Органическое лечение показывает перспективы против Xylella

В течение многих лет мы следили за развитием исследований по сдерживанию Ксилелла фастидиоза (Xf) бактерии под руководством директора по исследованиям Центра оливок, фруктовых деревьев и цитрусовых Совета сельскохозяйственных исследований и анализа экономики сельского хозяйства (CREA) в Риме и Казерте Марко Скортичини в сотрудничестве с другими итальянскими исследовательскими учреждениями, включая Университет г. Саленто в Лечче и Департамента сельского хозяйства Службы сельскохозяйственных исследований США в Калифорнии.

Исследования были проведены для оценки как in vitro, так и в полевых условиях бактерицидной активности запатентованного соединения, содержащего цинк и медь, с гидрокислотами лимонной кислоты для борьбы с фитопатогеном.

Предварительные результаты исследования были представлены два года назад во время семинар, организованный МОК, а окончательные результаты недавно были опубликованы в рецензируемом журнале, посвященном патологии растений, Фитопатология Средиземноморья.

Марко Скортичини

Исследователи провели трехлетнее полевое испытание в оливковой роще в Велье, провинция Лечче, где растут взрослые оливковые деревья Cellina di Nardò и Ogliarola salentina, которые перед испытанием были официально объявлены инфицированными Xylella fastidiosa subsp. pauca и проявлялись симптомы синдром быстрого увядания оливы (OQDS или CoDiRO).

Экспериментальные полевые испытания являются фундаментальным ядром исследования, поскольку они позволяют нам понять, как работает явление, но очень важным этапом является последующая реализация испытаний, которые в данном случае дали нам обнадеживающие результаты», — сказал Скортичини. Теперь наш протокол в настоящее время соблюдается некоторыми фермерами в зараженных районах в качестве практики сдерживания болезни».

Исследователь сказал, что производители добровольно попросили следовать процедуре после посещения досудебных собраний, поскольку в их оливковой роще были сильные симптомы болезни. Поэтому в апреле 2016 года они начали внедрять протокол, сначала удаляя части оливковых деревьев, пораженные высыханием, а затем применяя лечение.

В настоящее время их оливковые деревья полны оливок в отличном состоянии», — заметил Скортичини. Например, две недели назад мы насчитали в некоторых случаях 16-18 оливок в стадии развития на 12-13-сантиметровой ветке».

Каждый год во время испытания, с начала апреля по октябрь, смесь наносили шестью разбрызгиванием на кроны оливковых деревьев. Результаты исследования показали, что соединение снижает тяжесть симптомов у обоих сортов. В то время как большинство необработанных деревьев погибли к концу испытания, все обработанные деревья выжили с хорошим вегетативным статусом, согласно NDVI (нормализованному индексу различий растительности), зарегистрированному в начале октября 2017 года.

Количественная ПЦР в реальном времени (полимеразная цепная реакция) проводилась с июня 2016 г. по сентябрь 2017 г. в соответствии с официальными процедурами, установленными Европейской и Средиземноморской организацией по защите растений (ЕОКЗР). Анализ выявил статистически значимое снижение плотности клеток Xylella fastidiosa в листьях обработанных деревьев.

Полное производство оливкового дерева на третьем году полевых испытаний

Уменьшение количества бактерий не невозможно — сосуществование — это то, чего можно добиться», — сказал Скортичини. Olive Oil Times репортер Кейн Бурдо в третья статья серии его расследований о Ксилелле.

По словам нашего исследователя, поскольку бактерия присутствует на огромной территории, на данный момент единственное решение — научиться с ней жить. Для этого мы разработали метод, направленный на поддержание жизненного баланса оливковых деревьев и территории, в том числе почвы», — отметил он, добавив, что они считают принципиально важным вновь ввести стабилизирующие факторы в систему окружающей среды путем разработки органические и устойчивые практики.

(Еще одна дискуссия касается противодействие такому подходу теми, кто видит решение Xf в пестицидах.

Таким образом, достигнутые нами многообещающие результаты предполагают, что комплексное управление, включающее регулярную обрезку оливковых деревьев; боронование почвы к концу зимы и началу весны для сокращения популяций насекомых-переносчиков, которые выживают на сорняках; и опрыскивание этим соединением крон оливковых деревьев с весны до конца осени может эффективно контролировать болезнь», — заключил Скортичини.