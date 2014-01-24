Импортеры и калифорнийские производители начинают диалог в Дэвисе

Вид с воздуха на Институт вина и пищевых наук Роберта Мондави Калифорнийского университета в Дэвисе.

Когда директор Центра оливкового масла Калифорнийского университета в Дэвисе Дэн Флинн встретился с директором Международного совета по оливкам Жаном-Луи Баржолем на мероприятии в Чили в октябре прошлого года, им пришла в голову идея организовать встречу представителей американской индустрии оливкового масла, приуроченную к Winter Fancy Food Show.

Это было маловероятное собрание. На прошлой неделе представители калифорнийских производителей оливкового масла встретились с крупными импортерами оливкового масла в течение трех с половиной часов в кампусе Калифорнийского университета в Дэвисе, чтобы обсудить общие проблемы, стоящие перед отраслью, и найти пути сотрудничества.



Четыре года назад именно группа исследователей Флинна, финансируемая местными производителями, опубликовано разорвавшийся доклад о том, что большинство импортных масел, продаваемых на полках калифорнийских супермаркетов, не соответствуют стандартам. Это вызвало аналогичные расследования по всему миру, вызвало споры о качестве оливкового масла, породило шквал негативных маркетинговых кампаний и, вероятно, вообще оттолкнуло некоторых потребителей от оливкового масла. Баржол осужден отчет скрытая агрессия» в то время.

Флинн модерировал встречу в Дэвисе, на которой присутствовали представители некоторых компаний, причастных к его отчету — Pompeian, Borges, Colavita, Sovena и Deoleo — и крупнейших американских производителей, которые использовали исследование 2010 года как центральный элемент в своих усилиях по лоббированию более строгого качества. стандарты, правоприменение и ограничения на импорт.

По словам нескольких участников, чтобы предотвратить открытую дискуссию, для встречи 16 января были установлены некоторые основные правила: не будет останавливаться на вопросах, по которым стороны обычно расходятся во мнениях. Вместо этого основное внимание будет уделяться общим проблемам и поиску путей совместной работы, особенно для увеличения потребления на крупнейшем в мире рынке.

Встреча ознаменовала начало диалога, за который директор МОК Баржол выступал с тех пор, как он начал свою работу в межправительственном агентстве в 2010 году, и сейчас нуждается больше, чем когда-либо. И, как сообщается, он пришел к Дэвису с намерением добиться согласия сторон по списку пунктов, которые в совокупности послужили тому, чтобы США присоединились к МОК, хотя бы небольшими, символическими шагами.

Совет занимается переоценкой ценностей, разрабатывая новое управляющее соглашение, или хартию, которая вступит в силу 1 января 2015 года. Баржол сделал членство США в МОК приоритетом своей администрации, хотя правительство США мало что предложило. надеяться. На самом деле, согласно Отчет Комиссии по международной торговле, Соединенные штаты хотел бы ограничить членство в таких группах».

Возможно, поддавшись этой реальности, Баржол сумел убедить группу участников Дэвиса, которая выступала на стороне импортеров, согласиться рекомендовать компанию в качестве Наблюдатель» при Совете. Однако, как отметил один из участников, как только США присоединятся к числу наблюдателей, МОК может принять решение в своем новом уставе изменить статус наблюдателей, чтобы продвигать повестку дня при молчаливой поддержке американских производителей.

Но приоритетом в каждом списке на встрече в Дэвисе было увеличение ничтожного потребления оливкового масла в Америке, и последние данные демонстрация снижения импорта США только усилила общее чувство безотлагательности, ощущаемое всеми сторонами.

В интервью люди, присутствовавшие на встрече, говорили сдержанно и по сценарию о том, как отложить в сторону разногласия, найти точки соприкосновения и начать давно назревший открытый диалог.

На встрече присутствовали: Жан-Луи Баржоль (Международный совет по оливкам), Ричард Кантрилл (Американское общество химиков-нефтяников), Эрин Балч (НАООА), Боб Бауэр (НАООА), Патти Андраде (Борхес), Джованни Колавита (Колавита). , Хайме Карбо (Деолео), Фрэнк Паттон (Помпей), Стив Мэндиа (Совена), Пэтти Дарра (COOC), Брюс Голино (COOC), Кимберли Холдинг (AOOPA), Брэди Уитлоу (Корто Олив), Адам Энглхардт (Калифорнийское оливковое ранчо) ), Майк Форбс (Калифорнийское оливковое ранчо), Дэн Флинн (Калифорнийский университет в Дэвисе) и Селена Ванг (Калифорнийский университет в Дэвисе).

В целом, зал представлял почти 100 процентов оливкового масла, потребляемого американцами, и даже значительную часть Мировое производство оливкового масла. Deoleo, Sovena и Borges являются одними из крупнейших в мире производителей оливкового масла, которые, вероятно, производят за час больше, чем Соединенные Штаты производят за весь год.

В соответствии с резюме о встрече, о том, что не было никаких планов публичного обнародования, группа баловалась несколькими основными спорными моментами, которые удерживали их на своих берегах до сих пор, такими как стандарты и правоприменение, и они были довольны тем, что согласились не соглашаться :

Было обсуждение, связанное с отсутствием правоприменения в отношении мошенничества, а также вопросы, связанные со стоимостью и способом правоприменения», — говорится в примечаниях. но конкретного консенсуса не возникло».

Кроме того, Было обсуждение, связанное с участием FDA в стандартах США на оливковое масло и периодическим обновлением стандартов США, но конкретного консенсуса не было достигнуто».

Было соглашение для США институтов» (предположительно Центр оливкового масла Калифорнийского университета в Дэвисе и AOCS) для участия в европейских исследовательских проектах, и все стороны согласились изучить возможность участия в маркетинговой программе Министерства сельского хозяйства США.

Было мало указаний на то, что встреча отражала более мягкую позицию отечественных производителей во главе с California Olive Ranch, которые финансировали разоблачение Дэвиса в 2010 году, настаивали на проведении Комиссией по международной торговле США расследования в отношении производства оливкового масла на сумму 2 миллиона долларов, составили (и отклонили) проект внутренний маркетинговый заказ и лоббировал неудачная попытка включить в Закон о фермерских хозяйствах положение, согласно которому импортируемые оливковые масла должны были бы соответствовать более высоким стандартам, если бы когда-нибудь был принят приказ о маркетинге.

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Со своей стороны, импортеры и поставщики большей части из 300,000 - тонн оливкового масла, потребляемого здесь ежегодно, не давали никаких сигналов, по словам участников встречи, о том, что удручающее качество оливкового масла на массовом рынке вот-вот изменится в ближайшее время, и было коллективное пожимание плечами в ответ на опасения по поводу субсидий, которые позволяют европейским фермам наводнить рынок по ценам ниже себестоимости.

Один из участников охарактеризовал раскол между сторонами, собравшимися в Дэвисе, как не что иное, как идеологический конфликт. залив." Но в течение нескольких часов на прошлой неделе, по крайней мере, ощущался оптимизм и вероятность того, что когда-нибудь повсеместное мошенничество, негативные кампании и растущее замешательство потребителей в отношении оливкового масла могут быть заменены упрощенными сообщениями о пользе для здоровья, вкусовых характеристиках и кулинарном использовании. .