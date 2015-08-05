Будет ли урожай оливок в 2015 году хорошим?

Ожидается, что сбор урожая оливок в Европе начнется уже в следующем месяце. Урожай оливок 2015 – 2016 гг..

Крупнейшие производители оливок Испания и Италия, а также в меньшей степени другие страны-производители оливок, включая Францию, Португалию и Хорватию, сильно пострадали от пандемии. бедственные урожаи сезона выращивания оливок 2014-2015 гг. Как результат, цены на оливковое масло резко выросли, и потребители ощущают последствия нехватки оливкового масла во всем мире.

Bloomberg сообщил Согласно данным, опубликованным Международный совет по оливкам (МОК).

Хранитель имеет предупрежден что третий неурожай подряд в Испании и Италии будет иметь катастрофические последствия и приведет к еще большему росту цен на фоне опасений, что Испания может столкнуться с еще одним плохим урожаем из-за сухой и жаркой погоды.

Между тем, вся провинция Лечче в Апулии (Апулия) — крупнейший в Италии регион выращивания оливок площадью 2,769 квадратных километров (1,065 квадратных миль) — настолько заражена вирусом. Xylella fastidiosa (Xf) бактерия, что теперь это зона сдерживания, где зараженные деревья удаляются и уничтожаются в соответствии со строгими мерами ЕС введен в апреле. Опасения, что бактерия может распространиться, подтвердились в прошлом месяце, когда она обнаруженный в растениях на французском острове Корсика после другой инфекции, обнаруженной в апреле на кофейном заводе на парижском рынке.

Несмотря на прошлогодний ужасный урожай, некоторые итальянские производители оливок осторожно оптимистичный о предстоящем урожае, поскольку деревья обычно дают лучший урожай после плохого.

Урожайность в прошлом году в Испании была низкой из-за слишком жаркой погоды. После жаркой и сухой весны во время решающего сезона цветения в этом году крупнейший в мире производитель оливкового масла может пострадать от второго плохого урожая подряд.

В беседе с The Guardian производитель оливок из провинции Хаэн на юге Испании предсказал, что следующий урожай будет лучше: Я думаю, что новый урожай будет не таким плохим, как в прошлом году, но, вероятно, оливки будут меньше и содержат меньше масла. Если в сентябре и октябре будут дожди, то мы получим немного больше. Это будет другая картина», — сказала Лурдес Негрильо.

Еще рано, а до следующего урожая еще недели или даже месяцы, в зависимости от региона. Но есть много предположений и ожиданий по поводу предстоящего урожая оливок как для производителей, так и для потребителей.