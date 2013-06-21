До того, как Палата представителей США в среду отклонила законопроект о фермерских хозяйствах, члены Конгресса обсуждали, среди прочего, поправку, исключающую положение из законопроекта, которое налагало бы новые ограничения на импорт оливкового масла.

В конце концов, поправка об исключении положения об оливковом масле из законопроекта была принята подавляющим большинством голосов, за несколько часов до того, как сам законопроект о сельском хозяйстве был отклонен в результате партийного голосования, вызвавшего резкую критику.

Спорное положение гласило, что если США маркетинговый заказ Если бы эти стандарты были приняты для отечественных производителей оливкового масла, импортируемое оливковое масло должно было бы соответствовать тем же стандартам, которые установлены в приказе о сбыте, и им пришлось бы предпринять различные шаги, чтобы доказать это.

В тот же день янки встретились с Доджерс в Лос-Анджелесе для двойного удара головой (который они разделили 1: 1), представители из Нью-Йорка встретились на полу Палаты представителей со своими коллегами из Калифорнии за оливковым маслом.

несмотря на исследования показывая, как мало средние американцы знают о стандартах и ​​качестве оливкового масла, по крайней мере, один член Конгресса имел уверенность в среду, чтобы объявить состояние превосходства оливкового масла в своем округе.

Майкл Г. Гримм, республиканец, представляющий Бруклин и Статен-Айленд, объявил в палате: мои избиратели потребляют больше греческого и итальянского оливкового масла, чем вы можете себе представить, и оно не прогорклое».

Вызов запаса оливкового масла многомиллионный резерв», — сказал Гримм дистрибьюторам, ресторанам и потребителям в Южном Нью-Йорке. знают хорошее масло, и у них не было проблем». Гримм процитировал оценку Бюджетного управления Конгресса о том, что ограничения на импорт будут стоить предприятиям десятки миллионов долларов».

У продюсеров здесь есть проблемы», — сказал Гримм, имея в виду продюсеров в Калифорнии, Джорджии и Техасе, которые были призыв к выравниванию области с импортерами субсидируемых европейских масел, которые доминируют на полках супермаркетов и часто не соответствуют стандартам качества.

В то время как конгрессмен из Нью-Йорка продемонстрировал замечательную уверенность в том, что его избиратели знают об оливковом масле, федеральный судья на другом берегу Ист-Ривер в прошлом месяце дал потребителям мало шансов узнать что-либо вообще.

В решение отклонить судебный запрет против импортера оливкового масла, который сознательно продавал рафинированное оливковое масло из жмыха как чистым», суд Южного округа Нью-Йорка США в НАООА против Kangadis Food Inc. найденный никаких внешних доказательств того, что восприятие обычных потребителей соответствует этим различным стандартам маркировки». Другими словами, большинство потребителей не отличают один сорт от другого, не говоря уже о том, хорошее оливковое масло или нет.

