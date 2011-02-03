Стивен Дженкинс из Fairway Market начал с карты

Имя Стив Дженкинс является синонимом Гуру, Эксперта и Саванта в мире средиземноморских продуктов питания. В 1976 году Дженкинс был первым американским торговцем сыром, принятым в древнюю элиту Франции. Гильдия Фромажеров (с тех пор он был повышен до Прюдом, наивысший статус гильдии). Автор Сыр Праймер Продовольственная жизнь, Jenkins недавно был назван Gourmet Retailer одним из 25 самых важных людей в истории американской пищевой промышленности.

Он представил бесчисленное количество сыров и других продуктов питания жителям Нью-Йорка (а затем и остальным Соединенным Штатам), став пионером в импорте традиционных и кустарных продуктов от более чем сотни европейских компаний на чрезвычайно успешный рынок Fairway Markets в Нью-Йорке. Постоянный гость отмеченной наградами программы NPR, Великолепный Стол, Дженкинс знает свое дело (еду) и хочет, чтобы вы знали, что он не дурачится.

Так как же стать Idiot Savant», как красноречиво выразился Дженкинс? Годы за годами учебы, путешествий и нахождения радости в открытии новых видов, звуков, запахов и вкусов по всему миру — вот как. Дженкинс будет первым, кто скажет вам, Это из-за страсти быть там, в этом районе, вдыхать эти запахи, есть в этих заведениях, останавливаться в этих маленьких отелях и водить, водить, водить и разговаривать с людьми».

Выросший в пригороде Среднего Запада, Дженкинс вспоминает еду своего детства с задумчивым аппетитом — как будто он еще не насытился. Моя мама и бабушка были потрясающими поварами, но они были просто местными поварами — готовили от Миссури до Кентукки. Они совершенно не разбирались ни в средиземноморском стиле, ни в какой-либо другой европейской кухне. Так что у меня не было никакой изысканности, кроме любви к хорошим ингредиентам, приготовленным традиционным способом».

У моих бабушки и дедушки был просто умопомрачительный сад. Моя радость, вероятно, связана с их салатом из свежего садового салата, увядшим от уксуса и жира от бекона, помидорами, яблоками, морковью и всеми этими замечательными вещами. Не было ни виноделия, ни оливкового масла, мы не использовали свежие травы на Среднем Западе, никаких морепродуктов — у нас никогда не было морепродуктов! У нас действительно было очень мало работы, кроме тех вещей, которые мы любили, таких как ростбиф и йоркширский пудинг, перец чили и жареный цыпленок. Наша страна росла так быстро, что у нас не было времени создать какую-либо традицию или какое-либо наследие для еды, кроме как около ста лет назад; разделка свиней на ферме, отрубание голов курам и большой сад возле кухни».

От жареной курицы до французских сыров? Вначале Дженкинс решил, что хочет быть непреклонным, когда дело доходит до ситуации, когда к нему подходит любой человек из любой сферы жизни, когда его спрашивают об определенных продуктах питания, ингредиентах, процедурах, рецептах, областях — о чем угодно. Я хотел знать все, что можно было знать обо всех продуктах».

Каждую ночь, лежа в постели, я читал о местах, людях и вещах, которые они любили брать в рот. Я делал все это, имея дело с картами — я обнаружил, что питаю большую любовь и уважение к картам, и я получил такое удовольствие от мечты подпрыгнуть в воздухе и приземлиться на это место на карте. Я мог только догадываться, что происходит в савойская капуста 400 лет назад я мог только представить, как выглядели эти леса, как близко находился Пьемонт и как тогда он был частью Савойи».

Все это родилось из изучения карт и понимания того факта, что вся эта еда не имеет ничего общего со страной — она связана с конкретными регионами и субрегионами, из которых она пришла. Год за годом я садился в машину со своими картами и ездил по узким улочкам в поисках деревень, давших названия определенным продуктам питания. Вы обнаружите, что за 10 лет вы накопили хороший объем знаний, через 20 лет вы чертовски эксперт, через 30 лет вы ученый, а через 35 лет это была такая радость, такой отличный способ упасть спит ночью».

Дженкинс совершил свою первую поездку в Европу в 1978 году, когда ему было 27 лет, и он работал в Дин и ДеЛука. С тех пор каждый сезон он жаждет оказаться в Европе. Мне повезло быть там два сезона в году», — говорит он. Я всегда езжу в октябре, время сбора урожая, а потом стараюсь попасть туда зимой, весной или летом. Я люблю ходить по разным местам в разгар зимы; вы просто невидимы, но в то же время вы привлекаете больше внимания, потому что зимой никто не путешествует — если вы там, значит, вы серьезны, к вам относятся серьезно».

В начале 1979 года в розничных магазинах Нью-Йорка было очень мало качественного оливкового масла. Дженкинс вызывает воспоминания о большом бренде "чистое оливковое масло, которое можно найти в итальянских продуктовых магазинах, таких как Amastra, Ярко-зеленый без уважительной причины и якобы из Сицилии. В обычных супермаркетах продавали Гойю, Бертолли и Берио, а в модных магазинах вроде D&D и Бальдуччи имел доступ к фальшивым брендам EVOO, но Это был не EVOO, и я мог это доказать!» Всего три оливковых масла — Hilaire Fabre, Plagniol и Louis de Regis — все якобы из Франции, но, несомненно, из Испании, разлитые во Франции.

К этому моменту я прочитал свой Элизабет Дэвид, и мой МФК Фишер, мой Рой Андрис Дегроот и мой Ричард Олни, и я знал, что там было много серьезного оливкового масла. Так что я сделал своим делом заполучить его. Я начал с тосканского Badia a Coltibuono и прованского L'Olivier (которое, как я узнал много позже, тоже было дешевым андалузским маслом, разлитым во Франции).

К 1980 году Дженкинс нашел свой дом в Рынки Fairway, и был пионером буквально каждого великого французского сыра во Франции (и только начинал в Италии через Peck's Ла Каса дель Формаджо принадлежит братьям Стоппани в Милане), когда его вдохновило сделать то же самое с оливковым маслом. Один опыт, который вдохновил меня на мысль о продаже лучшего оливкового масла, пришел после того, как я впал в Оливье, магазин оливкового масла на улице Риволи в Париже: огромные терракотовые амфоры, сказочные шевронные этикетки, хрустальные бутылки всех размеров и темно-зеленые мужские банки, наполненные оливковым маслом первого отжима. Некоторые из них могли быть получены из оливок, выращенных в Провансе! Я понял, что никто в Нью-Йорке не ценил оливковое масло, точно так же, как они не знали, не уважали и не стремились к серьезному сыру».

Дженкинс и его наставник и основатель Fairway Markets Дэвид Снеддон начали выращивать и собирать собственные оливки в итальянском регионе Умбрия — они были обращены; оливковое масло текло по их венам. Снеддон вспоминает, как собирал и прессовал оливки в ноябре, когда в воздухе витал запах горящей травы, а коровы спускались с близлежащих гор в сторону более теплого микроклимата на зиму. В апреле, когда они впервые открыли оливковое масло, натерли им руки и поднесли к лицу, их окутало благоухание того прохладного ноябрьского дня — дымно-землистые тона, напоминавшие им спину. кропотливая работа потребовалась, чтобы получить эти бутылки с золотом. Доказательство того, что это действительно труд любви.

Где-то после 9 сентября Дженкинс и один из его партнеров по Фарватеру, Брайан Ризенбургер, действительно увлекся оливковым маслом. Мы просто делали то, что пришло само собой; мы сделали то же самое с оливковым маслом и уксусом, что и с сыром, — мы установили стандарт для отрасли и установили очень высокую планку, потому что очень хорошо знаем географию Средиземноморского бассейна. Мы идиоты-ученые. Мы приносим свое хобби в наши магазины, точно так же, как люди делают это с марками, жуками, бабочками или птицами — для нас это оливковое масло и уксус, сыры и все средиземноморские ингредиенты».

Дженкинс продает около 100 EVOO на Fairway Markets и ездит в свои рощи в любое время года несколько раз в год — некоторые из них, конечно, не все, потому что они имеют дело со слишком большим количеством. Поэтому он путешествует в новые рощи, а также в те рощи, которые являются старейшими и наиболее важными, например, две в Эстремадуре и Андалусии, несколько в Западной Сицилии, Каталонии и многие другие места, включая Умбрию, Сардинию, Тоскану, Молизе, Лигурию, Лацио, Апулия и, конечно же, весь юг Франции, от Лангедока и Камарга до Корсики и Прованса.

Это феномен Средиземноморского бассейна», — говорит Дженкинс. да, оливковое масло есть в Новой Зеландии, в Австралии, в Ливане, Алжире и немного в Египте и Израиле — и мы займемся этим — но если оно не настолько вкусно для нас, что мы не можем устоять перед ним, мы не включить его. В Fairway Markets мы не включаем масла только потому, что они существуют, мы включаем только оливковое масло, которое проходит то, что мы считаем строгим тестом: наша собственная палитра. Это настолько субъективно, насколько это возможно, но это правда. Если мы не любим это, это не собирается сделать сокращение. Нет масел из Сирии, Турции и даже моего любимого Туниса, соответствующих стандарту, т.е. "Нам это нравится?

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Jenkins импортирует 24 французских масла напрямую и исключительно от производителя, а также дюжину очень специфических масел от испанских фермеров («Мои масла Alcubilla Luque из близлежащей Баэны — единственные EVOO, доступные в США, которые до сих пор отжимаются по-старому, от фанатично сертифицированные органические оливки, которые дают флор де ацеит это "масло pre-extra-virgin») и около десяти очень специфических масел от местных известных итальянских семей из Лигурии, Тосканы, Умбрии, Лацио и Сицилии. Тем не менее, мое самое приятное достижение — это 14 (не 12, не 15) очень специфических масел из Испании, Франции, Италии, Австралии, Калифорнии и Мексики (да, Мексики!), которые я убедил фермеров продавать мне в бочках, нефильтрованных. ", - говорит Дженкинс.

Я исключаю больше, чем посредника, когда покупаю бочками — я исключаю брокера, импортера и дистрибьютора. Это масло поступило не просто от фермера, оно поступило с мельницы, которая отжала оливки и продала масло брокеру, который продал его американскому импортеру, который слонялся по округе в поисках самого дешевого масла, какое только мог достать, а тот привозил его в Нью-Йорк или где-либо еще и продает его дистрибьютору, который продает его розничному продавцу. Нет никого между мной в магазине, говорящим с людьми об оливковом масле, которое они только что попробовали, и фермером, который выращивал оливки».

Не говоря уже о том, что я сам разливаю эти 14 масел по бутылкам — там это вдвое дешевле. Причудливая европейская бутылка и этикетка легко прибавляют в цене 5–7 евро — именно столько должно стоить масло! Затем я могу продавать каждое масло с этикеткой, которую я сделал сам и которая содержит все, что я хочу, чтобы мой покупатель знал о масле: откуда именно оно было получено, когда именно оно было собрано, сколько часов прошло между сбором и мульчированием, центрифугирование и как долго его декантировали; разнообразие оливок или оливок, то, что я чувствую в них, то, что я в них ощущаю, их текстуры, атаки, промежуточные и конечные оттенки; и, наконец, мое любимое использование для каждого из них. Я только хотел бы, чтобы этикетки были больше, чтобы я мог наносить карты на бутылки».

В Fairway Markets вы найдете карты, плакаты и фотографии оливковых рощ, разбросанных по всему магазину. Куда бы вы ни пошли, это порно с оливковым маслом!» Огромные дегустационные шкафы содержат контейнеры, заполненные от 24 до 36 различных EVOO во всех магазинах. Люди в восторге от конкретной области, из которой добываются эти масла, и они делают это своим делом», — говорит Дженкинс. Они поедут в Барселону, возьмут напрокат машину, поедут в дельту реки Эбро и увидят масло Cocons из Каталонии, одно из моих самых любимых, и увидят те плоские камни, в честь которых масло было названо. Они пойдут туда из-за того, что на этикетке этой бутылки знакомит вас с тем, откуда она взялась. Это урок географии — что может быть круче?»

За прошедшие годы Дженкинс заметил очень мало изменений в индустрии оливкового масла, заявив, что он обнаружил, что все больше и больше людей думают, что они что-то знают об оливковом масле. Но на самом деле они наполнены ложью. Если вас интересует оливковое масло, и вы заходите в Интернет и пытаетесь узнать о нем больше, там все больше и больше дезинформации, чепухи и абсолютно фактической болоньи, чем если бы интернета вообще не было. Если клиенты не будут путешествовать, а хотя бы побывают в одной роще во всем Средиземноморском бассейне, они не узнают об оливковом масле».

Мои клиенты в районе трех штатов Нью-Йорка такие же искушенные, как и все в мире, они много путешествовали, но все еще не понимали и не интересовались регионом оливкового масла - они не знали остроумия. Мне пришлось учить их так же, как я обучал сыру — потребовались годы, чтобы довести их оценку до уровня, когда теперь у меня есть 7 прилавков с сыром, которые намного лучше, чем что-либо в мире, с точки зрения их широты, глубины и качества. То же самое и с оливковым маслом, требуется много времени, чтобы заставить людей уважать его, вместо того, чтобы просто потратить 40.00 долларов на пол-литра с красивой этикеткой и подумать: "Я, должно быть, очень хорошо разбираюсь в оливковом масле. А на самом деле маслу было 2 года, оно уже несвежее, вы заплатили в 4 раза больше, чем оно стоило, и вы ничего не знаете о том, откуда оно взялось».

Моя миссия, с другой стороны, состоит в том, чтобы убедиться, что покупатель точно знает, откуда взялось его оливковое масло, платит как можно меньше, а масло на вкус лучше, чем все, что он или она когда-либо брал в рот — самое лучшее. ингредиент, который они могли бы иметь где угодно в мире. Это моя миссия. Это то, что я наработал за последнее десятилетие — довольно значительный штат людей, у которых действительно есть сильные симпатии и антипатии к конкретным оливковым маслам. Это настолько хорошо, насколько это возможно».

Так что отправляйтесь на рынок Fairway, попробуйте одно, два или двадцать оливковых масел со всего мира. Пусть этикетки и фотографии перенесут вас в дальние страны, по пыльным дорогам, где каждое утро еще доят коров, свежи яйца, а на кухонный стол выливается сад. Спросите Стива о чем угодно — действительно, о чем угодно — о еде и убедитесь сами, что такое бесконечные знания и абсолютная страсть к ингредиентам высочайшего качества. Возьмите с собой кусочек Средиземноморского бассейна, посыпьте им свежую рыбу и салат из увядших листьев салата, окуните теплый багет в глубины его ароматных золотых озер и по-настоящему подумайте о том, что вы чувствуете и чувствуете на вкус. Проходит ли он тест на палитру? Тебе это нравится? Может быть, даже достаточно, чтобы вытащить карту и спланировать свое следующее приключение? Потому что в этом и заключается суть — еда — это переживание, и когда еда настолько хороша, она трансцендентна.