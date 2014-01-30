New York Times пересматривает инфографику о мошенничестве с оливковым маслом

Газета «Нью-Йорк Таймс» пересмотрела инфографика о мошенничестве с оливковым маслом то, что критики назвали сенсационным и неточным местами.

Изменения были внесены на веб-сайт New York Times сегодня, сразу после 8:00 по восточному стандартному времени, или примерно через четыре дня после публикации оригинальной статьи.

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Среди изменений Том Мюллер, автор книги Лишняя девственность, был удален как источник статьи после Мюллера настаивал на том, он не несет ответственности за дезинформацию.

На слайде, который привлек наибольшее внимание, говорилось: 69% продаваемого оливкового масла (в США) обработано». «Таймс» изменила его на 69 процентов импортируемого оливкового масла маркируется "Extra virgin» не соответствовала вкусовым требованиям стандарта для этой этикетки».

Другой слайд первоначально читался так: Бутылки маркированы "Extra Virgin» и под брендом "Сделано в Италии» (как ни странно, это законно, даже если масло не из Италии)».

Он был изменен на: Бутылки маркированы "Extra Virgin» и с маркировкой "Упаковано в Италии' или "Привезено из Италии. (Как ни странно, это законно, даже если масло не из Италии — хотя страны происхождения должны быть указаны на этикетке.)»

Другой слайд читал, Оливковое масло заменяется более дешевым маслом». Оно было изменено на: At некоторые нефтеперерабатывающие заводы оливковое масло режется более дешевым маслом».

Ранее иллюстратор статьи пожаловался в Инструменты для издателей что он получал письма о ядерно-магнитном резонансе оливкового масла от итальянских химиков», однако он был только иллюстратор». Поскольку Мюллер был удален из источника статьи, остается неясным, кто написал эту статью.

Объяснение поправок еще не появилось на Страница исправления времени.

Поправки могут облегчить жизнь тем, кто считал, что обобщения статьи усиливают стереотипы и обвиняли легионы честных итальянских производителей оливкового масла. Но когда новости распространяются со скоростью света, четыре дня — это вечность, а заявления, от которых сегодня отказалась «Таймс», уже были переданы по радио и распространены по всему миру.

ОБНОВЛЕНИЕ (25 февраля 2014 г.): Более ранняя версия этого рисунка содержала несколько ошибок. Оливки, которые используются в некондиционном масле, обычно отправляются на фабрику через несколько дней, недель или даже месяцев после сбора, а не в течение нескольких часов." На графике объединены две сомнительные практики, которые можно найти в некоторых частях индустрии оливкового масла. Некоторые производители смешивают оливковое масло с соевым или другим дешевым маслом, в то время как другие смешивают растительные масла с бета-каротином и хлорофиллом для производства поддельного оливкового масла; эти две практики обычно не сочетаются. Оливковое масло, разлитое в бутылки в Италии и продаваемое в США, может иметь маркировку упаковано в Италии» или привезено из Италии» — нет произведено в Италии» — даже если масло не из Италии. (Однако страны происхождения должны быть указаны на этикетке.) Исследование, проведенное в 2010 году учеными из Калифорнийского университета в Дэвисе, показало, что 69 процентов импортируемого оливкового масла с маркировкой экстра вирджин» не соответствовала экспертному тесту на вкус и запах стандарту для этой этикетки. Исследование показало, что некондиционные образцы были окислены; было разбавлено более дешевым рафинированным оливковым маслом; или были плохого качества, потому что были сделаны из поврежденных или перезрелых оливок, или оливок, которые неправильно хранились или обрабатывались — или сочетание этих недостатков. Он не пришел к выводу, что 69 процентов оливкового масла, продаваемого в Соединенных Штатах, было подделано. Наконец, на графике неправильно указан Том Мюллер, который ведет блог Truth in Olive Oil, как источник информации. Хотя при подготовке графика использовались материалы блога г-на Мюллера и другие материалы, некоторые из его выводов были неверно истолкованы».

Хронология инфографики о мошенничестве с оливковым маслом New York Times