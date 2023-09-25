Высокие температуры, продолжительная засуха и историческое землетрясение поразили марокканские оливковые рощи всего за несколько месяцев до начала урожая 2023/24 года.

Мы ожидаем, что производство будет выше, чем в прошлом году, который был катастрофическим. - Рашид Бенали, президент Марокканской межпрофессиональной федерации оливок.

Несмотря на значительные препятствия в секторе, чиновники сохраняют оптимизм в отношении того, что урожай этого года по-прежнему улучшит урожай прошлого года, составивший 107,000 - тонн, что значительно ниже прошлогоднего показателя. 200,000 2021 тонн произведено в 22/- году и на 8 процентов ниже среднего за пять лет.

Мы ожидаем, что производство будет выше, чем в прошлом году, что было катастрофой», — заявил местным СМИ Рашид Бенали, президент Марокканской межпрофессиональной федерации оливок.

Однако он добавил, что окончательная урожайность во многом зависит от того, сколько осадков выпадет в ближайшие два месяца.

По данным министерства сельского хозяйства Марокко, в 2022/23 гидрологическом году в стране выпало больше осадков, чем в предыдущем, на 22 процента больше, но общее количество осадков по-прежнему было на 32 процента ниже нормы.

Недавно на севере страны, в том числе в нескольких известных регионах выращивания оливок, прошел дождь, и в ближайшие недели ожидается еще больше дождей.

Хотя дождь поможет скоплению нефти на 750,000 - гектарах богарных рощ страны, Бенали сказал, что значительный ущерб был нанесен в период цветения в апреле.

От 60 до 70 процентов оливковых деревьев пострадали от палящих весенних температур. Цветы оливы сгорели из-за этого широко распространенного климатического явления», — сказал он.

За необычно горячим источником последовало палящее лето и сильные ветры, известные как Шерги, которые нанесли дополнительный ущерб некоторым оливковым деревьям страны.

Это явление было особенно острым в центральном районе Эль-Келаа-де-Срагна, где некоторые местные чиновники оценивают что производство может упасть на 80 процентов по сравнению с прошлым годом из-за значительного ущерба от ветра и ветра.

Ожидается, что в восточных регионах Таза, Герсиф и Оутат Эль-Хадж, где находится 186,000 - гектаров оливковых рощ, производство продолжит расти, несмотря на некоторые фермеры сообщают значительные потери после града в начале сентября.

Однако в регионе Фес-Мекнес на северо-востоке Марокко, где находится треть оливковых рощ страны, представитель сельского хозяйства Мостафа Мхари сообщил местным СМИ, что орошаемые оливковые деревья не понесли значительного ущерба.

В горном районе Аль-Хауз, расположенном в эпицентре сентябрьского землетрясения магнитудой 6.8, в результате которого погибло около 3,000 человек, фермеры все еще работают над расчисткой завалов и определением масштабов ущерба.

По оценкам, в регионе имеется 124,200 10 гектаров оливковых рощ, что составляет около - процентов от общей площади страны. В соответствии с местные СМИгустые рощи, расположенные у подножия гор Высокого Атласа, практически не пострадали.

Выше в горах более серьезно пострадали традиционные рощи, принадлежавшие мелким производителям.

Больше всего пострадали горные общины, живущие в традиционных глиняных домах», — сообщил местным СМИ один из продюсеров. Эти общины практикуют натуральное сельское хозяйство, основанное на лесоводстве, например выращивании фруктов и оливок, а также производстве трав, таких как шафран, для собственного потребления или в небольших количествах для продажи на местном рынке».

Ожидается, что южнее, в регионе Сус-Масса, расположенном чуть ниже эпицентра землетрясения, добыча также восстановится. Хотя этот район и избежал самого сильного землетрясения, толчки все еще ощущались и нанесли ущерб инфраструктуре. Сообщалось о минимальном ущербе оливковым деревьям.

В условиях продолжающейся засухи чиновники по всей стране подчеркивают необходимость инвестировать в оливковые рощи. В мае правительство предоставило Марокканской межпрофессиональной федерации оливкового масла 16.9 млрд дирхамов (1.54 млрд евро) для инвестиций в ирригацию.

По данным чиновников, 37.5 процентов оливковых рощ страны орошаются, общая площадь которых составляет 450,000 тысяч гектаров. Тем не менее, на эти рощи приходится от 50 до 60 процентов общего производства.

Орошение остальных рощ страны значительно увеличит производство, что, по мнению чиновников, приведет к значительному увеличению производства. улучшить международный торговый баланс Марокко и нижний стабильно высокие внутренние цены.