Исследование показало, что соблюдение средиземноморской диеты облегчает симптомы посттравматического стрессового расстройства

A Исследование Исследование, проведенное исследователями из Бригама и женской больницы и Гарвардской школы общественного здравоохранения им. Т.Ч. Чана, пролило новый свет на сложную взаимосвязь между посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР), особенностями питания и кишечным микробиомом.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Mental Health, выявило заметную связь между соблюдением Средиземноморская диета и уменьшение симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, мы близки к тому, чтобы дать рекомендации по питанию для профилактики или облегчения посттравматического стрессового расстройства. - Ян-Ю Лю, научный сотрудник Brigham and Women's Hospital

ПТСР — это состояние психического здоровья, основанное на страхе, которое может развиться у людей, подвергающихся стрессовым и травмирующим ситуациям, включая серьезные травмы, угрозу смерти или акты насилия.

Люди, страдающие посттравматическим стрессовым расстройством, не только борются с его непосредственными психологическими последствиями, но также сталкиваются с повышенным риском хронических заболеваний, таких как ишемическая болезнь сердца, инсульт, диабет, аутоиммунные заболевания и даже преждевременная смерть.

Признавая Роль диеты и кишечного микробиома в контексте посттравматического стрессового расстройства может дать рекомендации и результаты, которые принесут пользу тем, кто страдает от этого расстройства.

Соавтор Ян-Ю Лю из отделения сетевой медицины Ченнинга в женской больнице Бригама подчеркнул интригующую взаимосвязь между микробиомом кишечника человека и мозгом.

В ходе нашего исследования мы изучили, как такие факторы, как диета, связаны с симптомами посттравматического стрессового расстройства», — сказала она. Хотя необходимы дальнейшие исследования, мы близки к тому, чтобы предоставить рекомендации по питанию для профилактики или облегчения посттравматического стрессового расстройства».

Микробиом кишечника человека является активным центром метаболической активности. В толстой кишке бактерии играют ключевую роль в ферментации и переваривании различных компонентов, включая углеводы, белки и липиды, поступающие из организма хозяина и пищи. Эти процессы производят метаболиты, которые могут оказывать как благотворное, так и вредное воздействие на здоровье.

Например, ферментация углеводов приводит к образованию короткоцепочечных жирных кислот, главным образом ацетата, пропионата и бутирата.

Эти соединения обладают многочисленными преимуществами для здоровья, такими как обеспечение энергией клеток толстой кишки, усиление абсорбции ионов, обладание противовоспалительными свойствами и регулирование выработки серотонина, одновременно влияя на количество энтерохромаффинных клеток.

Примечательно, что бутират оказывал на мышах антидепрессивное действие, превосходя действие флуоксетина, обычного ингредиента многих антидепрессантов.

Кроме того, комменсальные бактерии могут производить нейротрансмиттеры с нейроактивными свойствами, включая ГАМК, серотонин и дофамин. Эти нейротрансмиттеры не могут преодолевать гематоэнцефалический барьер, но могут стимулировать эпителиальные клетки кишечника к высвобождению молекул, которые, в свою очередь, модулируют передачу нервных сигналов. Это сложное взаимодействие может влиять на функции мозга и поведение.

Хотя обширные исследования выявили влияние микробиома кишечника на эмоциональное развитие и реакцию, связь между микробиомом и посттравматическим стрессовым расстройством в значительной степени не изучена.

Исследователи подчеркнули важность изучения оси кишечник-мозг, поскольку это дает представление о взаимозависимости психического и физического здоровья.

Их результаты показывают, что взаимосвязь между посттравматическим стрессовым расстройством и микробиомом кишечника человека представляет собой многообещающее направление для исследований, предлагая потенциал для рекомендаций по смягчению последующих негативных последствий посттравматического стрессового расстройства для здоровья.

Чтобы изучить эту взаимосвязь, команда собрала данные от 191 участника исследования здоровья медсестер-II, которое включало в себя исследование разума и тела и исследование посттравматического стрессового расстройства.

Участники были разделены на три группы: те, у кого вероятное посттравматическое стрессовое расстройство, те, кто пережил травму без развития посттравматического стрессового расстройства, и те, у кого в анамнезе не было травм.

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Каждый участник предоставил два набора по четыре образца стула: один в начале исследования, а другой через шесть месяцев. Этот подход позволил собрать данные о микробной ДНК и подтвердить стабильность микробиома кишечника каждого участника в течение шести месяцев.

Затем исследователи проанализировали связи между общей структурой микробиома и различными факторами хозяина. Эти факторы включали симптомы посттравматического стрессового расстройства, возраст, индекс массы тела (ИМТ) и информацию о питании.

Благодаря этой оценке исследователи выявили несколько факторов хозяина, связанных со структурой микробиома, таких как ИМТ, депрессия и использование антидепрессантов.

Впоследствии команда изучила связь между доступной информацией о питании и симптомами посттравматического стрессового расстройства. Их результаты показали, что участники, придерживающиеся средиземноморской диеты, испытывали меньше симптомов посттравматического стрессового расстройства.

Примечательно, что потребление красного и обработанного мяса, которое в основном отсутствует в средиземноморской диете, продемонстрировало положительную связь с тяжестью симптомов посттравматического стрессового расстройства. Напротив, потребление растительной пищи отрицательно коррелировало с этими симптомами.

Исследователи изучили связь между симптомами посттравматического стрессового расстройства и признаками кишечного микробиома, чтобы определить потенциальные виды, которые могут защитить от посттравматического стрессового расстройства. Эубактерия элигенс оказались наиболее вероятными видами, защищающими от этого заболевания.

Они пришли к выводу, что Э. Элигенс был положительно связан с компонентами средиземноморской диеты, такими как овощи, фрукты и рыба, но демонстрировал отрицательную связь с потреблением красного и обработанного мяса. Э. Элигенс ранее было связано с потреблением орехов и вегетарианской диетой.

Хотя исследование предлагает ценную информацию, авторы признают определенные ограничения, такие как использование короткой шкалы скрининга посттравматического стрессового расстройства вместо формального клинического диагноза. Тем не менее, полученные результаты закладывают основу для будущих исследований.

К ним относятся исследования других психических расстройств и диетических вмешательств с целью усовершенствования рекомендаций по облегчению или предотвращению симптомов, связанных с этими состояниями.