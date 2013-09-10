Законопроект о создании Калифорнийской комиссии по оливковому маслу одобрен Сенатом

На двухпартийном голосовании Сенат одобрил законопроект Сената 250, меру сенатора Лоис Волк (D-Davis) по созданию комиссии штата для помощи в координации усилий государственных производителей оливок и производителей масла по повышению конкурентоспособности калифорнийской индустрии оливкового масла. Законопроект теперь передается на рассмотрение губернатору Джерри Брауну.

Создание этой комиссии является жизненно важным первым шагом на пути к защите потребителей и предоставлению калифорнийской промышленности оливкового масла справедливой игровой площадки, где они могут расти и процветать», — сказал Волк, председатель сельскохозяйственного подкомитета по производству оливкового масла и новым продуктам.

Сенатор штата Калифорния Лоис Волк

Сенатор Волк внес законопроект в комитет Сената по сельскому хозяйству 16 апреля, где он был единогласно одобрен. Калифорнийская индустрия оливкового масла росла в геометрической прогрессии за последние пять лет», — сказал тогда Волк. Промышленность считает, что пришло время поддержать скоординированные усилия по проведению исследований и стандартов оливкового масла для обеспечения устойчивости и успеха этого важного сельскохозяйственного продукта».

В настоящее время в Калифорнии действует 16 сельскохозяйственных комиссий, финансируемых промышленностью, созданных для повышения конкурентоспособности своих отраслей посредством продвижения, рекламы, образования, маркетинговых исследований, научных исследований, а также создания и регулирования стандартов качества. SB 250 создаст Калифорнийскую комиссию по оливковому маслу в Министерстве продовольствия и сельского хозяйства, чтобы позволить отрасли проводить исследования и устанавливать сорта и стандарты продукции через министра продовольствия и сельского хозяйства.

Эта мера является частью постоянных усилий Wolk по решению проблем, с которыми сталкивается расширяющаяся индустрия оливкового масла в штате, включая конкурентов, продающих поддельное и некачественное оливковое масло. А исследование, проведенное Оливковым центром Калифорнийского университета в Дэвисе обнаружили, что 65 процентов импортного оливкового масла первого отжима, купленного на полках калифорнийских супермаркетов, не соответствовали международным стандартам качества оливкового масла, из чего следует, что многие из проверенных импортных оливковых масел были ложно маркированы как масло первого отжима.

У SB 250 есть многочисленные сторонники, в том числе Калифорнийская лига производителей пищевых продуктов и Калифорнийский совет по оливковому маслу (COOC).

Мы воздаем должное Законодательному собранию за принятие этой важной меры и приветствуем видение сенатора Волка и его поддержку дальнейшего роста индустрии оливкового масла в Калифорнии», — заявила Патрисия Дарраг, исполнительный директор COOC.

Американская ассоциация производителей оливкового масла аплодирует сенатору Волк и ее коллегам из Сакраменто за дальновидность, принявшую SB 250 о создании Комиссии по оливковому маслу Калифорнии. Мы призываем губернатора Брауна подписать этот законопроект, чтобы он стал законом для жителей Калифорнии и всех тех, кто наслаждается пользой для здоровья и восхитительным свежим вкусом производимого там оливкового масла первого отжима», — заявила Кимберли Хоулдинг Американская ассоциация производителей оливкового масла. Создание этой комиссии убедит потребителей в том, что они могут и впредь доверять исключительному качеству калифорнийского оливкового масла первого холодного отжима».

Прохождение SB 250 является важной и захватывающей вехой для калифорнийской индустрии оливкового масла. Нужда в стандарты оливкового масла и поддержка в важных областях бизнеса, включая маркетинг, имеет решающее значение для будущего отрасли в нашем штате. Я настоятельно призываю губернатора подписать этот законопроект в качестве важного шага в закладке фундамента, на котором бизнес по производству оливкового масла сможет продолжать свой быстрый рост», — сказал Дик Нильсен, генеральный директор McEvoy Ranch в Петалуме.

Как небольшой ремесленный производитель оливкового масла, мы приветствуем создание Комиссии по оливковому маслу Калифорнии. Их правила, исследования и маркетинг будут служить как мелким, так и крупным производителям, способствуя растущему признанию Калифорнии как производителя оливкового масла мирового класса», — сказала Лилиан Диксон с Оливковое масло экстра вирджин Регина, выращенный и произведенный в Напе.