Через несколько недель в Вашингтоне Комиссия по международной торговле США проведет публичные слушания по вопросу о условия конкуренции» между американскими производителями оливкового масла и крупными иностранными поставщиками. расследование было начато по просьбе председателя Комитета по путям и средствам Палаты представителей Дэйва Кэмпа.

Ожидание своего часа - это предложение федеральный маркетинговый заказ разработан калифорнийскими производителями, которые надеются создать новые препятствия для импортного оливкового масла, одновременно расчищая путь для своего собственного. Обе стороны судятся за что должна быть напряженная борьба.

Отечественные производители оливкового масла в настоящее время поставляют менее 2 процента того, что потребляют американцы — почти 98 процентов импортируется — и широко сообщалось, в том числе и на этих страницах, что американские производители могут когда-нибудь поставить 5 процентов. Но будет ли такая ожесточенная борьба за еще 2 ½ процента (всего 8,000 тонн)?

Оказывается, нет. На карту поставлено гораздо больше, чем широко известные 5 процентов, и обе стороны это знают.

По словам источника в калифорнийской индустрии оливкового масла, местные игроки отрасли нацелились на обеспечение гораздо более 5 процентов внутренних потребностей. На самом деле, они не считают совершенно невозможным, чтобы Найти Оливковое масло, в котором нуждаются американцы, в конечном итоге может быть поставлено производителями США.

Если округлить, то в этом году американцы будут потреблять 280,000 74 тонн оливкового масла, или 160 миллиона галлонов, что сделает его крупнейшим рынком в мире за пределами Европы. Современная ферма с высокой плотностью может производить 462,000 галлонов с акра, поэтому для производства такого количества оливкового масла вам потребуется примерно - - акров.

Звучит как много? Ну это так, и это не так. Подумайте вот о чем: только в Калифорнии под миндаль отведено более 800,000 - акров земли. И испанский производитель оливкового масла Ходжибланка оценивает, что его владения скоро достигнут 1.2 миллиона акров.

Внезапно 462,000 - акров кажутся в пределах досягаемости, особенно если вы добавите несколько участков из Джорджии, Аризоны и Техаса. На самом деле это выглядит примерно так:

Так что неудивительно, что европейские производители ополчились, требующие действий на самом высоком уровне над тем, что они считают американскими попытками построить торговые барьеры. Американцы говорят, что они только стремятся уравнять игровое поле». Однако то, что на самом деле может быть нужно некоторым игрокам отрасли, больше похоже на 462,000 - акров земли. поле мечты».

