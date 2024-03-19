Производители Хорватии ждут результатов конкурса

Подав 92 заявки, хорватские производители оливок с нетерпением ждут конкурса 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition результаты.

В первый день конкурса были объявлены 40 победителей. Среди них были двое хорватов. ОПГ Селини до ОПГ Анте Вулин каждый из них получил золотые награды за смесь средней интенсивности и среднюю облику соответственно.

Фермеры и мукомольные предприятия Истрии и Далмации, двух основных производящих регионов страны, надеются, что награды компенсируют неудачное начало 2023/24 сельскохозяйственного года.

Производство оливкового масла упало примерно на 30–40 процентов по сравнению с прошлым годом, главным образом из-за неблагоприятных климатических условий. По данным Международного совета по оливкам, Хорватия произвела 5,100 тонн оливкового масла. оливковое масло в 2022/23 году.

Несмотря на значительный спад, производители уверены, что создали высококачественную продукцию. оливковое масло первого отжима.

Тот, кто прислал образцы своего масла, может надеяться на хорошие результаты», — сказал он. неоднократно отмеченный наградами Томислав Дувняк из Водице в Далмации.

С тех пор как Дувняк запустил скоординированные усилия Чтобы организовать и помочь финансировать мелких далматинских производителей для отправки заявок в Нью-Йорк в 2021 году, Хорватия неизменно является одним из крупнейших победителей Всемирного конкурса.

В 2023 году хорватские продюсеры получили 105 наград из 131 работы. Больше наград получили только Италия и Испания. Аналогичная ситуация наблюдалась в 2022 и 2021 годах: хорваты заняли третье место (96) и четвертое место (87) наград соответственно.

До инициативы Дувняка хорватские продюсеры ежегодно получали от 20 до 50 наград.

Он также отметил, что Хорватия неизменно имеет один из самых высоких показателей успеха: за последние три года он достиг или превысил 80 процентов, включая показатель в 90 процентов в 2022 году.

Ивица Влаткович, отмеченный наградами продюсер и активный защитник для хорватского сектора оливкового масла, считает, что эта маленькая страна, где проживает чуть менее четырех миллионов человек, вскоре станет синонимом качества.

В качестве одной из причин растущего международного авторитета страны он называет давнюю традицию выращивания оливок и производства оливкового масла, а также множество автохтонных сортов, в том числе оливки Облица, Левантинка, Истрийская Бьелица, Истрийская Буза и Крвавица.

Влаткович также заметил тенденцию растущий спрос на органическое оливковое масло и считает, что Хорватия имеет большой потенциал для органического производства. Он сказал, что в Хорватии 1,956 гектаров органических оливковых рощ, что почти в три раза больше, чем в Соединенных Штатах.

Однако хорваты отмечают, что высококачественное органическое производство обходится дорого: хорватское оливковое масло первого отжима продается на 30 процентов дороже, чем в среднем по Европе.

Сречко Гросс, фармацевт и президент Загребского института оливок, фермерской ассоциации в столице, объяснил такие высокие цены повышенными производственными издержками, связанными с органическим земледелием.

Однако он предупредил, что высокие цены привели к росту фальсификации и мошенничества с оливковым маслом, что подтверждают данные местных властей.

В ходе одного из последних контрольных испытаний 13 из 25 случайно выбранных образцов с маркировкой «Extra Virgin» не соответствовали этому сорту.

Один из семи выбранных хорватских брендов не прошел проверку, а также пять из девяти масел итальянских марок и семь из девяти испанских брендов.

Гросс подчеркнул роль NYIOOC в продвижении мелких фермеров, которые концентрируются на качестве, а не на количестве, а не на брендах с белой этикеткой, которые продают более дешевые смеси оливкового масла первого отжима или экстра-класса, смешанного с маслом из оливковых выжимок, некоторые из которых имеют неправильную маркировку.

Здесь нет нефтеперерабатывающих заводов… такие бренды следует исключить из игры», — сказал Гросс. Мы, как маленькая страна, должны продолжать развивать производство высококачественного оливкового масла первого отжима, благодаря которому мы все более известны во всем мире».