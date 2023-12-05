Растущие расходы напрягают производителей в Южной Европе

Рост издержек производства создает нагрузку на сектор оливкового масла в Южной Европе на фоне второй подряд неурожай для стран Средиземноморского бассейна.

Недавнее исследование показало, что затраты на производство оливкового масла в Испании удвоились в период с 2020 по 2023 год. Ситуация не намного лучше в Италии, Греции и за их пределами.

За последние два года выращивание оливок столкнулось с проблемами и трудными условиями на глобальном уровне», — сказала Стелла Теодосиу, заместитель директора Sevitel, ассоциации греческих производителей оливкового масла. Olive Oil Times. Эти задачи были перенесены на все узлы производственной цепочки».

В эпоху после Covid мы все были призваны столкнуться с последствиями войны на Украине, когда цены на электроэнергию стремительно растут», — добавила она. В настоящее время они остаются на очень высоком уровне».

В своем последнем отчете о затратах на производство оливок Испанская ассоциация оливковых муниципалитетов (Aemo) предупредила о глубоких последствиях значительно сократилось производство оливкового масла на доходы отрасли.

Исследование Aemo показывает, что в период с 2020 по 2023 год затраты на производство одного килограмма оливкового масла увеличились почти вдвое, увеличившись с 3.20 евро до 6.22 евро.

По мнению ассоциации, рост затрат обусловлен резким спадом производства и увеличением себестоимости ресурсов. Например, удобрения и фитосанитарные продукты стоят на 70 процентов дороже, чем три года назад. Между тем, цены на энергоносители выросли на 40 процентов, а зарплаты выросли на 9 процентов.

Не все затраты одинаково важны для оливковых ферм. Производственные затраты на выращивание оливковых рощ с высокой плотностью (интенсивных) или сверхвысокой плотности (сверхинтенсивных) остаются значительно ниже, чем в традиционных оливковых рощах или оливковых рощах на крутых склонах, отчасти благодаря механизации. Тем не менее, за последние несколько лет затраты значительно возросли во всем секторе.

По данным Итальянского института услуг для сельскохозяйственного и продовольственного рынка (Ismea), затраты на производство оливкового масла в Италии также остаются высокими в текущем году.

Тем не менее, за первые девять месяцев 2023 года они несколько снизились по сравнению с предыдущим годом, когда было зарегистрировано значительное увеличение.

В своем последнем отчете Ismea отметила, как оливковое масло первого отжима Импорт, имеющий решающее значение для итальянского сектора, сократился в объёмах на 25 процентов по сравнению с предыдущим годом. Тем не менее, их стоимость выросла на 19 процентов, что подчеркивает рост торговых цен на оливки и их влияние на операционные расходы производителей и разливщиков.

Спад производства, о котором сообщалось в нескольких странах, привел к росту цен на сырье по сравнению с предыдущим сезоном, что вызвало дополнительную неопределенность как для производителей, так и для импортеров и экспортеров.

В Италии, где оливковое масло ожидается, что объемы производства в текущем сезоне превысят Как и в предыдущем случае, прибыль итальянских производителей оливкового масла, вероятно, все еще будет относительно скромной.

При нынешней цене [продукта] в ходе этой кампании мы возместим производственные затраты больше, чем то, что происходит с другими», — заявил местным СМИ Дженнаро Сиколо, президент ассоциации производителей Italia Olivicola.

По словам Сиколо, падение добычи грозит всему Средиземноморскому бассейну – особенно Испании. Португалия, Марокко и Тунис – вот основная причина такой низкой доходности. Это означает, что итальянские производители не могут обратиться в эти страны за покупкой продукции», — сказал он.

Кроме того, нам также необходимо учитывать фрезерные операции, которые, как мы знаем, требуют большого количества электроэнергии», — добавил Сиколо. Если говорить о цифрах, то в прошлом году у нас были цены 25 евро за центнер (100 килограммов). Сегодня она легко поднимается до 27–30 евро».

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Феодосиу согласился. Затраты на транспортировку, упаковку, работу оливковых заводов и предприятий по переработке оливкового масла возросли», — сказала она.

Тедодосиу добавил, что сектор также пострадал от роста процентных ставок и затрат на рабочую силу.

Хотя в прошлом сезоне Греция собрала хороший урожай, ожидается, что в 2023/24 сельскохозяйственном году производство вырастет. значительно снизиться.

Греции пришлось справляться с последствиями изменение климата— сказал Теодосиу. Таким образом, ожидается, что количество греческих оливковых рощ сократится примерно на 170,000 - тонн».

По словам Теодосиу, Греция сейчас сталкивается с риском перевернутого домино на рынке оливкового масла, поскольку потребители склонны тратить меньше на дорогостоящие продукты именно в тот момент, когда производителям оливкового масла нужно больше продаж, чтобы покрыть операционные расходы.

Предприятия по стандартизации и компании по экспорту фирменного оливкового масла закупают сырье постепенно в соответствии со спросом, с начала каждого сельскохозяйственного года, ноября, до начала следующего, октября», — сказал Теодосиу.

Отрасль работает в строгих рамках национального и европейского законодательства», — добавила она. Следовательно, конечная цена каждого фирменного оливкового масла напрямую зависит от стоимости сырья».

Самой большой проблемой для компаний по стандартизации оливкового масла является сохранение своих квот на внутреннем и международном рынке», — заключил Теодосиу. Любое дальнейшее сокращение потребления оливкового масла будет дисфункциональным для всех звеньев цепи».