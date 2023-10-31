Мировое производство оливкового масла переживает второй год спада подряд

В Средиземноморском бассейне начинается сбор урожая, и уже подсчитываются предварительные оценки производства.

Согласно интервью с фермерами, мельниками и местными чиновниками, в семи крупнейших в мире странах-производителях оливкового масла прогнозируется урожай 1.97 миллиона тонн в 2023/24 сельскохозяйственном году, что на семь процентов меньше по сравнению с прошлым годом и на 23 процента ниже среднего показателя. предыдущих четырех сельскохозяйственных лет.

В совокупности на Испанию, Италию, Тунис, Грецию, Турцию, Марокко и Португалию в прошлом году пришлось 72 процента мирового производства оливкового масла. За последние четыре сельскохозяйственных года этот показатель составил 82 процента.

В результате мировое производство оливкового масла в 2023/24 сельскохозяйственном году, скорее всего, окажется ниже 2.94 миллиона тонн, произведенных в 2022/23 году, что является самым низким показателем с 2016/17 года.

По словам Хуана Вилара, испанского стратегического консультанта по сектору оливкового масла, мировое производство может упасть до 2.4 миллиона тонн, что на 18 процентов меньше по сравнению с 2022/23 годом и на 24 процента ниже среднего показателя за предыдущие четыре сельскохозяйственных года.

источники: Olive Oil Times, Международный совет по оливкам

Хотя производители в Испании, Италии, Тунисе, Марокко и Португалии ожидают в этом году превосходных урожаев, ожидается, что рост производства будет более скромным, чем значительное снижение, прогнозируемое в Турции и Греции.

Ниже приводится краткое изложение того, что производители и официальные лица ожидают в этом урожайном году в семи основных странах-производителях.

Испания

После исторически плохой урожай прошлого годаИспанские чиновники оптимистичны в отношении того, что урожайный 2023/24 год улучшится. Ожидается, что производство вырастет с 664,033 765,362 тонн до - - тонн.

Несмотря на 15-процентное увеличение по сравнению с прошлым годом, ожидается, что производство по-прежнему останется на 34 процента ниже среднего показателя предыдущих четырех сельскохозяйственных лет. В результате оливковое масло ожидается, что цены продолжат расти через май.

Небольшой дождь летом и осенью означал, что крупнейшая в мире страна-производитель оливкового масла получила немного дождей. передышка от исторической засухи.

Однако палящие весенние температуры повредили некоторые деревья во время их цветения, что привело к снижению завязывания плодов в Андалусии, крупнейшем в мире регионе по производству оливкового масла.

В целом, ожидается рост производства в Андалусии 7 процентов по сравнению с прошлым годом, достигнув 550,600 тыс. тонн. Однако этот показатель по-прежнему на 40 процентов ниже среднего показателя предыдущих четырех сезонов.

Производители в центре страны также сообщили об ущербе от заморозков ранней весной, что также снизило потенциальную завязываемость плодов. Тем не менее фермеры и мельники Кастильи-Ла-Манчи, ЭстремадураСообщество Валенсия, Каталония и Арагон также ожидают в этом году превосходных урожаев.

Италии

Фермеры и чиновники Италии ожидают производство превысит 290,000 - тонн в 2023/24 году, при этом некоторые крупные производители прогнозируют объем более 300,000 - тонн.

Если нижний предел этой оценки будет реализован, это будет представлять собой увеличение на 23 процента по сравнению с урожайностью прошлого года, но останется на 4 процента ниже среднего показателя предыдущих четырех урожаев.

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Рост производства обусловлен прежде всего многообещающими условиями на юге страны, включая регионы Апулия, Калабрия и Сицилия, на долю которых приходится около 70 процентов производства Италии.

В других регионах, имеющих большое значение для производства оливкового масла, таких как Тоскана, сбор урожая выглядит очень сложным, за некоторыми заметными исключениями.

Сезон выращивания оливок был хорошим, и качество кажется хорошим. Мы также ожидаем более высокую урожайность по сравнению с другими фермами в этом районе», — Лука Перотти, генеральный директор центрального тосканского производителя. Азиенда Пометти, Сказал Olive Oil Times.

Эти [положительные] оценки в основном обусловлены тем вниманием, которое мы уделяем регенеративным методам ведения сельского хозяйства, подкрепленным технологиями и значительным опытом работы на местах», — пояснил Перотти.

Тунис

С доходностью Ожидается 220,000 - тонн оливкового масла В 2023/24 сельскохозяйственном году тунисские производители ожидают значительного восстановления после 180,000 - тонн предыдущего сезона.

На этот раз в решающий момент шел дождь, что помогло улучшить ситуацию», — Хеди Белходжа, генеральный менеджер продюсера и продюсера. экспортер Булла Регия, Сказал Olive Oil Times.

Эль-Баттан, Тунис (AP)

Что касается возможности дальнейших осадков в решающие недели перед сбором урожая, Белходжа отметил, что при правильных условиях вполне возможно, что общая явка может достичь 250,000 - тонн прогнозирует Министерство сельского хозяйства США.. В нормальных условиях он должен быть ближе к 200,000 220,000 или - - тонн».

Должностные лица в нескольких крупных регионах-производителях оливкового масла, включая Сфакс и GafsaОжидается, что доходность восстановится в этом году из-за увеличения инвестиций в сектор и улучшения климатических условий.

В этом году сбор урожая был запланирован на преждевременный срок из-за сложных климатических условий, в которых оказался Тунис из-за задержек дождей и высоких температур», — сообщил местным СМИ региональный комиссар сельского хозяйства и гидроресурсов Тахер Мбарки.

Греции

После прошлогодний рекордный урожай в 330,000 - тоннПроизводство оливкового масла в Греции ожидается значительное снижение, по предварительной оценке в 200,000 - тонн.

Согласно этому прогнозу, ожидается, что производство оливкового масла в Греции упадет почти на 40 процентов по сравнению с прошлым годом и будет на 28 процентов ниже среднего показателя за предыдущие четыре сельскохозяйственных года.

Кало Педи, Греция (AP)

Производители и чиновники в стране объясняют спад производства тем, что многие рощи перешли в запустение. "межгодового периода» в естественном цикле плодоношения оливкового дерева в сочетании с экстремальными погодными явлениями в некоторых частях страны и появлением оливковая плодовая муха в других.

На Крите, на долю которого приходится примерно треть национального производства, чиновники ожидают одного из худших урожаев на острове за всю историю. Теплое и влажное лето создало идеальные условия для процветания оливковой плодовой мухи, которая нанесла беспрецедентный ущерб рощам по всему острову.

Между тем, на других греческих островах и в северных регионах полуострова зима была очень теплой, в результате чего многие деревья получали меньше холодных часов, чем необходимо, чтобы принести плоды следующей весной.

Турция

После рекордно высокий урожай 421,000 - тонн В прошлом году, что сделало Турцию вторым по величине производителем в мире, урожай в этом году ожидается значительное снижение.

Об этом заявил Мустафа Тан, президент Национального совета по оливковому маслу. Olive Oil Times Ожидается, что в 180,000/2023 сельскохозяйственном году производство достигнет всего 24 57 тонн, что на 33 процентов меньше по сравнению с прошлым годом и на - процента ниже среднего показателя за предыдущие четыре сельскохозяйственных года.

Сочетание многих производителей в стране, входящих в "Снижение производства объясняется межгодовым циклом естественного попеременного плодоношения оливковых деревьев, а также экстремальными погодными явлениями в некоторых частях страны.

Производители на западе и юго-западе Турции заявили, что холодная и дождливая весенняя погода смыла пыльцу и повредила цветы многих деревьев, что привело к снижению завязывания плодов. Кроме того, град в некоторых частях страны повредил деревья в период цветения.

В восточной Турции последний Смертельное февральское землетрясение значительно повредили оливковые деревья и мельницы, что привело к снижению производства.

Марокко

Должностные лица и продюсеры в Марокко ожидаем увеличения производства оливкового масла на 10 процентов по сравнению с урожаем 2022/23 года, достигнув, по оценкам, 117,700 - тонн.

Если прогнозы производства оправдаются, урожай в этом году все равно будет значительно ниже среднего показателя за предыдущие четыре сельскохозяйственных года, который, по оценкам Международного совета по оливкам, составляет 150,500 - тонн.

(Фото: Группа CHO)

Рост производства оливкового масла происходит несмотря на то, что министерство сельского хозяйства страны прогнозирует, что производство оливок в этом году достигнет такого же уровня, что и в предыдущем.

Это можно объяснить сокращением производства столовых оливок в этом году», — Адиль Баджуб, инженер-агроном и координатор Первая в Марокко степень магистра по оливковому маслу., Сказал Olive Oil Times.

Большинство производителей планируют перерабатывать свои оливки из-за ускоренного процесса созревания, вызванного жарой в августе и сентябре», — добавил он. Кроме того, цена на оливковое масло в этом году очень высока, что побуждает большинство производителей направлять все свое производство исключительно на оливковое масло».

По мнению некоторых чиновников, производство оливкового масла могло бы быть выше, если бы не последствия засухи, экстремальных погодных условий и сентябрьского землетрясения, повредившего деревья в разных частях страны.

Португалия

По оценкам официальных лиц и производителей в Португалии, производство продолжит тенденцию роста в иберийской стране, достигая около 145,000 - тонн.

Если прогноз подтвердится, добыча в Португалии превысит в прошлом году всего 125,000 - тонн на 16 процентов, а в среднем за предыдущие четыре года – чуть более чем на 1 процент.

Производители объясняют увеличение производства тем, что многие рощи страны вступают в "в год в естественном чередующемся цикле плодоношения оливкового дерева, наряду с влажной зимой и весной, пополняющими резервуары и водоносные горизонты.

Однако ожидается, что не все части страны будут получать выгоды одинаково. Рост производства обусловлен в первую очередь рощами сверхвысокой плотности Алентежу, гектары которых увеличивается ежегодно.

Между тем, производство в традиционных оливковых рощах на севере страны снизилось по сравнению с предыдущим годом.

Костас Василопулос внес свой вклад в подготовку этого отчета.