Роль женщин в секторе занимает центральное место во Всемирном дне оливок

Выпуск этого года Всемирный день оливок подчеркнул жизненно важную роль женщин в секторе оливкового масла по всей производственной цепочке, от рощи до стола.

Всемирный день оливкового дерева, или Всемирный день оливы, официально признанный в 2019 году Организацией Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), проводится ежегодно 26 ноября.th.

Однако в этом году празднование состоялось 23 ноября.rd в штаб-квартире Международный оливковый совет (МОК) в Мадриде в рамках 118-йth сессии Совета его участников.

Мероприятие, организованное совместно МОК и Международным центром перспективных исследований Средиземноморья (CIHEAM), стало совместным мероприятием нескольких женских ассоциаций по всему миру, в том числе «Женщины в оливковом масле», «Пандолеа», «Донн дель Олио», а также арабских и иорданских организаций женщин, занимающихся оливковым маслом. Сеть и сеть женщин и оливок в Латинской Америке.

МОК приветствовал представителей женских групп, дипломатического корпуса в Мадриде, глав делегаций и официальных лиц Совета членов МОК.

Я поздравляю президентов и членов женских сетей за все усилия, приложенные для реализации этой прекрасной инициативы, которая, безусловно, должна быть консолидирована и увековечена», — сказала Имене Трабелси Триги, глава отдела продвижения МОК. Olive Oil Times.

Женщины всегда принимали активное участие в управлении цепочка создания стоимости оливкового масла. Сегодня это фермеры, дегустаторы, производители, повара, исследователи, преподаватели и эксперты в различных областях, прямо или косвенно связанных с сектором оливкового масла», — добавила она. Благодаря своим знаниям и опыту они играют решающую роль в развитии этой важной области и оказывают существенное влияние на нынешнее и будущие поколения».

Работа этих женщин эффективно способствует созданию динамичного оливкового сектора», — продолжила Трабелси Тригу. Они стремятся на региональном, национальном и международном уровнях делиться своим опытом передового опыта производства качественного оливкового масла, распространяя преимущества Средиземноморская диета фундаментальной частью которого является оливковое масло, а также повышение осведомленности о различных видах использования оливкового масла при сохранении его исторического и культурного наследия и внесении вклада в практику устойчивого развития».

Согласно отчету CIHEAM о гендерном равенстве в Средиземноморском регионе за 2022 год, гендерное равенство и расширение прав и возможностей женщин являются предпосылками устойчивого развития.

В сельском хозяйстве женщины составляют 43 процента мировой рабочей силы, играя важную роль в обеспечении продовольственной безопасности. Хотя они выполняют множество важных задач, многочисленные роли и обязанности женщин, работающих в сельских общинах, часто не получают должного признания.

By продвижение равных прав и разделение ресурсов и ответственности между женщинами и мужчинами, гендерное равенство является не только фундаментальным правом человека, но и краеугольным камнем процветающей экономики, которая способствует устойчивому и инклюзивному росту.

Цель МОК состоит в том, чтобы мероприятие, посвященное Всемирному дню оливок, и пример, подаваемый участвующими ассоциациями, могли вдохновить женщин из всех его стран-членов на создание сетей под руководством женщин, что поможет повысить важность их неоценимой работы в области оливкового производства. нефтяной сектор.

В рамках празднования Всемирного дня оливок было запланировано несколько мероприятий, в том числе дегустация традиционных блюд со всего мира с оливковым маслом и показ видеороликов, подчеркивающих разнообразие ролей женщин в этом секторе. МОК и CIHEAM также объявили победителей международного конкурса графики.

Мероприятие, кульминацией которого стало чтение и подписание манифеста о повышении осведомленности и признания роли женщин в секторе оливкового масла, возглавила Эммануэль Дешелетт, основатель Olio Nuovo Days, который анонсировал выступления представителей ассоциаций.

Среди них были Джилл Майерс, основательница организации «Женщины в оливковом масле»; Нехайя Альмухайсин, основательница Сети арабских женщин, занимающихся оливковым маслом; Лориана Аббруццетти, президент Pandolea; Мариаграция Бертароли, директор «Донн дель Олио»; и Лаура Бланко, основательница организации Women and Olives LATAM.

Все они выразили свою приверженность осуществлению, используя силу своего видения и навыков, целей и задач, поставленных во время Всемирного дня оливок.