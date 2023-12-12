Власти южного бразильского штата Парана конфисковали около 9,000 300,000 бутылок поддельного оливкового масла на сумму 56,000 - бразильских реалов (- - евро).

По данным Министерства сельского хозяйства и животноводства, бутылки были проданы как оливковое масло первого отжима испанского происхождения. Однако, испытание ядерного магнитного резонанса обнаружили, что они содержат соевое масло.

В долгосрочной перспективе задача (для Бразилии) состоит в том, чтобы поддерживать качество национального продукта, предотвращая мошенничество с отечественными производителями, как это происходит сегодня с импортным оливковым маслом. - Рафаэль Гельцер, директор по связям с рынком, Estância das Oliveiras

У агентов министерства впервые возникли подозрения после того, как бутылки испанской марки были обнаружены в коробках с португальскими этикетками. При ближайшем рассмотрении выяснилось, что бутылки также имели разные типы крышек. Мошенничество подтвердилось после того, как было обнаружено, что несколько образцов имеют идентичные спектральные профили.

Власти не сообщили, были ли произведены какие-либо аресты в ходе проверки.

Конфискация произошла через две недели после того, как агенты министерства конфисковали более 16,000 6,000 литров оливкового масла в Сан-Паулу. Более - бутылок были уничтожены после того, как власти проверили так называемое оливковое масло и признали его непригодным для употребления в пищу.

Министерство отказалось назвать бренды или сети супермаркетов, причастные к недавним изъятиям, но сообщило, что представители компаний были вызваны в министерство.

По данным бразильских властей, мошенничество с оливковым маслом является вторым по распространенности видом мошенничества с пищевыми продуктами в Бразилии после мошенничества с рыбой.

В 2021 г. исследованиеИсследователи из Италии, Франции и Великобритании обнаружили, что разбавление оливкового масла первого и первого отжима маслом лампанте для продажи как Экстра-класс и замена оливкового масла первого холодного отжима соевым маслом, окрашенным в зеленый цвет, являются двумя наиболее распространенными видами мошенничества с оливковым маслом в Бразилии.

В период с 2015 по 2017 год Министерство сельского хозяйства и животноводства обнаружены нарушения в 45 коммерческих марках оливкового масла первого отжима. Власти обнаружили, что 62 процента из 333,329 - литров, проанализированных министерством, имели сенсорные дефекты.

Парана и Сан-Паулу расположены недалеко от двух крупнейших регионов страны по производству оливкового масла — Риу-Гранди-ду-Соль и Серра-да-Мантикейра соответственно.

Внутреннее производство оливкового масла в Бразилии остается очень низким: около Произведено 580,000 - литров в 2022/23 сельскохозяйственном году. По данным Международного совета по оливкам, в 85,000/2022 году Бразилия должна была потреблять 23 - тонн оливкового масла, практически все из которого будет импортировано.

В результате как экспортеры в Бразилию, так и местные производители рассказали Olive Oil Times что распространенность мошенничества является одной из их основных проблем.

В долгосрочной перспективе задача [для Бразилии] состоит в том, чтобы поддерживать качество национального продукта, предотвращая мошенничество с отечественными производителями, как это происходит сегодня с импортным оливковым маслом», — Рафаэль Гельцер, директор по рыночным связям компании Эстансия дас Оливейрас, Сказал Olive Oil Times в 2023 интервью.