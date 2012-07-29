Импортеры оливкового масла просят FDA ввести «расширенный стандарт идентификации»

Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) представила петиция в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для усиленный стандарт идентичности оливкового масла и продуктов из оливкового масла из жмыха», чтобы определить различные сорта оливкового масла и аналитические методы, используемые при их определении.



NAOOA, членами которой являются компании, импортирующие оливковое масло в США, заявила, что впервые подала петицию в FDA с той же целью в 1990 году.

Петиция от 9 июля.th, рассматривается как ответ на шаг, предпринятый ранее в этом году американскими производителями оливкового масла. Группа под руководством Адама Энглхардта, вице-президента California Olive Ranch, разработан федеральный приказ о маркетинге надеясь установить более высокие стандарты качества, переопределить сорта и потребовать проведения новых испытаний всего оливкового масла, производимого в Соединенных Штатах. Источники в отрасли сообщили, что в случае их принятия Министерством сельского хозяйства США отечественные производители будут настаивать на том, чтобы правила применялись и к импорту.

Импортеры, с другой стороны, призывают привести торговые стандарты США в соответствие с создан Международным советом по оливкам. Девяносто девять процентов оливкового масла, потребляемого американцами, импортируется.

Об этом заявила исполнительный вице-президент NAOOA Эрин Балч. Мы должны воспользоваться преимуществами должной осмотрительности, уже проведенной сторонниками отрасли, законодателями штата и Министерством сельского хозяйства США, которая демонстрирует существенный интерес, а также потребительские и торговые выгоды от обязательного общего определения сортов оливкового масла и методов подтверждения. относится к категории оливкового масла. Приведение в соответствие с федеральным стандартом — это последняя часть головоломки, облегчающая путь к критически важному аспекту правоприменения».