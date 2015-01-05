Калифорнийский ресторан We Olive открылся в Бруклине

Калифорнийский ритейлер оливкового масла We Olive открыл свою первую франшизу на восточном побережье в бруклинском районе Боэрум-Хилл, штат Нью-Йорк.

Новые владельцы магазина, Анджело и Патрисия Инкорвайя, выросли по соседству. В ассортименте сорок оливковых масел первого холодного отжима, произведенных в Калифорнии и сертифицированных Калифорнийский совет по оливковому маслу которые гости могут попробовать и приобрести в бутылках или оптом.



Персонал готов предоставить клиентам информацию о каждом сорте оливкового масла, поделиться фактами о том, как выращивают, собирают и обрабатывают оливки, а также предложить предложения.

У We Olive уже есть бары с оливковым маслом в Калифорнии, Неваде и Техасе, и все они продвигают и продают преимущественно калифорнийское оливковое масло. В бруклинском аутлете также есть винный бар, где подают ремесленные вина из Калифорнии и местное пиво, а также выбор изысканных блюд, таких как тапенада, горчица, песто и бальзамический уксус.

Фрэнк Меркурио, владелец и управляющий партнер We Olive, описал концепцию We Olive & Wine Bar как веселый, полезный и вкусный кулинарный опыт, когда семья, друзья и соседи собираются, чтобы насладиться отличной едой и вином».

Все наши оливковые масла первого холодного отжима доступны для дополнительной дегустации каждый день», — пояснил Меркурио. Гостям предлагается насладиться "опыт оливкового масла», когда их приветствуют в магазине. Это может быть официальная дегустация в нашем дегустационном баре или, если они предпочитают, гости могут прогуляться по магазину и попробовать самостоятельно».

Есть также ароматизированные оливковые масла, настоянные на розмарине, чесноке, базилике и красном апельсине.

Мы Олив Бруклин

We Olive стремится информировать клиентов не только об оливковом масле, но и о его пользе для здоровья. Мы проводим обучение внутри компании и под руководством консультантов о том, как включить оливковое масло первого холодного отжима в свой рацион», — сказал Меркурио. У нас есть три официально обученных шеф-повара в нашем корпоративном штате, а владельцы наших магазинов и персонал обучены различным преимуществам для здоровья оливкового масла первого отжима».

По словам Меркурио, франшиза We Olive & Wine Bar стоит 30,000 - долларов и предлагает несколько источников дохода: розничная часть, винный бар и меню небольших тарелок.

Бары с дегустацией оливкового масла являются одним из самых быстрорастущих направлений розничной торговли в США и за рубежом: за последние годы открылись сотни магазинов.

Многие из специализированных магазинов оливкового масла снабжаются калифорнийским дистрибьютором Veronica Foods, который закупает оливковое масло по всему миру, в том числе из NYIOOC отмеченные наградами производители Cobram Estate, Melgarejo, Oliperu и Oro Bailen.

В прошлом месяце торговец оливковым маслом со Среднего Запада (США) с семью точками, представил свой бизнес в популярном американском телешоу Shark Tank с целью расширения своей франшизы.

Прошлым летом в Соединенном Королевстве запрет таких наполняй свои магазины» было объявлено, когда Агентство сельских платежей обновило Агентство заявило, что правила и инспекции оливкового масла» после статьи 2 Регламента Комиссии 29/2012 в интерпретации решения Европейского суда от 2006 года запрещают продажу всех неароматизированных оливковых масел на разлив.