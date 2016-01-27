Производители «Нового Света» собираются объявить о создании торговой группы, которая будет конкурировать с Международным советом по оливкам

Уже более полувека мадридский, испанский Международный совет по оливкам (МОК) сказал первое и последнее слово по органолептической и химической оценке, стандартам и упрощению торговли оливковым маслом во всем мире. Весь Европейский Союз и некоторые другие страны-производители оливкового масла члены МОК. США не входит в их число.

As сообщает Olive Oil Times в августе прошлого года, и в соответствии с политикой Соединенные Штаты не участвуют в партнерских отношениях такого рода. Дэн Флинн из Оливкового центра Калифорнийского университета в Дэвисе сказал: В Вашингтон постоянно приходят сообщения о том, что США не хотят уступать свою юрисдикцию в отношении установления стандартов группе иностранных государств». Но в этой истории есть нечто большее, чем политическая война за территорию. Голосование внутри организации отдается в пользу стран с самым высоким производством, оставляя страны с самым высоким потреблением, такие как США, в дураках.



Ожидается, что производители Нового Света объявят о создании организации, конкурирующей с МОК, Всемирной группы по торговле оливковым маслом. - Блумберг

Недавние сообщения о безудержном мошенничестве в отрасли, подробно описанные ранее в этом месяце в эффект разорвавшейся бомбы on "60 Minutes» и сомнительные стандарты химической и органолептической оценки оливкового масла первого холодного отжима только укрепили решимость американских производителей создавать и применять собственные стандарты.

Обращаясь к участникам Международный конкурс оливкового масла в Нью-Йорке в 2014 году генеральный директор California Olive Ranch (COR) Грегг Келли сказал: Что касается Международного совета по оливкам, то мы не уделяем много времени его деятельности. Конечно, мы следим за ними и за тем, что там происходит, но (США) не является членом. Есть проблемы, с которыми им придется столкнуться, и они должны решить, будут ли они поддерживать прогрессивную отрасль, постоянно стремящуюся предоставить потребителю наилучшие впечатления».

Вчера, в статья на Bloomberg.com, Питер Робисон и Вернон Сильвер задали вопрос, Наступит ли время для американского оливкового масла?» В статье проведены параллели между поворотным моментом в истории торговли вином, когда в 1975 году к производителям Нового Света, наконец, стали относиться серьезно после того, как калифорнийское винтажное вино было признано лучше, чем его европейские аналоги.

Итак, поскольку EVOO американского производства продолжает блистать на мировых соревнованиях и через дегустационные группы по всему миру, и поскольку растущая отрасль продолжает опираться на технические достижения в производстве, возглавляемые такими компаниями, как COR, Corto Olive и Cobram Estate, многие наблюдают серьезный сдвиг в сторону более высокого качества и ответственности.

California Olive Ranch пытается сделать с оливками то же, что Калифорния сделала с вином», — сказал Келли Bloomberg. А в этом месяце в статье Bloomberg сообщалось: Ожидается, что производители Нового Света объявят о создании конкурирующей организации, Всемирной группы по торговле оливковым маслом», в состав которой, вероятно, войдут Австралия, Новая Зеландия, США и другие производители Нового Света, такие как Чили, Аргентина, Уругвай и Южная Африка. .

Организация может когда-нибудь стать еще одним знаменосцем, представляющим уникальные интересы молодых производителей оливкового масла в странах Нового Света и их прогрессивные подходы к старой отрасли.