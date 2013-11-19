В поисках неправильно маркированного оливкового масла, чтобы заработать доллар

Недавний, казалось бы, незначительный решение судьей Брайаном Ф. Холманом из Верховного суда Вашингтона, округ Колумбия, Гражданская палата, по ходатайству (просьбе) ответчика бакалейной лавки Mohtamar, Inc. о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства на первый взгляд достаточно, чтобы отпугнуть любую заинтересованную сторону, не знакомую с перипетиями Общее право. Однако это имеет большое значение.



В 2011 году некий декан Мостофи подал в суд на бакалейщика-ответчика (среди прочих) за нарушение Закона округа Колумбия о процедурах защиты прав потребителей (CPPA) путем продажи оливкового масла марки Pompeian, ошибочно маркированного как "Экстра-класс.' Узнав о неправильно маркированном масле после прочтения о знаменитом 2010 г. Отчет Калифорнийского университета в Дэвисе который назвал Помпеяна одним из виновников скандала с неправильной маркировкой экстра-девственницы, истец тут же купил бутылку и подал иск "травмы.

Большая часть решения связана с вопросом о том, разрешает ли статут округа Колумбия потребителю подавать в суд, когда он/она читает о товаре с неправильной маркировкой и покупает его исключительно с целью возбуждения судебного иска (т.е. "стоя») за полученные травмы. Это важный вопрос, поскольку допущение такого действия может открыть двери для масс судебных исков потребителей в отношении любого продукта, который, как сообщается, имеет неправильную маркировку, — событие, которое предположительно может вывести из бизнеса любое предприятие среднего размера в рекордно короткие сроки.

Ссылаясь на более раннюю судебную практику о том, что истец имеет право быть свободным от ненадлежащей торговой практики» и может подать в суд, даже если он не получил поддающихся судебному учету телесных повреждений», суд отклонил доводы защиты, согласно которым истец сознательно приобрел продукты, которые, по его мнению, были дефектными, и сделал это с целью подачи иска», и, следовательно, стал жертвой причинение себе телесных повреждений». Судья Холеман заявил:

Ни один прецедент не устанавливает, что Суд должен применять добросовестности» к действиям истца, чтобы установить, что требование о правоспособности было выполнено. Кроме того, Истцу не нужно доказывать, что он понес какой-либо физический, эмоциональный или денежный ущерб (выделение добавлено); фактического или непосредственного нарушения закона достаточно для установления фактического причинения вреда» (стр. 5) и постановил, что: Диспозитивное рассмотрение заключается в том, что Истец является потребителем, совершившим потребительскую сделку. Эта транзакция защищена CPPA». (стр. 6)

Отклонив (частично) ходатайство о вынесении решения в порядке упрощенного судопроизводства, судья Хоулман оставил вопросы о том, "разумные ожидания» были нарушены, и может ли он/она доказать четкие и убедительные доказательства» заявление об умышленном искажении фактов в соответствии с CPPA, которое должно быть рассмотрено в суде.

Следует отметить, что Pompeian, импортер и производитель оливкового масла, базирующийся в Балтиморе, был только для достижения логотип Программы мониторинга качества Министерства сельского хозяйства США для своих масел первого холодного отжима и органических масел после того, как оливковое масло было добавлено в список подходящих продуктов Министерства сельского хозяйства США. Логически это должно сделать этот конкретный иск спорным, но поощрение, которое это решение дает дальнейшим досадным сторонам, представляет реальную опасность для всех производителей, которые решили вести бизнес в Вашингтоне, округ Колумбия.

