Отрасли сельскохозяйственной промышленности США выражают некоторое разочарование условиями недавно принятого Танс-Тихоокеанское торговое соглашение (ТЭС).

Кимберли Хоулдинг, президент Американской ассоциации производителей оливкового масла (AOOPA) дал показания на слушании на прошлой неделе что ТЭС должен был стать началом форума стран-производителей оливкового масла Нового Света», и что он должен был стать отправной точкой для решения проблем, с которыми сталкивается индустрия в США, Австралии, Чили, Мексике и Новой Зеландии.



Мы обеспокоены и разочарованы тем, что в этом соглашении может быть упущена важная возможность для продвижения прозрачности и эффективных стандартов качества в странах ТТП. - Кимберли Хоулдинг, Американская ассоциация производителей оливкового масла

Несмотря на усилия промышленности США», — сказала она. соглашение "«Технические барьеры в торговле» не включает оливковое масло в приложение, предписывающее странам формировать отраслевые группы для рассмотрения стандартов, маркировки и упаковки вина и спиртных напитков, косметики и других продуктов».

Холдинг процитировал в своих показаниях перед Комиссией по международной торговле США недавнее "60-минутный сегмент который подчеркнул опасность для здоровья фальсифицированного оливкового масла перед примерно 12 миллионами американских зрителей программы. Это пугающая мысль, учитывая, что один эксперт по этой истории подсчитал, что от 75 до 80 процентов оливкового масла первого холодного отжима, экспортируемого из Италии на полки супермаркетов США, является подделкой», — сказал Хоулдинг, имея в виду "Автор Extra Virginity, Том Мюллер, который дал интервью для сегмента.

Виктория Гуида сообщил в Politico от 15 января Хоулдинг утверждал, что ТТП дает возможность сформировать базирующуюся в США группу, которая станет противовесом Международный оливковый совет который представляет торговлю оливковым маслом в Европе.

Все еще возможно, что может быть добавлено положение, предусматривающее создание специальных рабочих групп, целью которых будет решение вопросов стандартов и регулирования, которые по-прежнему вызывают общую озабоченность отрасли оливкового масла в целом. По словам представителя USTR Мэтта Макалвана, Глава TPP [Технические барьеры в торговле] предоставляет возможность работать над дополнительными отраслевыми инициативами, и мы с нетерпением ждем дальнейших обсуждений с представителями отрасли по этой теме».