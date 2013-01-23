Австралия возглавила новую инициативу по повышению лимита кампестерола в оливковом масле

Производители Нового Света возобновляют заявку на повышение предела содержания кампестерола в оливковом масле, чтобы остановить то, что, по их словам, действует как торговый барьер и дискриминирует их подлинное оливковое масло первого отжима.

Во главе с Австралией и при поддержке Аргентины, Соединенных Штатов и Новой Зеландии они говорят, что предел должен быть повышен с 4 до 4.8 процента, чтобы несправедливо не исключать масла, которые превышают его по сезонным, сортовым или геоклиматическим причинам.

В документе для обсуждения на заседании Комитета Кодекса по жирам и маслам (CCFO), которое состоится в Малайзии с 25 февраля по 1 марта, говорится, что чем выше значение будет охватывать подавляющее большинство масел, производимых из Барни, Arbequina, Кореники, Корникабра и аналогичные сорта с высоким содержанием кампестерола, независимо от того, где в мире они выращиваются».

Производство и торговля оливковым маслом первого отжима в развивающихся странах-производителях оливкового масла существенно растет. Поэтому для CCFO крайне важно изучить доказательства, которые ясно показывают, что нынешний лимит на кампестерол действует как технический барьер для торговли оливковым маслом первого отжима», — говорится в документе.

Ограничение на кампестерол (один из нескольких стеролов, содержащихся в оливковом масле) не имеет отношения к общественному здравоохранению, а направлено на выявление фальсификация оливкового масла с другими пищевыми маслами.

Из 888 образцов, собранных в Австралии в течение нескольких лет в разные сезоны и сорта, в трети уровень кампестерола превышал 4%. Тем не менее, исследования показали, что генетика и окружающая среда играют большую роль в уровне кампестерола, и исключили фальсификацию или низкое качество масла в качестве причинных факторов.

В документе говорится, что в ожидании контраргументов о том, что повышение предела кампестерола повысит риск фальсификации, следует ужесточить предел для другого фенола, стигмастерола (чрезмерные уровни которого предполагают наличие соевого масла). Стандарт Codex эффективно разрешает содержание стигмастерола в оливковом масле до 3.9%, но предлагается более низкий максимум 1.9%.

В то время как страны ЕС, Сирия, Тунис, Турция и Марокко, вероятно, останутся ведущими экспортерами оливкового масла в ближайшем будущем, значительное расширение производства в ряде других стран (например, в Аргентине, Израиле, Бразилии, ЮАР, Китай и Австралия), вероятно, изменят структуру торговли в среднесрочной перспективе».

По мере появления различных сортов и производства в новых геоклиматических условиях параметры стандарта Кодекса (действующего с 1981 г.) должны быть соответствующим образом стандартизированы. бумага говорит.

МОК также изучает кампестерол

На последнем заседании CCFO, состоявшемся в феврале 2011 г., предложение начать работу по изменению уровня кампестерола не получило поддержки, но дверь была оставлена ​​открытой для новых данных, обосновывающих переход, который должен быть представлен в 2013 г.

Согласно отчету исполнительного директора Международного совета по оливкам (IOC) Жана-Луи Баржоля о встрече, Что касается… кампестерола, все делегации МОК согласились заявить, что исследования МОК продолжаются и что для Кодекса преждевременно действовать».

Цель отложить обсуждение… кампестерола до 2013 года была достигнута. Между тем МОК должен будет провести исследования, чтобы собрать работоспособную базу данных… и изучить реальные пути к решениям», — написал он.

Открытое собрание для предоставления информации и получения комментариев общественности относительно позиций США в отношении предстоящего Комитета Кодекса по жирам и маслам должно состояться в Мэриленде 5 февраля.