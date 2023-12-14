Фермеры в Греции призывают к субсидиям из-за низкой урожайности

В Греции производители оливок и масла собрались возле зданий региональных правительств по всей стране в поисках финансовой помощи, чтобы справиться с чрезвычайно плохим урожаем оливок в этом году.

Демонстранты потребовали, чтобы все производители оливок в стране получали 200 евро за стремму (традиционная греческая единица измерения, эквивалентная 0.1 га) оливковых деревьев, чтобы увеличить свои доходы.

Мы не можем сводить концы с концами, так как производим очень мало оливкового масла. - Дионисий Гонис, член сельскохозяйственной ассоциации Арголиды.

Они также призвали принять меры по снижению производственных затрат и добавлению оливок к культурам, имеющим право на компенсацию от ELGA (Греческой организации сельскохозяйственного страхования) после стихийных бедствий.

Недостаток урожая в нашем районе колеблется от 80 до 100 процентов, а оливковые деревья не имеют права на какую-либо компенсацию», — сказал Танасис Халатис из сельскохозяйственной ассоциации Каливии на севере полуострова Халкидики во время акции протеста перед зданием регионального правительства в Салоники.

В этом сельскохозяйственном году производители оливок в Халкидиках, где выращивают характерные для региона зеленые столовые оливки овальной формы, Ожидается, что будет собрана лишь часть прошлогоднего рекордного урожая в 160,000 - тонн.

Другие фермеры, выращивающие оливки, принявшие участие в акции протеста, подчеркнули, что рост издержек производства угрожать их бизнесу.

При себестоимости производства в 800 евро за стремму с 600 евро в прошлом году становится очевидным, что мы не только не окупимся, но и окажемся в долгах», — заявили они.

Подобные протесты прошли и в других регионах страны, где выращивают оливки, включая Мессению и Лаконию на Пелопоннесе, Лесбос, Ираклион и Ханью на Крите и Фтиотиду в центральной Греции.

Сельскохозяйственные ассоциации и союзы производителей оливок со всей страны объявили о своей мобилизации на всегреческом собрании в Аталанти за неделю до протестов, утверждая, что проблема низких урожаев не является спорадической, а затрагивает весь греческий оливковый сектор.

По данным комитета по блокаде производителей, который координировал демонстрации, производители оливок в Греции столкнулись с потерей дохода в 1 миллиард евро в этом году из-за сокращения урожая.

В регионе Магнезия в центральной Греции плохая урожайность оливковых деревьев еще больше усложнила задачу получения значительного урожая местным производителям. после летних лесных пожаров и наводнения.

Магнезия является домом для многих стреммат [оливковых деревьев] и сильно пострадала от наводнений, пожаров и землетрясений. оливковая плодовая муха, в сочетании с сокращением цветения деревьев на 95 процентов», — сказал Тодорис Георгадакис, глава регионального союза сельскохозяйственных ассоциаций.

Мы требуем компенсации в размере 200 евро за каждую стремму, и деньги должны дойти до каждого до Рождества», — добавил он.

В то время как греческие производители столовых оливок несут наибольшую тяжесть из-за низкого урожая в этом году, производители оливкового масла в стране также пострадали. ожидается снижение производства оливкового масла до примерно 200,000 340,000 тонн с - - тонн.

В этом году производители оливкового масла столкнулись с огромной проблемой», — сказал Дионисий Гонис из сельскохозяйственной ассоциации Арголиды на востоке Пелопоннеса, который протестовал против снижения урожайности вместе с другими фермерами в Нафплионе.

Мы не можем сводить концы с концами, поскольку производим так мало оливкового масла», — добавил Гонис. Снижение плодоношения не компенсируется компанией ELGA, поэтому мы просим 200 евро за стремму, чтобы покрыть наши расходы и продолжить выращивание наших деревьев. Мы хотим, чтобы государство и региональное правительство помогли нам, чтобы оливковое масло не дошло до потребителей по таким ценам».

Производители оливок и оливкового масла, участвовавшие в протестах по всей Греции, заявили, что оценят ситуацию в начале января, чтобы принять решение о возможных новых мобилизациях.