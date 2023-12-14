Сбор оливок Калифорнийского колледжа объединяет кампус

Офис устойчивого развития в Западном колледже в Лос-Анджелесе, Калифорния, выпустил свой первый оливковое масло первого отжима после ручного сбора урожая 130-летних миссионерских деревьев кампуса.

По словам Элисон Линдер, координатора колледжа по устойчивому развитию, сбор оливок был вдохновлен аналогичным мероприятием в соседнем колледже Скриппс, чтобы создать практический опыт обучения и способствовать устойчивому развитию.

Я рада поддержать такие усилия, как сбор оливкового масла, которые выводят борьбу с изменением климата на передний план жизни в кампусе и показывают, что мы все должны сыграть свою роль», — сказала она. Olive Oil Times.

В нашем кампусе, расположенном в солнечной городской южной Калифорнии, растет более 125 плодоносящих оливковых деревьев, которые почитаются наблюдателями за их красоту и тень, а сотрудники по вопросам земледелия и устойчивого развития за их устойчивость к засухе и изменению климата», — добавила она.

Хотя раньше интерес к урожаю оливок проявлялся, недавно был укомплектован офис по устойчивому развитию и особенно влажная зима создал прекрасную возможность координировать успешный сбор урожая и общественное мероприятие.

Намерение первого урожая оливок Западного колледжа было многогранным: во-первых, привлечь внимание к климатически устойчивым и засухоустойчивым практикам ландшафтного дизайна, используемым в его кампусе; во-вторых, создать сообщество вокруг местного производства продуктов питания; в-третьих, представить наш обновленный офис устойчивого развития западному сообществу», — сказал Линдер.

Недавно офис устойчивого развития был возрожден благодаря заинтересованности студентов, сотрудников, совета директоров и преподавателей в скоординированных усилиях по планированию и действиям в области устойчивого развития на территории кампуса перед лицом все более очевидных последствий изменение климата.

Интерес к его усилиям проявили около 75 волонтеров со всех концов кампуса, которые помогали собирать оливки на мероприятии.

Были собраны миссионерские оливки, из которых было получено 45 литров оливкового масла. (Фото: Марк Кампос, Западный колледж)

Для меня было откровением увидеть количество оливок, необходимое для производства одного галлона масла, а несколько добровольцев были удивлены тем, сколько времени требуется, чтобы наполнить ведро», — сказал Линдер. В отделе устойчивого развития мы надеемся, что эта практическая возможность приведет к более глубокому пониманию продуктов, которые мы потребляем».

Сразу после сбора урожая Лола Трафеканти, менеджер по землепользованию Западного колледжа, и Иса Мерель, помощник координатора по устойчивому развитию, в двух часах езды отвезли оливки на северо-запад в компанию Ojai Olive Oil.

Компания Ojai Olive Oil получила и переработала 500 фунтов (225 килограммов) оливок сразу по прибытии. Оливки были перемолоты в 12 галлонов (45 литров) оливкового масла в течение четырех часов после сбора урожая.

Новизна такого важного события принесла в кампус энергию волнения и энтузиазма», — сказал Мерел. Olive Oil Times. Ко мне подошли члены сообщества, с которыми иначе я бы никогда не общался, и рассказали, как они рады урожаю, и поблагодарили меня за мою тяжелую работу».

Оливковой роще Западного колледжа более 130 лет, и она возникла, когда ландшафтный архитектор Беатрикс Фарранд, одна из 11 членов-учредителей и единственная женщина Американского общества ландшафтных архитекторов, посадила четыре дерева в 1936 году.

Со временем роща расширилась и теперь предоставляет студентам, сотрудникам, преподавателям и фауне кампуса тень для отдыха, учебы и общения, одновременно производя жизнеспособный урожай для общественного использования.

Организаторы надеются превратить сбор урожая оливок в ежегодный междисциплинарный учебный опыт для студентов. (Фото: Марк Кампос, Западный колледж)

Оливковые деревья, хотя и не являются родными для Калифорнии, невероятно устойчивы к высоким температурам и засухе, что становится все более необходимой чертой в ландшафтном дизайне кампуса, поскольку лето становится жарче, а зима — суше из-за изменения климата.

Мы надеемся, что благодаря этому первому урожаю и воздав должное обилию деревьев мы вызвали признание в обществе их особой устойчивости», — сказал Линдер.

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В будущем руководство колледжа видит потенциал для постоянных исследований качества почвы, органолептических свойств оливкового масла, экономического воздействия и повышения экологической осведомленности.

Также предусмотрено исследовательское партнерство с факультетами биологии и геологии для тестирования и восстановления почвы с использованием регенеративных методов для увеличения доступности питательных веществ и способности удерживать воду.

Например, один проект направлен на компостирование оливковых выжимок на месте для создания полностью натурального удобрения.

В Occidental также есть второстепенная программа по изучению пищевых продуктов - междисциплинарная область обучения, которая охватывает экологическую политику, социологию, культуру, религию и кинезиологию.

Этот междисциплинарный курс является идеальной платформой для целенаправленного исследовательского проекта по устойчивому производству оливкового масла, пользе для здоровья и общества, характерной для Западного колледжа.

Урожай Occidental был вдохновлен аналогичным событием в колледже Скриппс. (Фото: Марк Кампос, Западный колледж)

В планы входит приглашение студентов и преподавателей присоединиться к процессу исследований и технического обслуживания, чтобы сделать сбор оливок ежегодной традицией кампуса.

Во время сбора урожая в отдел устойчивого развития также обратились преподаватели, заинтересованные в изготовлении чернил из кампусных оливок, продемонстрировав многочисленные возможности на подобном мероприятии.

После четырехлетнего перерыва в работе нашего отдела устойчивого развития было очень приятно, что это событие стало началом новой эры программ устойчивого развития кампусов», — сказал Мерел. Мне не терпится увидеть, куда пойдут будущие версии этой новой кампусной традиции».

Участие студентов также включало разработку этикетки для бутылки. Работа со студентом над дизайном этикетки для бутылки была одной из моих любимых частей этого проекта; Творческий потенциал, талант и страсть Алисы Амдур к искусству были заразительны», — сказал Мерел. Я считаю, что это делает оливковое масло этого года еще более особенным».

Это была прекрасная возможность объединить интересы и таланты всего кампуса для создания экологически чистого продукта местного производства», — заключил Линдер.