Малые производители и олеотуризм занимают центральное место в Эрколе Оливарио

Эрколе Оливарио, конкурс на лучшего итальянца оливковое масло экстра вирджин, завершил свое 32nd выпуск от 6 апреляth в Перудже в зале Сан-Франческо-аль-Прато, культурной достопримечательности столицы Умбрии.

Ercole Olivario, проводимый Итальянским союзом торговых палат промышленности, ремесел и сельского хозяйства (Unioncamere) при сотрудничестве с Торговой палатой Умбрии, является единственным институциональным национальным конкурсом, посвященным сектору оливкового масла.

Конкурс, расширенный в последние годы за счет добавления нескольких дополнительных инициатив, направлен на продвижение итальянских производителей оливкового масла и поддержку компаний, ориентированных на качество.

Во время заключительного мероприятия Федерико Систи и Джорджо Менкарони, генеральный секретарь и президент Торговой палаты Умбрии соответственно, объявили 12 победителей столь желанного трофея, представляющего собой миниатюрную копию храма Геркулеса Оливария.

Храм Геркулеса Оливария был построен во втором веке до нашей эры в самом сердце Рима. (Фото: Эрколе Оливарио)

Два производителя были награждены из Умбрии, Сардинии и Апулии, а также по одному продюсеру из Трентино-Альто-Адидже, Тосканы, Молизе, Кампания, Калабрия и Сицилия также удостоились наград.

Половина продюсеров-победителей имеют Защищенное обозначение происхождения (PDO) и Защищенное географическое указание (PGI) сертификаты.

Отмеченные наградами оливковые масла станут предметом проекта по мониторингу срока годности, который будет осуществляться в сотрудничестве с Университетом Перуджи.

В этом выпуске мы представили этот экспериментальный исследовательский проект, который еще раз подтверждает престиж конкурса», — сказал Менкарони.

Оно проводится посредством инструментального и сенсорного анализа и фокусируется на данных, касающихся длительного хранения финалистского оливкового масла первого отжима», — добавил он. Благодаря особому вниманию к их свойствам для здоровья, исследование предоставит информацию, полезную как для производителей, так и для потребителей».

Между тем, на четвертом конкурсе качества столовых оливок восемь наград были вручены производителям из Сицилии, Апулии, Лацио и Абруццо, по одной награде за каждый метод обработки.

Кроме того, три сицилийских фермера PDO и два производителя из Тосканы и Апулии были награждены на конкурсе La Goccia d'Ercole («Капля Геркулеса»), посвященном мелким итальянским производителям.

По словам Систи, дополнительный конкурс был учрежден для того, чтобы дать мелким производителям, некоторые из которых не соответствуют минимальным производственным требованиям для более крупных соревнований, возможность поэкспериментировать и получить оценку их оливкового масла первого отжима экспертной группой.

Он действительно стал инкубатором, где мы находим выдающиеся оливковые масла первого отжима, а также опытом, благодаря которому фермеры имеют возможность подготовиться к участию в главном конкурсе в будущем и лучше противостоять конкуренции на мировом рынке», — сказал он. сказал.

Региональные комиссии отобрали участников в Эрколе Оливарио во время дегустаций, проведенных в предыдущие недели. В некоторых регионах отбор проходил на конкурсной основе.

Пятнадцать брендов из Лацио были допущены после победы на конкурсе Premio Roma Evo, проводимом в Римской торговой палате, а 13 брендов Умбрии были отобраны на конкурсе Oro Verde dell'Umbria, проводимом местной торговой палатой.

Жюри национального конкурса состояло из 16 профессиональных дегустаторов из всех участвующих регионов Италии во главе с руководителем и координатором.

Федерико Систи (слева) и Джорджио Менкарони (справа) с Мариной Колонной и Андреа Катериной на сцене «32».nd Эрколе Оливарио (Фото: Эрколе Оливарио)

На мероприятии также состоялся запуск первый отчет об олеотуризме в Италии, результат сотрудничества ассоциации Città dell'Olio, консорциума Unaprol-Coldiretti и Роберты Гарибальди, ведущего эксперта в области гастрономического и винного туризма.

Согласно их исследованию, индустрия олеотуризма в стране насчитывает около миллиона компаний с производственной стоимостью почти 2 миллиарда евро.

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Отчет содержит подробные данные, другие сведения о привлекательности сектора и передовой опыт итальянских компаний, разрабатывающих проект по приему олеотуристических услуг.

Организаторы Эрколе Оливарио недавно учредили специальную награду Джорджио Фелласа в области олеотуризма, которая досталась сицилийской компании Mandranova.

Мы очень рады этому признанию, потому что твердо верим в потенциал олеотуризма», — сказала совладелец Сильвия Ди Винченцо. Olive Oil Times. Наша компания находится недалеко от Долины храмов Агридженто, объекта, внесенного в список ЮНЕСКО, и ориентира туризма».

У нас есть восприимчивая структура, в которой мы принимаем людей со всего мира и привлекаем их к обучению мини-дегустации оливкового масла», — добавила она. Эти тренинги включают объяснение всего производственного процесса, информацию о питательных свойствах оливкового масла первого отжима и рекомендации по сочетанию продуктов».

Мы хотим, чтобы те, кто посещает нашу компанию, понимали, что такое высококачественное оливковое масло первого отжима и что лежит в основе его производства», — продолжил Ди Винченцо.

В ходе мероприятия другие специальные награды были вручены компаниям из Тосканы, Молизе, Трентино-Альто-Адидже, Калабрии и Умбрии, которые отличились в различных областях, таких как женское и молодое предпринимательство, цифровые коммуникации и упаковка.

Наконец, почетную награду получил лучший моносорт сезона, произведенный на Сардинии.

Победителями Эрколе Оливарио в каждой категории стали:

Оливковое масло Extra Virgin – легкий фруктовый вкус

Первая классификация: Моленсис, Марина Колонна, Молизе

Оливковое масло Extra Virgin – средний фруктовый вкус

Первая классификация: ГангаЛупо, Азиенда Агрикола Бишелье Мария, Апулия

Вторая классификация: Alphabetum, Masoni Becciu di Deidda Valentina, Сардиния.

Оливковое масло Extra Virgin – интенсивный фруктовый вкус:

Первая классификация: Конкорду, Никола Солинас, Сардиния.

Вторая классификация: Торкья, Олеифисио Торкья, Калабрия.

Третье место в классификации: Скиноза, Азиенде Агриколе Ди Мартино, Апулия.

PDO/PGI – Легкий фруктовый:

Первая классификация: Батта DOP Умбрия Колли дель Тразимено, Франтойо Батта, Умбрия

PDO/PGI – Средний фруктовый:

Первая классификация: Colleruita DOP Umbria Colli Assisi – Сполето, Azienda Agraria Viola, Умбрия

Вторая классификация: Бриолеум Гарда DOP Трентино, Азиенда Агрикола Бриолеум, Трентино-Альто-Адидже.

Третье место в классификации: Agrestis Nettaribleo Dop/Bio DOP Monti Iblei – Монти Лауро, Società Cooperativa Agricola Agrestis, Сицилия

PDO/PGI – Интенсивный фруктовый:

Первая классификация: Hirpinia DOP Irpinia – Коллин-дель-Уфита, Сан-Комайо, Кампания

Вторая классификация: Органическая био IGP Тоскано, Франтойо Франчи, Тоскана.

Победителями Goccia d'Ercole стали:

Оливковое масло первого отжима:

Первое объявление: Biologico, Società Agricola Buonamici Srl Unipersonale, Тоскана.

Вторая классификация: Родонеа, Società Agraria Petrizzelli Snc, Апулия.

Третье место в классификации: Селезионе дель Конте, Тенута иль Корно, Тоскана.

ПДО/PGI:

Первое объявление: Foglie di Platino IGP Sicilia Biancolilla Bio Premier Cru, Società Agricola Vincenzo Signorelli & Partners Srl, Сицилия

Второй классифицированный: DOP Involio Nocellara del Belice, l'Azienda Vitivinicola Casa di Grazia di Di Francesco Maria Grazia, Сицилия

Третье место в классификации: Дон Пеппино IGP Sicilia, Azienda Agricola Sikulus, Сицилия

Ассоциация Сайт Эрколе Оливарио На страницах в социальных сетях представлен полный список победителей 2024 года и информация о запланированных мероприятиях.