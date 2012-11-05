Австралийский супермаркет принимает стандарт, но только для частной торговой марки

Вслед за растущей глобальной тенденцией к оценке и контролю качества оливкового масла австралийская сеть супермаркетов Coles объявила, что все ее оливковые масла под частными торговыми марками будут соответствовать требованиям Австралийский стандарт на оливковое масло и масло из оливковых жмыхов к концу 2012.



Они утверждали, что не могут диктовать, что делать своим поставщикам, что я считаю чушью. - Лиза Раунтри, Австралийская ассоциация оливок

Поскольку в настоящее время в стране нет обязательного контроля оливкового масла, принятие Коулзом Австралийского стандарта, в котором применяются критерии чистоты и качества, является добровольным. Австралийский стандарт был создан в 2011 году как совместная инициатива заинтересованных сторон отрасли и группы защиты прав потребителей CHOICE для обеспечения точной маркировки и методов тестирования. Австралийский стандарт запрещает использование пустых терминов, таких как чистый," свет» и премиум», что может ввести потребителей в заблуждение.

Оливковое масло, одобренное Австралийским стандартом, должно пройти серию вкусовых тестов, проводимых аккредитованной сенсорной комиссией. Члены комиссии тестируют и оценивают каждое масло на основе 20-балльной сенсорной системы оценки Австралийской оливковой ассоциации.

Австралийский стандарт также требует, чтобы все оливковые масла, маркированные «extra virgin» должны быть нерафинированными, механически извлеченными из качественных оливок, храниться и обрабатываться в соответствии с рекомендациями, чтобы обеспечить соответствие оливкового масла сорту на момент покупки.

Лиза Раунтри, исполнительный директор Австралийской ассоциации оливкового масла, сказала, что этот шаг, безусловно, пойдет на пользу отрасли, но призвала вторую по величине сеть супермаркетов в стране пойти дальше.

Мы очень надеемся увидеть изменения на полках супермаркетов, и мы настоятельно рекомендуем Coles обеспечить, чтобы все импортеры, которые привозят нефть [в Австралию] и продают ее через Coles, также соответствовали австралийскому стандарту», ​​— сказал Раунтри.

Они [Коулз] всегда говорили, что будут делать это для своих собственных брендов, но мы хотим, чтобы они делали то же самое и с их импортом. Они утверждали, что не могут диктовать, что делать своим поставщикам, что я считаю чепухой», — сказал Раунтри. Еженедельные времена. Я думаю, что супермаркет может диктовать, что ввозят их поставщики, и они могут не продавать это, если это не соответствует требованиям».

Coles заявила, что в начале этого года начала удалять оливковое масло марки Coles, которое не соответствовало австралийскому стандарту. Компания заявила о своих усилиях по продвижению Оливковое масло первого холодного отжима австралийского производства привело к 50-процентному увеличению продаж по сравнению с прошлым годом.

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