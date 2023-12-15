Встречайте стартапы из Центральной Италии, возрождающие заброшенные оливковые рощи

Инициативы по восстановить заброшенные оливковые рощи в Италии за последние годы увеличились, идя рука об руку с растущей осведомленностью о экологическая ценность оливкового дерева.

Различные организации участвуют в проектах восстановления, создавая планы по внедрению оливковых деревьев для граждан и компаний, реализующих программы корпоративной социальной ответственности. Местные сообщества ценят возрожденные рощи как новые коллективные пространства.

В Тоскане стартовал стартап Ager Oliva, который дал новую жизнь миллионам заброшенных оливковых деревьев в регионе, борясь с изменение климата, совместно с компаниями, стремящимися компенсировать выбросы углекислого газа.

Любовь к оливковым деревьям мне передал мой дедушка, который производил оливковое масло. С детства моим желанием было создать собственную компанию в этом секторе», — рассказал Томмазо Дами, экономист и основатель Ager Oliva. Olive Oil Times. Когда я прочитал данные о миллионах заброшенных оливковых деревьев в нашем регионе, я понял, что могу что-то сделать, чтобы решить эту проблему».

Заброшенность земель происходит из-за отсутствия смены поколений», - добавил он. Многие из тех, кто унаследовал небольшие или большие участки земли, не могут управлять ими из-за ранее существовавших рабочих и семейных обязательств, а также потому, что они не могут позволить себе постоянно растущие издержки производства. Затем мне пришла в голову идея усыновления на расстоянии, которая стала конкретным проектом после 2020 года».

Сразу после В Италии снят карантин из-за пандемии Covid-19.Дами создал команду из Аны Сото, эксперта по устойчивому туризму, и Козимо Лунетти, видеооператора и пилота дронов.

После создания веб-сайта и настройки профиля в социальных сетях они провели рекламную кампанию, чтобы проверить реакцию рынка, которая была очень положительной как в Италии, так и за рубежом. Затем в марте 2021 года они основали свой инновационный сельскохозяйственный стартап.

Мы начали восстанавливать оливковые рощи в Пистойе, Монтекатини и Флоренции, в частности те, что расположены в предгорьях Монтальбано, недалеко от Место рождения Леонардо да Винчи", - сказала Дами.

Оливковая роща на месте рождения Леонардо да Винчи после восстановления, проведенного Агером Оливой.

Все первые 700 деревьев были восстановлены всего за три месяца после запуска стартапа. Из этих оливковых деревьев 400 были приняты CPL Concordia, крупной компанией из Эмилии-Романьи, специализирующейся на управлении энергетическими системами», — добавил он. Они обратились к нам после прочтения статьи о нашем проекте в местной газете и вскоре стали нашими клиентами. Они поддерживают нас уже три года, а со следующего года рассмотрят возможность присоединения к нашей новой программе посадки растений в Италии».

Их новый проект состоит в посадке оливковых деревьев на залежных землях в Тоскане и других регионах Италии и управлении новыми рощами в последующие годы.

Целью также является расширение оливковое масло первого отжима производство. Команда Ager Oliva сейчас ведет переговоры о том, чтобы взять на себя управление площадью в 3,000 гектаров невозделанной земли в Лацио.

Финансируя плантацию оливковых деревьев и доверяя нам многолетнее управление, компании получают возможность компенсировать выбросы углекислого газа с помощью естественной и научно обоснованной системы нулевого километра», — сказал Дами.

«Мы предлагаем им не только способ компенсировать выбросы углекислого газа, но и проводить мероприятия по сплочению команды на местах с сотрудниками и защищать биоразнообразие», — добавил он. Используя последний вариант, они могут получить кредиты на биоразнообразие и подарить их своим сотрудникам».

После презентации Ager Oliva на ежегодном собрании Всемирного экономического форума в 2023 году команда посетит это мероприятие во второй раз, чтобы представить последние разработки и предстоящие проекты.

Стартап восстановил 12 гектаров оливковых деревьев, в основном многовековых, и планирует восстановить еще 25 гектаров в следующем году.

По расчетам Флорентийского университета и Национального исследовательского центра Флоренции, почти за три года из окружающей среды было удалено более 500 тонн углекислого газа.

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Проекты стартапа могут поддержать как компании, так и частные лица, которые каждый сезон сбора урожая получают вознаграждение в виде высококачественного оливкового масла первого отжима, произведенного из восстановленных оливковых деревьев. Их плоды измельчаются на современной двухфазной мельнице в Каррате, провинция Пистойя.

Помимо нас троих, есть сотрудники офиса и внешние сотрудники», — сказал Дами. У нас хорошо структурированная организация, которая позволяет нам управлять многими растениями, учитывая также, что мы расширяем количество рощ, которые нужно восстановить и управлять ими».

Еще одна миссия Ager Oliva — распространение культуры оливкового масла первого отжима и повышение осведомленности о защите окружающей среды во время мероприятий, организованных в восстановленных садах.

Команда Ager Oliva в оливковой роще в Пистойе перед выздоровлением

Мы организуем мероприятия с участием сторонников, в том числе учащихся государственных школ», — сказал Дами. Некоторые школы уже запросили пикники и экологические образовательные туры на следующую весну».

Мы привезем студентов посетить музеи Леонардо да Винчи, а затем оливковые рощи, где они примут участие в дне экологического и культурного обучения, посвященного ключевой роли оливкового дерева на территории и преимуществам оливок первого отжима. нефти», — добавил он.

В Умбрии компания Le Olivastre была основана в 2014 году для восстановления древних заброшенных оливковых рощ на берегу озера Тразимено.

Женская версия итальянского слова, обозначающего олестр, а именно дикая оливковое дерево, — это название, выбранное основателями для их некоммерческой ассоциации, которая недавно добавила одноименный бизнес в сфере общественного питания.

Мы с двумя друзьями переехали в Пассиньяно-суль-Тразимено, в провинции Перуджа, из других регионов Италии, и, как это часто бывает с неместными людьми, которые видят места новыми глазами, мы влюбились в этот пейзаж с первого взгляда. который действительно обладает уникальной красотой», — рассказала соучредитель Эмануэла Де Стефанис. Olive Oil Times.

Раньше мы гуляли по фруктовым садам недалеко от наших домов, где выделялись заброшенные многовековые оливковые деревья, и со временем начали задаваться вопросом, можем ли мы сделать что-то полезное для места, которое нас приняло», — добавила она.

Поэтому они решили собрать плоды, которые в противном случае упали бы на землю и не были использованы, и доставили их на местную мельницу, чтобы получить немного оливкового масла первого отжима.

Мы поняли, что для того, чтобы быть полезными обществу, нам следует обеспечить непрерывность нашей деятельности по сохранению и производству», — сказала она. Тогда мы предложили управлять еще несколькими заброшенными участками, как частными, так и государственными, с помощью наших семей и друзей. Более того, некоторые старейшины в деревне были настолько любезны, что дали нам несколько советов».

Для них было вполне естественно начать учиться и посещать курсы, чтобы стать дегустаторами и секаторами, а также изучить методы измельчения. Они установили партнерские отношения с группой агрономов и создали ассоциацию.

Команда Le Olivastre (Фото: Алессандра Бальдони)

Мы как раз успели к очень тяжелому году урожая оливок, когда произошло крупное нападение оливковая плодовая муха произошло по всей стране», — сказал Де Стефанис. При поддержке фитосанитарной службы региона Умбрия и других специалистов мы организовали общественные встречи, на которых разъясняли производителям оливок, часто фермерам-любителям, влияние оливковой мухи на плоды и доступные системы профилактики и защиты. Я рад сообщить, что мы стали точкой отсчета для многих мелких фермеров».

Первый восстановленный фруктовый сад — историческая оливковая роща Сан-Криспольто, датируемая XVIII веком.th века, включает 250 вековых деревьев Дольче Агогиа, типичный сорт Тразименского озера.

За прошедшие годы с помощью волонтеров и сезонных сотрудников Le Olivastre удалось восстановить шесть оливковых рощ с более чем 1,500 деревьями автохтонных сортов. Их плоды измельчаются на мельнице в Кастильоне-дель-Лаго, оснащенной новейшими технологиями.

Сегодня ассоциация, возглавляемая Де Стефанисом, Паолой Стикки и Антонеллой Панчарола, включает в себя итальянских и международных членов. К ним добавляются усыновители, которые могут выбирать название своих оливковых деревьев и в конце сезона сбора урожая получать оливковое масло первого отжима, произведенное из восстановленных садов.

Усыновителями являются как частные лица, так и компании», — сказал Де Стефанис. В прошлом году крупная компания по розливу оливкового масла первого отжима Costa d'Oro посадила несколько деревьев, по одному для каждого из своих сотрудников, в рамках программы корпоративной социальной ответственности».

Один из последних небольших садов, восстановленных ассоциацией, расположен на крутой местности с прекрасным видом на озеро. Действительно, одной из целей Ле Оливастра является защита ландшафта, а также сохранение местного биоразнообразия.

Мы проводим настоящее восстановление территории, и наша идея – создать среди рощ тропинки, которые можно будет используется для легких походов— сказал Де Стефанис. Мы уже организовали несколько инициатив внутри оливковой рощи и приглашаем наших членов предлагать общественные мероприятия, потому что восстановленные оливковые рощи призваны стать местами для общества».

Более того, недавно мы возродили огород в Сан-Фелисиано, где мы производим шафран, и эта деятельность открыла нам доступ к другим продуктам озера», — добавила она. Затем мы сделали шаг и предложили нашу собственную кухню с оливковым маслом в основе».

С помощью фургона с едой мы привозим на местные мероприятия нашу качественную уличную еду, приготовленную с использованием сыра, хлеба, вина и оливкового масла первого отжима, произведенного другими фермерами из озера», — заключил Де Стефанис. В таких случаях мы организуем дегустации оливкового масла с целью распространения культуры высококачественного оливкового масла первого отжима».