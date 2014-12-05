Вопреки тренду: почему цены на оливковое масло в Греции падают

Последние отчеты о ценах на оптовые продажи оливкового масла первого холодного отжима (EVOO) в Греции показывают резкое снижение. Как это может быть?

Ранее в ноябре, когда Испания, Франция, Турция и Италия сообщили о снижении производства в течение этого урожай 2014 года, цены на греческий EVOO начали расти до 3.50–4.00 евро за килограмм, выплачиваемых маслобойням. Тенденция недавно изменилась, и цены резко падают. По состоянию на прошлую неделю основные итальянские покупатели не желают предлагать цены выше 3.20 евро.



Греция может столкнуться с проблемой фальсификации оливкового масла

Греческие производители оливок вынуждены продавать оливки по более низким ценам, чтобы покрыть свои расходы или убытки, накопленные в результате неурожая в прошлом году. В то время как общий объем производства в Греции удвоится по сравнению с мрачными результатами прошлого года, урожай в этом году в Греции ниже среднего во многих регионах: производство на Тасосе второй год подряд снижается почти на 80 процентов от нормального уровня. На Корфу падение составляет 40%; на Пелопоннесе производство ниже, чем обычно. В начале ноября в районе Агринио на западе центральной Греции шли проливные дожди, а из-за ветра опадали оливки. Появился даже редкий твистер, который выкорчевывал оливковые деревья. В других районах, таких как Волос на востоке, многие фермеры воспользовались более высокими ценами на столовые оливки и начали собирать их рано, вместо того, чтобы ждать открытия оливковых заводов. Другие сдались или просто собирают масло для своих семей.

Кто виноват?

Есть много вины, чтобы ходить вокруг. Греческие заводы по производству оливкового масла и торговые компании ищут возможность быстрого окупаемости, продавая масло итальянским покупателям. Продавая миллион килограммов оливкового масла оптом, они могут получить быструю прибыль в размере до 500,000 - евро. Они регулируют цену, уплачиваемую производителям оливок, в соответствии с тем, что им готов заплатить итальянский покупатель. Прибыль маслобойни или брокера зависит от того, покупают ли они дорого или дешево. Кроме того, они не инвестируют свою прибыль в маркетинговую или рекламную деятельность греческого оливкового масла. Столкнувшись с ситуацией, они винят в своем бездействии правительство и экономический кризис. Я разговаривал с несколькими владельцами оливковых заводов и кооперативами об этой проблеме, и они подтвердили это, но они не желают делать это официально и признавать массовые продажи оливкового масла итальянским компаниям.

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Греческие компании по производству оливкового масла вели себя точно так же и в хорошие экономические времена. Ни одно греческое правительство никогда не проявляло особого интереса к созданию совета или структуры по оливковому маслу для защиты цен и продвижения инновационных кампаний или продаж оливкового масла. Греческое оливковое масло за рубежом. Это оставляет поле широко открытым для всех участников, чтобы продвигать свои узкие личные и региональные интересы. Это был рецепт катастрофы для греческой индустрии оливкового масла в целом и для мелких производителей оливок в частности. Есть ряд отдельных заводов, производителей и продавцов, которым удалось создать сильные бренды на международном уровне, завоевать награды и международное признание, но они являются исключением.

Сказка о двух странах

Итальянцам необходимо обеспечить свою постоянно растущую долю рынка качественное оливковое масло. Они вложили средства в продвижение и маркетинг своего оливкового масла и создали сильные бренды. Их усилия окупаются. Итальянские компании по производству оливкового масла также успешно продвигают агротуризм в регионах Италии, где выращивают оливки, с фантастическими результатами.

Греческое правительство, с другой стороны, мало что сделало для продвижения розлива в бутылки в Греции и развития сильного сельскохозяйственного и гастрономического туризма. В этом году Грецию посетили 20 миллионов человек, но очень немногие имели возможность попробовать высококачественное греческое оливковое масло. То, что большинство 4- и 5-звездочных отелей в Греции служат EVOO, было бы отвергнуто опытным дегустатором. Даже когда субсидии предоставляются производителям оливок, практически невозможно контролировать, как они используются.

Восходящая звезда

Тем временем в Тунисе число компаний, экспортирующих бутилированное оливковое масло, увеличилось с 20 до 46 с 2012 года, и тунисцы вкладывают значительные средства в развитие производства оливкового масла. Кампания по продвижению оливкового масла в Тунисе нацелена на Соединенные Штаты и Европу, и ей помогает стратегия правительства Туниса по нулевой ставке сельскохозяйственной продукции для целей налога на добавленную стоимость (НДС). Производство в этом году оценивается в более чем 300,000 3 тонн, что может даже превзойти общий объем производства оливкового масла в Греции (и даже в Италии в этом году). Одной из причин может быть то, что итальянцы больше не готовы платить высокие цены за греческий EVOO; они могут получить его из Туниса менее чем за - евро за кг.

Является ли фальсификация греческого EVOO ответом?

Крупномасштабный фальсификация оливкового масла итальянскими компаниями в последнее время получило широкое освещение в прессе и продолжает вызывать постоянную озабоченность. Теперь Греция может оказаться на грани аналогичной проблемы с фальсификацией. Греки являются крупнейшими потребителями EVOO на душу населения в мире, потребляя более 18 кг в год. С таким большим высококачественное греческое оливковое масло течет в Италию, кто будет снабжать греческий рынок?

Ранее в этом году коалиционное правительство Греции толкали ТРОЙКОЙ (термин «тройка» широко используется в Греции для обозначения присутствия Европейской комиссии, Европейского центрального банка и Международного валютного фонда с 2010 года, а также финансовых мер, принятых правительствами) для легализации смешивания греческого оливкового масла с обзор чтобы снизить цены для греческих потребителей. Repaso, как следует из названия, представляет собой процесс повторного пропускания отходов оливковой пасты через центрифугу с горячей водой. Этот процесс используется для извлечения остатка оливкового масла, оставшегося в оливковой пасте при первом отжиме. Репасо очень трудно обнаружить, потому что в него не добавляются химические вещества для извлечения оливкового масла из оливковой пасты. Коалиционное правительство готовилось согласиться, но возникло сопротивление со стороны членов их собственной партии. Производители оливок вышли на улицы в знак протеста, и намеченный закон был отменен.

Репасо импорт

Тем не менее, готовясь к этому новому закону, некоторые греческие компании по производству оливкового масла начали импортировать большое количество оливкового масла репасо из Испании через Италию, чтобы смешать его с греческим EVOO.

Предыдущий министр сельского развития и продовольствия Афанасиос Цафтарис, отвечая на этот вопрос в феврале прошлого года, признал, что имел место незаконный импорт. Цафтарис признал большую проблему эллинизации испанского оливкового масла (репасо) и отметил, что контроль будет усилен для защиты качества греческого оливкового масла. Предполагалось, что эта эллинизация испанского репасо была основной причиной того, что цены на греческий EVOO не выросли даже при 50-процентных потерях производства в 2013 году; на самом деле цены на EVOO, продаваемые оптом, упали до 2.50 евро за кг. Теперь, после падения цен, оливковые фабрики готовы платить за EVOO, в Греции снова появились слухи о большом наплыве испанских репасо.

Критские оливковые фабрики требуют права производить репасо

Основная причина, по которой греческие компании по производству оливкового масла до сих пор избежали клейма фальсификация оливкового масла на международном уровне обусловлен массовым экспортом EVOO в другие страны, в основном в Италию. Кроме того, оливковым заводам в Греции не разрешено производить оливковое масло репасо. Оливковую пасту необходимо доставить на нефтеперерабатывающий завод для вторичной экстракции водой, а затем дальнейшей экстракции гексаном для производства рафинированного оливкового масла. Именно по этой причине 80 процентов греческого оливкового масла производится в форме EVOO. Это может скоро измениться. Критская ассоциация производителей и производителей оливок недавно обратилась к правительству Греции с просьбой разрешить им производить репасо на тех же заводах по производству оливок, на которых они производят EVOO. Они ссылаются на экологические проблемы, такие как высокий уровень использования воды и отходов, а также на свое желание стать более прибыльными. На мировом рынке растет спрос на репасо, который они не могут обеспечить. Если репасо производится на одних и тех же заводах по производству оливок и хранится в резервуарах рядом, вероятность фальсификации возрастает.

По слухам, из-за отсутствия резервных запасов с прошлого года и того, что Италия скупила большую часть EVOO у оливковых заводов по более низким ценам, фальсификация EVOO снова происходит. У всех на уме вопрос: какой тип EVOO будет покупать греческий потребитель в следующем году?

