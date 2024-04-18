Министр сельского хозяйства Хорватии аплодирует самому награждаемому производителю страны

После уведомления о четырех наградах ранее на этой неделе, Авистрия стал самым титулованным хорватским продюсером в Мировой рейтинг оливкового масла и в этом году NYIOOC.
Производители расположены в северо-западном регионе Истрии. получил три золотых награды и серебряную награду на Всемирном конкурсе 2024 года, в результате чего их общее количество с 24 года достигло 2018.
Мы гордимся нашими успехами», — рассказали владельцы Беатрикс и Рудольф Немечке. Olive Oil Times. Каждую награду мы отмечали с друзьями в Истрии и Австрии».См. также:2024 NYIOOC Покрытие
Супруги проживают в Санкт-Вольфганге на севере Австрии, но уже почти десять лет выращивают оливки в Свети-Ловрече. Эта бывшая резиденция венецианского епископа имеет идеальное расположение и почву для выращивания оливок.
Девять лет назад пара купила около 85 гектаров земли с 400 заброшенными оливковыми деревьями, которые с тех пор восстановили.
Они посадили 1,600 деревьев, в основном истрийских и избранных итальянских сортов. Оливковая роща в настоящее время занимает 35 гектаров, и они намерены расширяться. Наша цель — вырастить 15,000 - деревьев и вырастить их органически», — сказал Рудольф Немечке.
Основное внимание супруги уделяют типичным истрийским сортам, таким как Бужа, Сторта, Карбонацца, Рожиньола или Истарска Биелица, а также предпочитают итальянские сорта, такие как Леччино, Франтойо, Пендолино, Итрана и Амаурино.
Неметшке сказал, что секрет успеха компании – это агротехнические мероприятия, проводимые в течение года, в том числе во время сбора урожая, и команда, стоящая за этими мерами.
У нас есть команда экспертов и рабочих, которые работают вместе уже много лет», — сказал Немечке. Я также стараюсь принимать участие во всей работе».
Компания уделяет особое внимание качеству, а не количеству, собирая ранний урожай каждый сезон. В 2023/24 сельскохозяйственном году «Авистрия» произвела 1,242 л. оливковое масло первого отжимасославшись на неблагоприятные климатические условия и оливковая плодовая муха как основные проблемы.
Мы собираем урожай на ранней стадии созревания, когда плоды самого высокого качества», — сказал Неметшке. Из них мы производим зеленые, особенно пряные, в меру горькие, но гармоничные масла с подчеркнутыми фруктовыми вкусами».
Добавил он, В основном используются моносортовые масла, а также мы производим высококачественную истрийскую смесь кюве».
Супруги собирают оливки ручными граблями и за считанные часы доставляют их на мельницу. Мы производим исключительно оливковое масло первого отжима», — сказал Немечке. Сразу после сбора мы перерабатываем плоды на современной маслобойне Pieralissi».
По Мировой рейтинг оливкового масла По данным, «Авистрия» является хорватским производителем, получившим наибольшее количество наград на NYIOOC и занял седьмое место в мире по количеству полученных наград.
Аль Торсио является вторым по количеству наград хорватским продюсером с 16 наградами, за ним следует ОПГ Ивица Влаткович, который имеет 15.
Мы выиграли первый NYIOOC награду в 2018 году», — сказал Немечке. С тех пор «Авистрия» участвует во всех конкурсах.
Это прекрасное чувство - выиграть NYIOOC награды за все масла, которые мы производим», — сказал Немечке. Кроме того, впервые золото за наш Cuvee Istrian Blend, который в последние годы завоевал серебро».
Устойчивый успех компании не остался незамеченным. Когда стало известно об их последнем признании, пару поздравила Мария Вучкович, министр сельского хозяйства Хорватии.
Как австрийцы, выращивающие оливковые рощи в Истрии, мы особенно гордимся этим», — сказала пара.
Немечке сказал, что награды и признание, полученные вместе с ним, помогли компании продать оливковое масло первого отжима.
Авистрия продает большая часть масел находится в Австрии но имеет местных клиентов в Истрии. Ее маркетинговая стратегия основана на целевой группе потребителей, частных клиентов, ресторанов, отелей и некоторых специализированных магазинов.
Пара также планирует построить в своем истрийском поместье новый загородный дом с дегустационным залом и небольшой маслобойней для переработки оливок.
Мы удовлетворены», — сказал Немечке. Это новая мотивация для предстоящего года выращивания оливок».