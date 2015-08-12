Техасские производители оливок заявляют о своих претензиях

Никто никогда не мог обвинить техасца в мелком мышлении, поэтому, возможно, неудивительно, что веб-сайт Техасская ассоциация и совет производителей оливок (TOGAC) отмечает следующее заявление о миссии: Мы стремимся предоставлять образование и знания, что в конечном итоге сделает Техас лидером страны по росту выращивания оливок и производства оливкового масла».

Штату Лонгхорн предстоит пройти долгий путь, чтобы обойти Калифорнию и стать лидером Америки в торговле оливками и оливковым маслом, но президент TOGAC Джон Гамбини был настроен решительно оптимистично. Здесь в отрасли происходит много замечательных вещей», — сказал он по телефону после ежеквартального собрания организации 25 июля. Новые фермеры быстро приходят на борт, и те, кто занимается бизнесом, начинают расширять свои сады. Мы ожидаем, что в течение следующих двух лет отрасль почти удвоит количество посаженных деревьев и увеличит производство фруктов».

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Гамбини прогуливается как глава своей семьи Техас Хилл Кантри Олив Компани и его цели в отношении своего отмеченного наградами продукта и всего нового денежного урожая штата амбициозны. TOGAC был создан для предоставления информации фермерам Техаса, чтобы они могли научиться строить отрасль», — сказал он. Это включает в себя изучение того, какие сорта лучше всего подходят для климата Техаса, о каких подводных камнях следует знать (главным на встрече была гниль корня хлопка и как с ней бороться) и как справляться с дополнительными возникающими проблемами.

Сью Лангстафф из Прикладная Сенсори, ООО, является главой одной из немногих сенсорных комиссий, признанных Американским обществом нефтехимиков (AOCS). Ее компания тестирует оливковое масло и пробует его на вкус, чтобы определить, среди прочих химических особенностей, можно ли маркировать его как extra virgin», и она была среди спикеров на встрече. В своей презентации она рассказала об обработке и оценке оливкового масла, о том, как выявлять дефекты и как понимать систему оценки. Они жаждали знаний», — сказала она о нетерпеливых и преданных делу садоводах и производителях.

Лангстафф похвалил группу за ее цели. Некоторые участники принесли свой (продукт) на встречу, поэтому мы попробовали и нашли довольно хорошее представление о оливковом масле Техаса. В основном они были без дефектов, так что это хорошо с самого начала».

По словам Лангстаффа, более насущной проблемой для зарождающейся индустрии Техаса сегодня является ее нынешняя практика маркировки. Реальность такова, что они еще не производят достаточного количества масла, поэтому они смешивают свой (сделанный в Техасе) продукт с оливковым маслом из Калифорнии, например, и некоторые люди (расстроены), потому что они чувствуют, что это выдается строго из Техаса».

Лангстафф утверждает, что ее беспокоят не сами смеси. Иногда смеси лучше», — сказала она. Может быть, что синергия один плюс один равняется трем. А в Техасе они находятся на пути к производству 100-процентной продукции техасского помола, но пока этого не произошло. Это растущая отрасль».

Но вы знаете, вы хотите убедиться, что сейчас, если они продают свой продукт как 100-процентный техасский, то это то, что должно быть».

Гамбини переворачивает этот сценарий. По его словам, его больше заботит качество, чтобы американские масла оставались американскими, а также смеси, включающие международный продукт.

Проведенные нами вкусовые тесты показали, что почти все импортные бренды из супермаркетов прогорклые. Смешно то, что они продают как Extra Virgin. А цены, по которым они продают свои масла, возмутительно низкие. Они занижают баллы, чтобы не допустить американских производителей. Должна быть маркировка, указывающая, что масло произведено в Америке, будь то из Техаса, Калифорнии, Джорджии или откуда-то еще».