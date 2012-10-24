

Комбайн на Калифорнийском оливковом ранчо

Испанские производители оливкового масла возмутились из-за несправедливо» и «абсурдный» маркетинговый приказ, который рассматривается в Конгрессе США, опасаются, что он наложит жесткие ограничения на импорт оливкового масла. Риоха.



Соединенные Штаты, которые импортируют больше оливкового масла, чем любая другая страна в мире, закупили в общей сложности 61,470 2011 тонн в Испании в 10,000 году. Крупнейший нефтедобывающий штат Калифорния выкачивает около 276,000 - тонн ежегодно — эта цифра ничтожна по сравнению с - - тонн в год. тонн импортируется каждый год, в основном из Испании и Италии, но у производителей в Золотом штате есть амбиции производить гораздо больше.

Маркетинговый заказ был впервые представлен в январе прошлого года на конференция в Диксоне, Калифорния и с тех пор стал горячей проблемой в отрасли. Калифорнийские производители говорят, что маркетинговый заказ может сократить количество плохо маркированного и некачественного оливкового масла, поступающего из-за границы, уравняв правила игры для местных производителей, чтобы они могли конкурировать с импортным оливковым маслом.

Между тем, Североамериканская ассоциация оливкового масла, состоящая из крупных импортеров и дистрибьюторов, назвал новую инициативу попытка ограничить торговлю, полностью исключив несколько категорий оливкового масла, а также навязав отрасли отвергнутые методы испытаний».

Грегорио Лопес, глава оливковый сектор Координатор сельскохозяйственных и животноводческих организаций Испании (COAG) заявил, что Соединенные Штаты предпринимают следующие шаги: не в характере» и злоупотребления», из-за чего производители оливкового масла начеку».

Лопес сказал, что организация опасается, что предлагаемые ограничения, которые включают в себя обеспечение 100-процентного контроля качества поступающих продуктов (в настоящее время анализируется только 5 процентов) и более строгие маркировка оливкового масла стандартам, приведет к тому, что испанские оливковые масла будут задержан на таможне».

Мы должны сесть с американцами и посмотреть, что они делают. Мы должны действовать быстро и ловко и установить основные правила, чтобы производители не пострадали». — сказал Лопес.

Другие представители отрасли в Испании отметили, что, хотя этот вопрос не решается уже несколько месяцев, он только сейчас обостряется накануне близких выборов, на которых президенту Бараку Обаме необходимо набрать голоса в Калифорнии.



Хайме Гарсия-Легас

Хотя решение еще не принято, министр торговли Испании Хайме Гарсия-Легас внимательно следит за этим вопросом, чтобы защитить наилучшие интересы производители оливкового масла кто понес большие потери в последние годы.

В марте Гарсия-Легас отправился в Вашингтон, где встретился с заместителем министра сельского хозяйства США по маркетингу и регуляторным программам Эдвардом Авалосом и заместителем торгового представителя США Мириам Сапиро, чтобы обсудить позицию Испании по этому вопросу.