По мере приближения многообещающего урожая в Италии создаются благоприятные условия и для оливковой плодовой мухи

Прекрасная погода за последние несколько месяцев создала условия для хорошего урожая оливок в Италии, как по количеству, так и по качеству. Но в последние дни климат также стал весьма благоприятным для размножения Bactrocera Oleae, также называемого оливковая плодовая муха.

Эпизодическая атака в различных частях страны из-за частых дождей и высоких температур сделала этот самый последний период вегетационного периода проблемой для фермеров, выращивающих оливки, в борьбе с одним из их самых страшных вредителей.



Для нас очень важно находиться в оливковой роще, чтобы оценить климатические факторы и определить подходящие методы лечения. - Риккардо Макари

Мы встретились Риккардо Макари, опытный техник питомника и эксперт секатор рассказать о стратегиях сдерживания появления этого вредоносного насекомого.

Многое изменилось в отношении борьбы с мухой и другими болезнями оливок за последние тридцать лет. В 1980-х годах фермеры планировали до 7 или 8 обработок в год. Теперь от этого подхода отказались в пользу большего внимания к окружающей среде, а также потому, что патогены в конечном итоге выработали устойчивость к продуктам».

В наши дни наиболее часто используемыми продуктами в традиционном сельском хозяйстве являются органофосфаты как диметоат, обладающий широким спектром и цитотропным действием.

Риккардо Макари

В последние годы увеличилось использование органических и комплексных методов ведения сельского хозяйства, и некоторые органические продукты могут оказывать хорошее репеллентное действие. При 15-процентной зараженности Масло ниима, полученный из прессованных плодов и семян Azadirachta indica, можно растворить в воде и распылить», — предложил Макари.

Каолин также полезен в некоторых случаях, в то время как Спиносад, взрослый адалтицид на основе химических соединений вида бактерий Saccharopolyspora spinose, который считается натуральным продуктом и одобрен для использования в органическом сельском хозяйстве во многих странах, может быть очень эффективным в сочетании с ловушками. ” Приманка на основе феромонов с добавлением белков или азотистых веществ привлекает мух, убитых инсектицидом.

На мой взгляд, имеет значение осведомленность о соответствующих продуктах и ​​оценка присутствия патогена в оливковой роще», — заявил он. Например, если я полагаю, что присутствие мухи составляет более 10 процентов, в этот момент полезно применить подходящее лечение, которого я избегаю, если присутствие незначительно».

Также важна адаптация планов для конкретных сортов. Местные сорта в целом более устойчивы к патогену, и в настоящее время наблюдается растущая тенденция к их сохранению и восстановлению для лучшего предотвращения болезней.

В районе римских замков, плодородной территории к юго-востоку от Рима, где я управляю различными оливковыми рощами, в середине июля мы испытали первое нападение мухи, которое не имело последствий», — пояснил Макари. Из-за температуры выше 32-33°С (89.6-91.4°F) и низкой влажности яйцекладка не удалась и личинки не развились.

Для нас принципиально важно находиться в оливковой роще, чтобы оценить климатические факторы и определить подходящие методы лечения», — отметил он. Теперь ждем, чтобы понаблюдать за поведением второго поколения насекомых. В течение третьей недели августа температура понизилась до 26—27°С (78.8—80.6°F) и повысилась влажность, что способствовало яйцекладке; поэтому я вмешался с диметоатом в случае обычного культивирования, в то время как я использовал Bacillus thuringiensis серотип курстаки, масло нима и пиретроиды в органических оливковых рощах.

По словам Макари, первым средством против паразитов является холод, а более высокая температура в последние годы способствовала размножению вредителей. Но методы лечения стали более целенаправленными и предусмотрительными, и этот подход позволяет нам сохранить хрупкую экосистему оливковой рощи и, следовательно, окружающую среду, и это дешевле для фермеров.

Что касается профилактики, то помимо наблюдения за ловушками я рекомендую обращать внимание на растения с марта или апреля (в Северном полушарии), когда начинается вегетативный рост, а не ждать до июля, как это делают многие фермеры», — предложил он.

В течение этого времени вы также можете проверить наличие других патогенов, таких как Prays oleae, также называемых оливковой молью, Palpita unionalis или Otiorhynchus, и вы можете применить световую обработку, чтобы воздействовать на первое поколение мух. Гораздо лучше действовать до того, как оливки прорастут, чтобы бороться с патогенами, поражающими все растение».

