Новые заместители директора Международного совета по оливкам

Во время его 26th внеочередной сессии в марте 2016 года Совет членов Международный оливковый совет избранных высокопоставленных должностных лиц, которые приступили к своим новым обязанностям 1 июля. Теперь в состав Исполнительного секретариата МОК вошли два новых заместителя директора: Мустафа Сепетчи, отвечающий за административные и финансовые вопросы, и Хайме Лильо, который будет курировать технические, экономические и рекламные подразделения. После первого месяца работы мы встречаемся с ними, чтобы обсудить их цели и ожидания.

Мне повезло работать в МОК и в оливковом секторе, и я рад иметь дело с самым полезным и ценным продуктом в мире», — сказал 41-летний Мустафа Сепетчи, который заявил, что стремится оживить административную и финансовую структуру МОК и обеспечить оптимальное использование ресурсов организации.



Повышение узнаваемости и узнаваемости МОК обеспечит доступ к точной информации и эффективным решениям проблем, возникающих в мире оливкового масла. - Заместитель директора МОК Мустафа Сепетчи

Он имеет степень в области политических наук Университета Анкары, после чего он специализировался на международных отношениях, получив степень магистра в Лондонском университете Метрополитен.

Сепетчи долгое время работал внутренним аудитором в государственной администрации, особенно в связи с реструктуризацией провинции, проводимой Министерством таможни и торговли.

В качестве главы Департамента иностранных дел Министерства таможни и торговли с 2011 года Сепетчи представлял Турцию в МОК и отвечал за надзор за признанием тестирование оливкового масла лаборатории и создание третьей международной коллекции зародышевой плазмы оливок в сотрудничестве с МОК.

Мустафа Сепетчи

В этом качестве он активно участвовал в переговорах по Международное соглашение по оливковому маслу и столовым оливкам в 2015 году. Как постоянный участник международных встреч в Международной организации труда (МОТ), Международном кооперативном альянсе (ICA) и ФАО, Сепетчи был выдвинут Турцией на должность заместителя директора и был выбран МОК. стран-членов в конце процесса отбора.

Ключевым направлением его новой роли является укрепление центральной позиции МОК в секторе производства оливкового масла и столовых оливок. Повышение узнаваемости и узнаваемости МОК обеспечит доступ к точной информации и эффективным решениям проблем, возникающих в оливковом мире», — сказал новый заместитель директора. Он также предоставит инструмент для совместной деятельности по стандартизации, поскольку МОК должен стать местом встречи для всех операторов в этом секторе». Его намерение состоит в том, чтобы МОК был реструктурирован таким образом, чтобы он мог играть роль мирового справочника по документации и информации.

Сепетчи также отвечает за управление бюджетом МОК и заявил, что полон решимости сделать все возможное для достижения целей Международного соглашения и обеспечения сбалансированного бюджета, чтобы сделать это возможным.

Кроме того, его цель состоит в том, чтобы улучшить информационную систему, чтобы обеспечить прослеживаемость, легкий и быстрый доступ и прозрачность, а также лучше соответствовать ожиданиям стран-членов и сектора. В современном мире информационные технологии с каждым днем ​​занимают все больше места в нашей жизни», — отметил он. Эта тенденция, вероятно, сохранится и наберет обороты в будущем. Мы стремимся разработать информационную систему, которая усилит возможности и опыт МОК».

Об этом сообщил заместитель директора Хайме Лилло. Olive Oil Times, Моя цель — работать вместе с командой над новым этапом МОК и придать ему новый импульс в рамках нового Соглашения».

Лилло, 42 года, инженер-агроном со степенью Мадридского политехнического университета. Он работал в Постоянном представительстве Испании при ЕС и в качестве специального советника Министерства сельского хозяйства.

Как бывший сотрудник Генерального директората Европейской комиссии по сельскому хозяйству и развитию сельских районов, он также тесно сотрудничал с различными НПО над рядом проектов развития и сотрудничества.

Хайме Лилло

Лильо является постоянным участником международных встреч Организации Объединенных Наций, ФАО, ВТО и ОЭСР. В дополнение к управлению техническим портфелем МОК, который включает НИОКР и окружающую среду, обучение и конкретные операции и химия оливкового масла и стандартизации, новый заместитель директора, назначенный Испанией на эту должность, будет следить за кампаниями по продвижению потребления оливкового масла и экономическими исследованиями, проводимыми МОК, в дополнение к запланированному запуску всемирной обсерватории по оливкам.

Исполнительный директор также поручил ему координировать Всемирный день оливок, ежегодно проводимый 26 ноября, который планируется отмечать странами-членами при грантовом финансировании МОК.

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Я буду действовать для достижения целей, включенных в Соглашение: стать ближе к потребителям, усилить гармонизацию стандарта и облегчить доступ новых стран к МОК».

Он считает, что роль оливковых деревьев в борьбе с изменением климата очень важна, и это также вопрос, который МОК представит на КС22 в ноябре (22nd Конференция Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН).

Лилло, который в последние годы стал свидетелем великой эволюции испанское оливковое масло, раскрыл некоторые личные подробности о своей страсти к оливковому маслу первого холодного отжима, которая началась еще в детстве: Я поехал навестить своего дядю в Хаэне, у которого была оливковая роща, и мы попробовали новое оливковое масло первого холодного отжима, только что выпущенное с мельницы. В настоящее время по утрам я обычно ем хлеб с оливковым маслом первого холодного отжима и помидорами или медом, и я всегда хочу иметь разные масла из разных сортов, чтобы использовать их в соответствии с едой».

