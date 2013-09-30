Греки откликаются на призывы к новым тестам качества оливкового масла



Арис Кефалогианнис

В Комиссии по международной торговле США, Crisis Group говорится, и в других местах производители Нового Света ставят под сомнение эффективность существующего стандарта Международного совета по оливкам и поддерживают принятие новых методов тестирования, таких как пирофеофитины (PPP) и 1,2-диацилглицерин (DAG). Olive Oil Times спросил трех видных экспертов, захочет ли Греция поддержать такие модификации международного стандарта.

Арис Кефалогианнис, Генеральный директор Gaea Products SA

Мы приветствуем идею повышения стандартов качества и более строгих критериев оценки категории оливкового масла первого отжима. Восемьдесят два процента производимого в Греции оливкового масла является экстра-классом, и большинство из этого процента по-прежнему будет квалифицироваться как таковое, даже если мы применим более строгие критерии. Мы считаем, что новый, более строгий стандарт должен стать результатом тщательной оценки и может включать в себя эти методы тестирования или другие новые методы. Мы считаем, что стандарты, подобные тем, которые предложены Экстра Вирджин Альянс может защитить как качество продукта, так и потребителя.

Эфи Кристопулу, Эксперт по химическим и сенсорным испытаниям Европейской комиссии и Международного совета по оливкам

Команда Торговый стандарт МОК установила критерии качества и чистоты, чтобы улучшить качество оливкового масла и защитить его от фальсификации другими растительными маслами. С момента своего первоначального принятия он претерпел ряд модификаций, основанных на новых требованиях рынка и новых разработках в научном секторе. Группы химиков-экспертов, работающих в этом секторе, и результаты их исследований включены в международные стандарты или модифицируют их. Насколько я понимаю, любое ужесточение критериев качества в Торговом стандарте МОК направлено на улучшение качества оливкового масла на рынке и продвижение всех высококачественных оливковых масел из любой страны-производителя оливкового масла, из которой они происходят.

Панайотис Константину, Директор OLITECN, лаборатории химических испытаний, признанной Международным советом по оливкам

Сокращение лимитов EC 2568 / 91 для того, чтобы качество работало только при соблюдении определенных условий. Мы должны очень тщательно выбирать, какие параметры и пределы будут изменены, и любая модификация не должна осуждать оливковое масло, которое из-за региональных различий может иметь более высокие значения. Например, оливковое масло из западной части Мессении и с острова Закинф, как правило, имеет встречающиеся в природе уровни эритродиола и уваола выше пределов МОК. Необходимо провести обширное национальное исследование характеристик греческого оливкового масла, чтобы узнать, какие химические параметры и до какого уровня мы, как страна, можем согласиться изменить, чтобы высококачественные оливковые масла не были дисквалифицированы. Но самое главное для меня, это соблюдение действующего регулирования, которое имеет значение, но, к сожалению, не всегда так.