Разработка датчиков для имитации человеческого сенсорного анализа оливкового масла

Исследователи разработали датчик, названный Оливер», который пытается имитировать человеческую черту: пробует масло и может предоставить анализ, удостоверяющий его экстра вирджин или иное.



Чтобы догнать Оливера, я связался с профессором Арнальдо Д'Амико из римского университета Тор Вергата, так как он провел первый эксперимент по дистанционной передаче обонятельных ощущений электронного носа.

Д'Амико направил меня к двум своим коллегам, которые разрабатывают датчик, полностью посвященный оливковому маслу: профессору Джорджио Пеннацца и профессору Марко Сантонико из университетского городка Био-Медико в Риме, которые являются координаторами исследовательской группы под названием Подразделение электроники для сенсорных систем, разрабатывающее Oliver.

Их исследовательский метод основан на интересном междисциплинарном подходе, который ставит электронику на службу медицине и питанию посредством разработки, внедрения, тестирования и применения датчиков. Их цель — создать практичные датчики, которые были бы недорогими, удобными, быстрыми и неразрушающими.

Блок электроники для сенсорных систем, Университетский городок Био-Медико в Риме

Bionote (система на основе биосенсора для имитации мультисенсорных носа, языка и глаз) родилась в этом контексте.

См. также:Студенты проектируют устройство для обнаружения индикаторов прогорклости

Система предназначена для имитации принципов работы носа, языка и глаз. В работе предлагается расширить понятие искусственного обоняния и вкуса, разработав инновационную мультисенсорную систему на основе биосенсорного материала антоцианов.

Системы Bionote должны быть специализированы для каждого вида продуктов питания, и они уже были разработаны для минеральной воды, трюфелей, сыворотки из сыра моцарелла и перца чили. Oliver — это датчик, который специально занимается оценкой EVOO.

Идея пришла в феврале 2014 года, после скандала, вызванного публикацией Инфографика Нью-Йорк Таймс о мошенничестве с итальянским оливковым маслом», — сообщил Пеннацца. Италию обвинили в экспорте фальсифицированного и некачественного оливкового масла. Мы конструктивно приняли вызов и решили подать позитивный сигнал, продемонстрировав приверженность Италии высокому качеству и разработке технологий для его сохранения».

В конструкции Оливера предусмотрена внутренняя электронная карта и клапан. В дополнение к низкой стоимости тестирования, он работает, просто помещая клапан в жидкость.

Во время тестирования одновременно записывается трек, и вы можете быстро определить тип масла и, если это оливковое масло, является ли оно вирджин или экстра вирджин или, возможно, фальсифицированным.

Оливер обучен соотносить информацию со своей внутренней базой данных для идентификации образцов.

Мы хотим подчеркнуть, что с помощью этих инструментов вы можете пропустить некоторые лабораторные тесты и снизить затраты», — сказал Сантонико. Только если Оливер обнаружит, что оливковое масло фальсифицировано, вы отправите образец в лабораторию для анализа конкретных характеристик».

Пока что Оливер может обнаружить определенные фальсификации, но цель состоит в том, чтобы иметь полный диапазон анализа. Тестирование жидкости дает отличные результаты, но подразделение работает над дальнейшими разработками приложений Bionote для обнаружения ощущений газа и полного мультисенсорного перекрестного анализа, чтобы максимально воспроизвести анализ человеческого сенсора.

Еще одна важная особенность заключается в том, что Оливер также может определять аспекты питания. Сейчас мы проводим такой анализ с перцем чили», — сказал Сантонико. В настоящее время существуют методы измерения остроты (т. е. количества капсаицина), однако с помощью Bionote мы можем даже определять виды фруктов и пищевую ценность, в частности, количество антиоксидантов», — добавил Пеннацца. Оливер также может определить эту питательную ценность в EVOO».

