Тосканский производитель адаптируется к меняющейся ситуации с оливковым маслом

Поскольку 15th В веке фермеры, выращивающие оливки по всей Флоренции, производили оливковое масло для могущественной семьи Медичи, которая управляла регионом на протяжении веков.

Сегодня семейная ферма Лапо Гонди, Фаттория ди Вольмиано, продолжает традицию своим брендом Laudemio. Органическое оливковое масло первого холодного отжима имеет получил золотую награду в 2024 NYIOOC World Olive Oil Competition.

Мы не намерены сдаваться, а это значит, что все должно измениться. Нам необходимо механизировать операции, чтобы снизить производственные затраты и обеспечить будущее производства оливкового масла. - Лапо Гонди, владелец Fattoria di Volmiano

Победа в Нью-Йорке – это, прежде всего, подтверждение того, что мы делаем хорошую работу, сертификация качества нашего Laudemio, нашего флагмана. оливковое масло первого отжима- сказал Гонди Olive Oil Times.

Фаттория ди Вольмиано, расположенная на тосканских холмах недалеко от исторического города Флоренции, занимает площадь около 550 гектаров. Древняя башня и дворец, расположенные в самом сердце зеленой долины, занимают центральное место в разнообразных сельскохозяйственных и туристических предприятиях семьи Гонди.

Более 70 гектаров отведено оливковым рощам, в которых растет около 23,000 - оливковых деревьев Морайоло, Франтойо, Леччино, Леччио дель Корно и Пендолино.

Местная торговая палата официально признала историческое происхождение фермы Вольмиано и производство оливкового масла, включив их в выдающийся список исторического наследия Тосканы.

У нас есть древние документы, которые показывают, как компания Sorbitole, входящая в состав Volmiano, производила оливковое масло для семьи Медичи в 1427 году», — сказал Гонди.

Это третий раз, когда Лаудемио получает золотую награду за последние несколько лет. Laudemio — это смесь, изготовленная из наших лучших партий оливок и тщательно сбалансированная», — отметил он. Мы прилагаем все усилия, чтобы найти наилучший баланс между остротой и горечью».

Ассоциация 2023/24 урожайный год было непростой задачей для большей части центральной Италии, и Тоскана не была исключением. «Золото» этого года пришло в конце сложного сезона, поскольку мы смогли собрать около 30 процентов того, что мы могли бы считать нормальным сезоном», — сказал Гонди.

Fattoria di Volmiano производит до 22 тонн оливкового масла первого отжима в среднем за урожайный год. Произошло значительное снижение по сравнению со средними показателями лет», — сказал Гонди.

В 2020/21 году у нас был отличный год, затем в 2021/22 мы столкнулись с ущербом от мороза и избыточной жары. Таким образом, у нас были трудные годы, кульминацией которых стал этот очень скромный результат в сезоне 2023/24», — добавил он.

Lapo Gondi (слева) — последний представитель многовековой семейной линии производителей оливкового масла в Тоскане. (Фото: Фаттория ди Вольмиано)

Производственные затраты в последнее время также возросло, что отрицательно сказалось на финансовой жизнеспособности производителей высококачественного оливкового масла первого отжима, таких как Gondi.

Эти производители вложили значительные средства в органическое и устойчивое сельское хозяйство и внедрили самые передовые технологии в переработке оливок и хранилищах масла.

Стоимость рабочей силы стала настолько высокой, что сохранение традиционной оливковой рощи не имеет будущего», — сказал Гонди. Чтобы противостоять этой тенденции, семья рассматривает возможность расширения за счет новых оливковых плантаций средней плотности.

Мы не намерены сдаваться, а это означает, что все должно измениться», — сказал Гонди. Нам необходимо механизировать операции, чтобы снизить производственные затраты и обеспечить будущее производства оливкового масла».

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Есть хорошие примеры полуинтенсивных садов с типичными сортами нашего региона, такими как Леччо дель Корно и Маурино», — добавил он. Эти плантации были бы более прибыльными, поскольку сейчас мы все делаем вручную, и нам, безусловно, необходимо сократить расходы».

По мнению Гонди, потрясения, которые затронули сектор оливкового масла в последние годы, в долгосрочной перспективе могут принести больше пользы, чем вреда.

Fattoria di Volmiano сажает новые рощи средней плотности, чтобы повысить экономическую эффективность при сохранении качества. (Фото: Фаттория ди Вольмиано)

Поскольку цены на оливковое масло выросли, мы можем ожидать, что люди лучше поймут, что такое оливковое масло и реальная стоимость его производства», — сказал он. Это облегчит объяснение потребителям, что качество имеет свою цену».

Чтобы диверсифицировать свои потоки доходов, семья Гонди также предлагает экскурсии по поместью, возможность продемонстрировать красивую сельскую местность, виллы в долине и специальные дегустации.

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Мы представляем им долину и разъясняем агрономические элементы нашей сельскохозяйственной деятельности», — сказал Гонди. Кроме того, мы проводим их в Ораторию, где они смогут полюбоваться фресками, созданными много веков назад учениками Ридольфо дель Гирландайо».

После этого наши экскурсии приведут гостей на мельницу, где мы сможем объяснить, как происходит процесс экстракции», — добавил он, предполагая, что гости получат максимальную пользу от посещения во время сбора урожая, когда все оборудование работает.

Правда в том, что лучшие сезоны для туризма не совпадают с сезоном сбора и переработки оливок, поэтому туристы не часто видят работающую мельницу», — сказал Гонди.

Во время дегустаций на ферме туристам преподносят несколько оливковых масел первого отжима, произведенных в Вольмиано. Все оливковые масла, которые они пробуют, превосходны, и во время мероприятия мы заботимся о том, чтобы наши гости понимали различия и определяли качество», — сказал Гонди.

Благодаря этим дегустациям наши гости понимают, почему наш Laudemio имеет такое исключительное качество; они учатся определять его высокое качество», — добавил он.

Наша роль — помочь нашим посетителям понять качество оливкового масла и погрузить их в окружающую его культуру», — заключил Гонди. Поступая таким образом, они становятся более заинтересованными в инвестировании в высококачественное оливковое масло первого отжима».