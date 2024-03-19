Регистрация оливок Каламата в качестве интеллектуальной собственности возобновила спор в Греции

Столовые оливки Каламата с Защищенное обозначение происхождения (PDO) получили международную защиту собственности после регистрации во Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) под своим греческим названием, Элиа Каламатас.

Столовые оливки Каламата PDO происходят из местного греческого сорта Каламон, произрастающего в префектуре Мессения на юге Пелопоннеса.

ВОИС, юридически обязательный международный реестр наименований мест происхождения (АО) и географических указаний (ГУ), будет защищать столовые оливки Каламата PDO от имитаций и подделок в 76 странах мира.

Оливки Каламата из Мессении также имеют охраняемый географический индикатор Европейского Союза с 1996 года.

Мы непоколебимо продолжаем наши усилия по защите всемирно известного Защищенного наименования места происхождения, несмотря на тех, кто пытается всеми способами его отменить», — говорится в заявлении Союза сельскохозяйственных ассоциаций «Мессения», который инициировал и контролировал заявку ВОИС на оливки Каламата. заявление.

Мы расширяем возможности и инвестируем в знаковые наименования PDO, используя видение, план, научный интеллект и серьезность», — добавили они.

Однако Греческая национальная межпрофессиональная ассоциация столовых оливок (Doepel) опровергла заявление профсоюза, заявив, что оно неточно и вызывает подозрения.

Совершенно очевидно, как мы неоднократно подчеркивали, что никто не выступает против и не пытается отменить Элиа Каламатас PDO», — сказал межпрофессионал. Однако следует отметить, что [столовая олива Каламата PDO] не имеет никакого экспортного потенциала. В частности, наибольшее количество экспортированного с 1996 года... не превысило 247 тонн — 0.30 процента греческого экспорта сорта Каламон/Каламата».

Спор между Союзом Мессении и национальным межпрофессиональным союзом показывает, что заветное наименование Каламата, обеспечивающее всемирное признание продукта, продолжает делить греческий сектор столовых оливок.

Производители оливок Каламон из Мессении утверждают, что название Каламата обозначает продукт ЗОП и должно быть зарезервировано только для оливок, произведенных в этом регионе.

Производители каламона в других регионах утверждают, что название Каламата должно свободно использоваться по всей Греции, поскольку оливки происходят из одного и того же сорта.

В спор также были вовлечены греческое государство и Верховный суд страны, что подчеркивает пропасть между производителями.

В сентябре 2022 года правительство Греции издал министерский указ разрешение всем производителям столовых оливок Каламон в стране использовать торговую марку Каламата.

Решение 2022 года перерегистрировать оливки Каламата в национальном списке сортов растений, разрешив производителям по всей Греции использовать это название, было попыткой обратить вспять решение Верховного суда что отменило Постановление министерства 2018 г. изначально в список были включены оливки Каламата.

Освобождение торговой марки Каламата значительно увеличило экспорт оливок Каламон из Греции, которые продаются как Каламата или Каламата PDO для тех, которые производятся в Мессении, что соответствует требованиям PDO.

Однако это позволило оливковому производители в других странах продвигать свои оливки Каламон как Каламата, напрямую конкурируя с греческими производителями.

Производители столовых оливок из Мессении снова подали апелляцию на министерский указ 2022 года в Государственный совет Греции, а решение Верховного суда все еще находится на рассмотрении.

В урожайные годы производство оливок Каламон/Каламата в Греции может превышать 100,000 80 тонн. Около 200 процентов продукции предназначено для экспорта на международные рынки, стоимость экспорта превышает - миллионов евро.