автохтонных сортов. Их плоды измельчаются на мельнице в Кастильоне-дель-Лаго, оснащенной новейшими технологиями.
Сегодня ассоциация, возглавляемая Де Стефанисом, Паолой Стикки и Антонеллой Панчарола, включает в себя итальянских и международных членов. К ним добавляются усыновители, которые могут выбирать название своих оливковых деревьев и в конце сезона сбора урожая получать оливковое масло первого отжима, произведенное из восстановленных садов.
Усыновителями являются как частные лица, так и компании», — сказал Де Стефанис. В прошлом году крупная компания по розливу оливкового масла первого отжима Costa d'Oro посадила несколько деревьев, по одному для каждого из своих сотрудников, в рамках программы корпоративной социальной ответственности».
Один из последних небольших садов, восстановленных ассоциацией, расположен на крутой местности с прекрасным видом на озеро. Действительно, одной из целей Ле Оливастра является защита ландшафта, а также сохранение местного биоразнообразия.
Мы проводим настоящее восстановление территории, и наша идея – создать среди рощ тропинки, которые можно будет используется для легких походов— сказал Де Стефанис. Мы уже организовали несколько инициатив внутри оливковой рощи и приглашаем наших членов предлагать общественные мероприятия, потому что восстановленные оливковые рощи призваны стать местами для общества».
Более того, недавно мы возродили огород в Сан-Фелисиано, где мы производим шафран, и эта деятельность открыла нам доступ к другим продуктам озера», — добавила она. Затем мы сделали шаг и предложили нашу собственную кухню с оливковым маслом в основе».
С помощью фургона с едой мы привозим на местные мероприятия нашу качественную уличную еду, приготовленную с использованием сыра, хлеба, вина и оливкового масла первого отжима, произведенного другими фермерами из озера», — заключил Де Стефанис. В таких случаях мы организуем дегустации оливкового масла с целью распространения культуры высококачественного оливкового масла первого отжима».