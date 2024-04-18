Министр сельского хозяйства Хорватии аплодирует самому награждаемому производителю страны

После уведомления о четырех наградах ранее на этой неделе, Авистрия стал самым титулованным хорватским продюсером в Мировой рейтинг оливкового масла и в этом году NYIOOC.

Производители расположены в северо-западном регионе Истрии. получил три золотых награды и серебряную награду на Всемирном конкурсе 2024 года, в результате чего их общее количество с 24 года достигло 2018.

Мы гордимся нашими успехами», — рассказали владельцы Беатрикс и Рудольф Немечке. Olive Oil Times. Каждую награду мы отмечали с друзьями в Истрии и Австрии».

Супруги проживают в Санкт-Вольфганге на севере Австрии, но уже почти десять лет выращивают оливки в Свети-Ловрече. Эта бывшая резиденция венецианского епископа имеет идеальное расположение и почву для выращивания оливок.

Девять лет назад пара купила около 85 гектаров земли с 400 заброшенными оливковыми деревьями, которые с тех пор восстановили.

Они посадили 1,600 деревьев, в основном истрийских и избранных итальянских сортов. Оливковая роща в настоящее время занимает 35 гектаров, и они намерены расширяться. Наша цель — вырастить 15,000 - деревьев и вырастить их органически», — сказал Рудольф Немечке.

Основное внимание супруги уделяют типичным истрийским сортам, таким как Бужа, Сторта, Карбонацца, Рожиньола или Истарска Биелица, а также предпочитают итальянские сорта, такие как Леччино, Франтойо, Пендолино, Итрана и Амаурино.

Неметшке сказал, что секрет успеха компании – это агротехнические мероприятия, проводимые в течение года, в том числе во время сбора урожая, и команда, стоящая за этими мерами.

У нас есть команда экспертов и рабочих, которые работают вместе уже много лет», — сказал Немечке. Я также стараюсь принимать участие во всей работе».

Компания уделяет особое внимание качеству, а не количеству, собирая ранний урожай каждый сезон. В 2023/24 сельскохозяйственном году «Авистрия» произвела 1,242 л. оливковое масло первого отжимасославшись на неблагоприятные климатические условия и оливковая плодовая муха как основные проблемы.

Мы собираем урожай на ранней стадии созревания, когда плоды самого высокого качества», — сказал Неметшке. Из них мы производим зеленые, особенно пряные, в меру горькие, но гармоничные масла с подчеркнутыми фруктовыми вкусами».

Добавил он, В основном используются моносортовые масла, а также мы производим высококачественную истрийскую смесь кюве».

Супруги собирают оливки ручными граблями и за считанные часы доставляют их на мельницу. Мы производим исключительно оливковое масло первого отжима», — сказал Немечке. Сразу после сбора мы перерабатываем плоды на современной маслобойне Pieralissi».

По Мировой рейтинг оливкового масла По данным, «Авистрия» является хорватским производителем, получившим наибольшее количество наград на NYIOOC и занял седьмое место в мире по количеству полученных наград.

Аль Торсио является вторым по количеству наград хорватским продюсером с 16 наградами, за ним следует ОПГ Ивица Влаткович, который имеет 15.

Мы выиграли первый NYIOOC награду в 2018 году», — сказал Немечке. С тех пор «Авистрия» участвует во всех конкурсах.

Это прекрасное чувство - выиграть NYIOOC награды за все масла, которые мы производим», — сказал Немечке. Кроме того, впервые золото за наш Cuvee Istrian Blend, который в последние годы завоевал серебро».

Устойчивый успех компании не остался незамеченным. Когда стало известно об их последнем признании, пару поздравила Мария Вучкович, министр сельского хозяйства Хорватии.

Как австрийцы, выращивающие оливковые рощи в Истрии, мы особенно гордимся этим», — сказала пара.

Немечке сказал, что награды и признание, полученные вместе с ним, помогли компании продать оливковое масло первого отжима.

Авистрия продает большая часть масел находится в Австрии но имеет местных клиентов в Истрии. Ее маркетинговая стратегия основана на целевой группе потребителей, частных клиентов, ресторанов, отелей и некоторых специализированных магазинов.

Пара также планирует построить в своем истрийском поместье новый загородный дом с дегустационным залом и небольшой маслобойней для переработки оливок.

Мы удовлетворены», — сказал Немечке. Это новая мотивация для предстоящего года выращивания оливок».