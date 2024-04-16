Малые производители и олеотуризм занимают центральное место в Эрколе Оливарио

Эрколе Оливарио, конкурс на лучшего итальянца оливковое масло экстра вирджин, завершил свое 32nd выпуск от 6 апреляth в Перудже в зале Сан-Франческо-аль-Прато, культурной достопримечательности столицы Умбрии.
Ercole Olivario, проводимый Итальянским союзом торговых палат промышленности, ремесел и сельского хозяйства (Unioncamere) при сотрудничестве с Торговой палатой Умбрии, является единственным институциональным национальным конкурсом, посвященным сектору оливкового масла.См. также:Новости конкурсов оливкового масла
Конкурс, расширенный в последние годы за счет добавления нескольких дополнительных инициатив, направлен на продвижение итальянских производителей оливкового масла и поддержку компаний, ориентированных на качество.
Во время заключительного мероприятия Федерико Систи и Джорджо Менкарони, генеральный секретарь и президент Торговой палаты Умбрии соответственно, объявили 12 победителей столь желанного трофея, представляющего собой миниатюрную копию храма Геркулеса Оливария.
Два производителя были награждены из Умбрии, Сардинии и Апулии, а также по одному продюсеру из Трентино-Альто-Адидже, Тосканы, Молизе, Кампания, Калабрия и Сицилия также удостоились наград.
Половина продюсеров-победителей имеют Защищенное обозначение происхождения (PDO) и Защищенное географическое указание (PGI) сертификаты.
Отмеченные наградами оливковые масла станут предметом проекта по мониторингу срока годности, который будет осуществляться в сотрудничестве с Университетом Перуджи.
В этом выпуске мы представили этот экспериментальный исследовательский проект, который еще раз подтверждает престиж конкурса», — сказал Менкарони.
Оно проводится посредством инструментального и сенсорного анализа и фокусируется на данных, касающихся длительного хранения финалистского оливкового масла первого отжима», — добавил он. Благодаря особому вниманию к их свойствам для здоровья, исследование предоставит информацию, полезную как для производителей, так и для потребителей».
Между тем, на четвертом конкурсе качества столовых оливок восемь наград были вручены производителям из Сицилии, Апулии, Лацио и Абруццо, по одной награде за каждый метод обработки.
Кроме того, три сицилийских фермера PDO и два производителя из Тосканы и Апулии были награждены на конкурсе La Goccia d'Ercole («Капля Геркулеса»), посвященном мелким итальянским производителям.
По словам Систи, дополнительный конкурс был учрежден для того, чтобы дать мелким производителям, некоторые из которых не соответствуют минимальным производственным требованиям для более крупных соревнований, возможность поэкспериментировать и получить оценку их оливкового масла первого отжима экспертной группой.
Он действительно стал инкубатором, где мы находим выдающиеся оливковые масла первого отжима, а также опытом, благодаря которому фермеры имеют возможность подготовиться к участию в главном конкурсе в будущем и лучше противостоять конкуренции на мировом рынке», — сказал он. сказал.
Региональные комиссии отобрали участников в Эрколе Оливарио во время дегустаций, проведенных в предыдущие недели. В некоторых регионах отбор проходил на конкурсной основе.
Пятнадцать брендов из Лацио были допущены после победы на конкурсе Premio Roma Evo, проводимом в Римской торговой палате, а 13 брендов Умбрии были отобраны на конкурсе Oro Verde dell'Umbria, проводимом местной торговой палатой.
Жюри национального конкурса состояло из 16 профессиональных дегустаторов из всех участвующих регионов Италии во главе с руководителем и координатором.
На мероприятии также состоялся запуск первый отчет об олеотуризме в Италии, результат сотрудничества ассоциации Città dell'Olio, консорциума Unaprol-Coldiretti и Роберты Гарибальди, ведущего эксперта в области гастрономического и винного туризма.
Согласно их исследованию, индустрия олеотуризма в стране насчитывает около миллиона компаний с производственной стоимостью почти 2 миллиарда евро.
Отчет содержит подробные данные, другие сведения о привлекательности сектора и передовой опыт итальянских компаний, разрабатывающих проект по приему олеотуристических услуг.
Организаторы Эрколе Оливарио недавно учредили специальную награду Джорджио Фелласа в области олеотуризма, которая досталась сицилийской компании Mandranova.
Мы очень рады этому признанию, потому что твердо верим в потенциал олеотуризма», — сказала совладелец Сильвия Ди Винченцо. Olive Oil Times. Наша компания находится недалеко от Долины храмов Агридженто, объекта, внесенного в список ЮНЕСКО, и ориентира туризма».
У нас есть восприимчивая структура, в которой мы принимаем людей со всего мира и привлекаем их к обучению мини-дегустации оливкового масла», — добавила она. Эти тренинги включают объяснение всего производственного процесса, информацию о питательных свойствах оливкового масла первого отжима и рекомендации по сочетанию продуктов».
Мы хотим, чтобы те, кто посещает нашу компанию, понимали, что такое высококачественное оливковое масло первого отжима и что лежит в основе его производства», — продолжил Ди Винченцо.
В ходе мероприятия другие специальные награды были вручены компаниям из Тосканы, Молизе, Трентино-Альто-Адидже, Калабрии и Умбрии, которые отличились в различных областях, таких как женское и молодое предпринимательство, цифровые коммуникации и упаковка.
Наконец, почетную награду получил лучший моносорт сезона, произведенный на Сардинии.
Победителями Эрколе Оливарио в каждой категории стали:
Оливковое масло Extra Virgin – легкий фруктовый вкус
Оливковое масло Extra Virgin – средний фруктовый вкус
Оливковое масло Extra Virgin – интенсивный фруктовый вкус:
PDO/PGI – Легкий фруктовый:
PDO/PGI – Средний фруктовый:
PDO/PGI – Интенсивный фруктовый:
Победителями Goccia d'Ercole стали:
Оливковое масло первого отжима:
ПДО/PGI:
Ассоциация Сайт Эрколе Оливарио На страницах в социальных сетях представлен полный список победителей 2024 года и информация о запланированных мероприятиях.