Европейские законы о проверке маркировки оливкового масла не используются

Европейский комиссар по сельскому хозяйству Дачиан Чолош пообещал более тщательно проверять этикетки оливкового масла после допроса Olive Oil Times о кажущихся недостатках существующей системы.



Законы Европейской комиссии (ЕК) о маркетинге оливкового масла уже предусматривают проверку точности маркировки и требуют от государств-членов ЕС ежегодно отчитываться о деталях, включая количество полученных ими запросов на проверку этикетки и их результаты.

После запросов в ЕК, Olive Oil Times теперь может показать, сколько таких проверок этикеток было сообщено в ЕС за последние три года ведущими мировыми производителями Испании, Италии и Греции: ни одной.

ЕК сообщила, что за этот период она получила один отчет из Испании и два из Италии, в каждом из которых указывалось, что в предыдущем году не было получено запросов на проверку этикетки. Сообщений из Греции не поступало.

Под Стандарты ЕС по маркетингу оливкового масла, кодифицированные в январе в соответствии с постановлением 29/2012, различные стороны могут запрашивать проверку достоверности указаний на этикетках, например, что масло относится к классу первого или первого отжима, и соответствующие страны-производители должны до 31 марта каждого года отчитываться перед ЕС о своих последующих действиях. мер и примененных наказаний.

В свете постоянной озабоченности потребителей, групп производителей и государственных организаций во всем мире по поводу вводящей в заблуждение маркировки оливкового масла, Olive Oil Times спросил Чолош, не кажется ли ему странным, что в соответствии с этими законами ЕС не было сделано никаких запросов на проверку. Мы также спросили, что следует сделать для повышения точности мониторинга и маркировки.

Пресс-секретарь Cioloş ответила по электронной почте, что Действительно, не было получено ни одного отчета о запросах на проверку, однако существуют другие каналы связи между Комиссией и государствами-членами в секторе оливкового масла, в частности, в рамках Регламента (ЕС) №. 2568/91, в котором содержится просьба к государствам-членам регулярно отправлять информацию о нарушениях, отмеченных в этом секторе».

Уже ведутся обсуждения в рамках Оргкомитета единого рынка, чтобы сделать контроль более эффективным. Цель состоит в том, чтобы оценить, потребуется ли корректировка действующего законодательства, чтобы учесть эволюцию рынка оливкового масла».

Кроме того, комиссар Чолош планирует представить план действий в секторе оливкового масла в ближайшие недели, вероятно, в первую неделю июня. Это может повлечь за собой корректировку технических решений, связанных с компетенцией Комиссии в усилении контроля качества, защите потребителей и улучшении маркировки». она сказала.