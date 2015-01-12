Оливковое масло творит чудеса для детей

Они не похожи ни на вид, ни на вкус, но оливковое масло и грудное молоко удивительно похожи.

Оливковое масло первого холодного отжима содержит омега-3 и омега-6 в количестве, аналогичном жиру грудного молока, и такое же процентное содержание линолевой кислоты, что делает его незаменимым продуктом для миелинизации нервных волокон и развития мозга. Он легко усваивается и помогает работе желудка, предотвращая запоры и колики.

Оливковое масло помогает усваивать витамин D, который важен для растущих младенцев и детей, поскольку он регулирует кальций и фосфор и способствует потреблению минералов, необходимых для процесса окостенения. Это защищает детей от переломов костей в раннем возрасте и от риска остеопороза в пожилом возрасте.

Согласно последним данным, у детей наблюдается повышение уровня холестерина, что в значительной степени способствует ожирению, которым страдает каждый третий ребенок в возрасте от 6 до 9 лет. Поскольку оливковое масло снижает общий уровень холестерина в крови, холестерина ЛПНП и триглицеридов, врачи рекомендуют заменять животные жиры оливковым маслом, чтобы помочь в борьбе с растущим ожирением у детей.

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Также сообщалось о более низком риске астмы у матерей, которые потребляли постоянное количество оливкового масла на протяжении всей беременности. Было обнаружено, что их дети имеют более развитую иммунную систему и более низкий риск ринита и аллергии.

Говорят, что оливковое масло даже эффективно лечит колыбель. Увлажняющие свойства оливкового масла, нанесенные на пораженные колыбелью части головы перед обычным очищением, могут действовать как натуральное средство.

В Италии врачи настоятельно рекомендуют использовать оливковое масло в составе твердых прикормов для детей, которых отлучают от грудного молока. Они даже рекомендуют добавлять его в детскую бутылочку со сцеженным молоком или даже молочную смесь, чтобы получить пользу от этого вещества, особенно для детей, страдающих коликами. Это связано с тем, что оливковое масло может облегчить естественный желудочный процесс и содержит олеуропеин. Это натуральное противовоспалительное вещество воспроизводит естественные эффекты ибупрофена, активного ингредиента, широко используемого в производстве обезболивающих.

Саверио Пандольфи из Итальянского института генетики растений подробно обсудил этот вопрос. Исследователь сказал, что оливковое масло является наиболее похожей на грудное молоко пищей для младенцев, и он рекомендует начинать с чайной ложки высококачественного оливкового масла первого отжима в каждом приготовленном для младенца приеме пищи.

Оливковое масло нравится не только каждому ребенку, потому что оно напоминает ему грудное молоко, но даже тем, кто никогда не имел масла в своем рационе», — сказал Пандольфи, например, эскимосам или африканцам.

Хотя оливковое масло может обладать полезными питательными свойствами, важно понимать, что его следует никогда заменитель грудного молока или детской смеси. Грудное молоко и смесь специально разработаны для обеспечения всех необходимых питательных веществ, необходимых ребенку для здорового роста и развития. Несмотря на то, что оливковое масло содержит некоторые полезные компоненты, оно не обеспечивает полноценного и сбалансированного питания, необходимого младенцам. Проконсультируйтесь с вашим педиатром или дипломированным диетологом, прежде чем вводить новые продукты в рацион вашего ребенка.

Plasmon, одна из самых популярных компаний по производству детского питания в Италии, производит оливковое масло исключительно для младенцев, находящихся на грудном вскармливании. Оно производится из оливок, произведенных и отжатых только в Италии, и с использованием технологий, которые, по словам компании, гарантируют, что масло сохранит больше своих полезных свойств для здоровья.

Средиземноморская диета начинается с молодых в Италии.