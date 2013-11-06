Италия ищет помощи, чтобы сдержать убийцу оливкового дерева



Член Европарламента Паоло Де Кастро

Говорят, что чрезвычайные средства ЕС были обещаны, чтобы помочь ограничить распространение болезни растений, убивающей оливковые деревья в Италии.

И итальянское правительство заявляет, что создает целевую группу по вспышке, которая, как полагают, связана с бактерией Xylella fastidiosa.

По словам итальянских членов Европейского парламента (депутатов Европарламента) Паоло Де Кастро (S&D) и Серджио Паоло Франческо Сильвестрис (PPE), около 8,000 гектаров оливковых рощ в районе Саленто в Апулии уже пострадали, и около 600,000 - оливковых деревьев необходимо будет удалить. уничтожен.

Болезнь, распространяемая насекомыми

В письменный вопрос в Европейскую комиссию по мерам сдерживания де Кастро сказал, что бактерия вызывает высыхание листвы и потемнение древесины, в конечном итоге убивая зараженное дерево.

Болезнь была распространяется очень быстро, создавая экономическую и экологическую угрозу для всего региона, где производство оливок является основным видом сельскохозяйственной деятельности, а вековые оливковые деревья составляют бесценную часть ландшафта и природного наследия».

Болезнь, которую, как полагают, переносит цикадка (Cicadelidae), еще не распространилась дальше и еще меньше поразила оливковые деревья в остальной части Европы, сказал он.

Он спросил, какие финансовые и другие меры планирует принять Комиссия. сдерживают быстрое распространение болезни».

Серьезная угроза европейским производителям оливок».

Сильвестрис сказал, что это было первое появление в Европе патогена растений, который, по мнению экспертов, серьезная угроза для европейских производителей оливок, учитывая темпы распространения болезни».

По его словам, в районе между Галлиполи и Удженто в регионе Саленто проводится крупномасштабная обрезка оливковых деревьев для удаления частей, высохших из-за болезни, при координации региональных властей Апулии и организаций производителей.

Среди других мер он призвал выделить деньги на экстренную программу научных исследований и мер по охране здоровья растений, а также на европейскую базу данных геномов патогенов сельскохозяйственных культур для централизации информации о бактериях и паразитах.



Xylella fastidiosa (Фото: Университет Джорджии)

As сообщила на прошлой неделеЧлен Европарламента от Италии Раффаэле Бальдассарре (PPE) также призвал к срочной помощи.

Оливковое масло из Апулии перегонное превосходное качество"

Olive Oil Times пока не может подтвердить сообщения итальянской прессы о том, что еврокомиссар по вопросам здравоохранения и защиты прав потребителей Тонио Борг пообещал неотложную помощь.

Итальянские СМИ также сообщили, что министр сельского хозяйства Италии Нунция Де Джироламо пообещала создать целевую группу по этой болезни, которой будут помогать два эксперта из Калифорнийского университета.

Болезнь Пирса, вызываемая Xylella fastidiosa, была обнаружена в 1892 году калифорнийцем Ньютоном Б. Пирсом на винограде в Калифорнии.

Де Джироламо заявил в пресс-релизе, что болезнь не поражала плоды оливок и что оливковое масло из Апулии по-прежнему остается ценным. отличное качество» и один из самых полезных продуктов питания для человека.

Паника, растерянность, пессимизм

Вспышка вызвала некоторую панику и замешательство среди производителей оливок в отношении истинных причин болезни и того, почему она быстро распространилась в последние месяцы.

Это также вызывает пессимизм у некоторых производителей, как, например, на одном из форумов, который выразил фермер, который сказал, что это звучит как в следующие пять лет мы «увидим крах оливковых деревьев Саленто».

Добавив это, хотя в течение многих лет многие оливковые рощи находились в запущенном состоянии», У меня разбивается сердце, когда я узнаю, что многие великаны Саленто исчезнут в ближайшие годы… Я не могу представить свою землю без оливковых деревьев», — сказал он.