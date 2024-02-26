Новый закон в Италии устанавливает роль фермеров в защите окружающей среды

A новый закон в Италии создаются фермеры и сельскохозяйственные кооперативы в качестве хранителей земли.

Законодательство определяет роль сельского хозяйства в защите окружающей среды, содействии экономической деятельности в территории, находящиеся под угрозой заброшенности и обратить вспять процесс депопуляции сельских деревень.

Согласно закону, фермеры несут ответственность за содержание сельскохозяйственных земель, что защищает от гидрогеологического риска. экстремальные погодные явления и лесные пожары.

Они также считаются ответственными за продвижение сельское биоразнообразие», чтобы сохранить природный ландшафт и одновременно повысить ценность местных культур.

Согласно новому закону, фермеры борются с утратой биоразнообразия путем защита среды обитания пчел и других насекомых-опылителей, способствуя росту нектара и пыльцы в травянистом покрове и живых изгородях, деревьях и других местных видах растений.

Закон поощряет местные власти реализовывать конкретные проекты и протоколы, направленные на повышение роли фермеров как хранителей земли.

По to ИстатПо данным Национального института статистики, в аграрном секторе насчитывается около 1.1 миллиона компаний. Из них 401,000 330,000 занимаются исключительно сельским хозяйством, в том числе 11 - управляются одним человеком. Средний размер фермы в Италии составляет около - гектаров.

Закон также устанавливает Национальный день сельского хозяйства, который будет отмечаться каждый год во второе воскресенье ноября. повысить осведомленность о фундаментальной роли сельского хозяйства, которое на этапах посева, ухода, ожидания и сбора урожая воплощает суть жизни».

Центральные и местные власти будут пропагандировать этот день с помощью информационных кампаний на телевидении и в других средствах массовой информации, а также инициатив в школах.

По мнению итальянских законодателей, сельское хозяйство имеет важное значение для удовлетворения основных потребностей человека и достижения экономического, экологического и социального благополучия страны».

Для дальнейшего укрепления роли категории правительство также будет ежегодно присуждать национальную премию. Сельскохозяйственная культура, латинское выражение, означающее о сельском хозяйстве».

Эта премия будет присуждаться в размере 20,000 - евро фермерам, внедряющим инновационные методы ведения сельского хозяйства, которые приводят к повышению качества продукции и снижению воздействия на окружающую среду.

Окончательное одобрение нового закона было встречено с энтузиазмом фермерскими союзами.

Такое достойное вмешательство вносит решающий вклад в мощное возрождение имиджа первичного сектора, слишком часто подвергающегося неприемлемым обвинениям в загрязнении окружающей среды, что во многих случаях, к сожалению, отражает политику сообщества, которая уделяет мало внимания тем, кто производит здоровую, высококачественную продукцию. продуктов питания и которые ежедневно вносят свой вклад в защиту производственного потенциала страны», — сказал Томмазо Баттиста, президент Конфедерации сельскохозяйственных производителей (Копрагри).

В аналогичном ключе Криштиану Фини, президент Ассоциации итальянских фермеров (ЦРУ), отметил, что новый закон привлекает внимание о ценности [фермера], занимающей центральное место не только с точки зрения сельскохозяйственного производства, но и с экологической и экологической точки зрения».

Действительно, стратегическая роль этого сектора заключается не только в производстве здоровых и безопасных продуктов питания для всех, но и в обеспечении поддержания и развития сельских районов; защитить почву и землю от гидрогеологической нестабильности; управлять водными ресурсами; производить энергию из возобновляемых источников; для защиты ландшафта и биоразнообразия», — сказал он.