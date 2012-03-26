Собрание химиков было только для членов

Неправда, что МОК не допускала экспертов из стран, не входящих в МОК, на недавнюю встречу химиков. Дело в том, что всем наблюдателям было запрещено присутствовать на заседании, независимо от того, были ли они из стран-членов МОК или стран, не входящих в него.

Встреча была ограничена официальными представителями правительства. Это нормально, что МОК время от времени желает провести заседание только для членов. Если организация обычно предоставляет открытый доступ к своим собраниям и свободно распространяет документацию собрания, это не означает, что она должна делать это всегда. Это вполне право разрешать наблюдателям присутствовать или нет. Когда другие организации (ВОЗ, ВТО, …) ограничили доступ на некоторые из своих заседаний, я никогда не слышал жалоб от журналистов.



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Также неверно утверждать, что некоторым людям было отказано в доступе к веб-сайту МОК. Правда в том, что, вполне логично, наблюдателям было отказано в доступе к документам, распространенным по повестке дня данного конкретного заседания.

Наконец, МОК было бы очень интересно узнать о ряд источников», в котором говорилось о дебатах уменьшить или даже исключить использование сенсорных панелей для определения качества оливкового масла». Может быть, это люди, которые любят очернить собаку и повесить ее, или хотят создать свою схему распознавания панели и вытеснить МОК из этой деятельности. Кем бы они ни были, могу заверить вас, что в МОК мы очень высоко оцениваем наш метод сенсорного тестирования (который фактически не обсуждался на собрании химиков) и считаем его важным критерием качества.

Тот факт, что мы прилагаем постоянные усилия для вовлечения большего числа комиссий в наши тесты проверки квалификации для признания МОК, и что мы предлагаем помощь в обучении новых комиссий, является убедительным доказательством того, что мы не собираемся отказываться от этого.