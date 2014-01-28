Импортеры назвали статью NYT «клеветнической», Мюллер «встревожен»

См. также:Инфографическая хронология мошенничества с оливковым маслом в NY Times

Торговая группа американских импортеров оливкового масла раскритиковала газету New York Times за клеветническая и неточная» статья о фальсификации оливкового масла в Италии. А также Лишняя девственность автор Том Мюллер сказал, что он встревожен» тем, что он был указан в качестве источника статьи.



У меня не было информации о содержании, проверке фактов и т. д. Хотелось бы, чтобы я это сделал. - Том Мюллер

В письме публичному редактору New York Times Эрин Балч, исполнительный вице-президент Североамериканской ассоциации оливкового масла, написала: Я в шоке от этой клеветнической статьи о фальсификации итальянского оливкового масла. Эта статья пронизана ложными утверждениями, представленными так, как если бы они были фактами».

Границы между журналистикой, основанной на фактах, и рассказыванием анекдотических историй в онлайн-СМИ все больше и больше стираются, поэтому читатели должны иметь возможность полагаться на авторитетные учреждения, такие как The New York Times, чтобы отделить их друг от друга», — написал Балч. Не проанализировав фактические утверждения, сделанные в этой статье, ваш надежный бренд стал отдушиной для корыстных маркетологов».

Том Мюллер

«Нью-Йорк Таймс» предложила слайд-шоу титулованный Extra Virgin Suicide», в котором было представлено 15 карточек о процессе крупномасштабной фальсификации в индустрии оливкового масла в Италии. Статья была опубликована в субботу иллюстратором New York Times Николасом Блехманом и ссылается на Мюллера как на единственный источник.

Бекман — арт-директор The New York Times Book Review. Он не репортер Times.

В электронном письме Мюллер сказал, что он ничего не знал» о статье в «Таймс» и был встревожен» тем, что было указано его имя. Мы с автором кратко поговорили по телефону и обменялись электронными письмами, в обоих из которых я дал ему общую информацию об индустрии оливкового масла и указал направление для получения дополнительной информации».

Однако Мюллер поздравил Блехмана в твиттере вскоре после публикации статьи:

К настоящему времени эта статья распространилась по всему миру и была подхвачена бесчисленными интернет-изданиями. В воскресенье веб-сайт New York Times поместил эту статью на третье место среди статей, отправляемых по электронной почте.

Николас Блехман

Команда графический, который New York Times назвала интерактивный», несмотря на то, что у читателей не было возможности комментировать, содержал несколько заявлений, которые встревожили отраслевых экспертов своими неточностями и вызвали еще одну дискуссию об отрасли, изобилующей как дезинформацией, так и мошенничеством.

На одной из карточек серии было написано: примерно 69 процентов оливкового масла, продаваемого в США, подделано». Предположительно, речь шла о Исследование Калифорнийского университета в Дэвисе, 2010 г. которые обнаружили, что образцы десяти импортных брендов с пометкой «экстра вирджин» в трех калифорнийских супермаркетах (не совсем национальная выборка) были некачественный - не то чтобы они были намеренно подделал».

Другой пример подразумевал, что итальянская полиция полагается исключительно на органолептические тесты, игнорируя химические анализы как таковые. легко подделать». А также многие производители в Италии, с их НПЗ регулярно подвергались рейдам», тем не менее, могут избежать судебного преследования, согласно Times, благодаря их связи с влиятельными политиками» — стереотип, который эксперты называют раздутым и оторванным от реальности.

Бекман, похоже, подвергся некоторой критике из-за этой статьи, написав в Твиттере, что он получает письма от итальянских химиков, и одновременно напомнив читателям: Я всего лишь иллюстратор».

Получение писем о ядерно-магнитном резонансе оливкового масла от итальянских химиков. Баста! Я всего лишь иллюстратор. — Николас Блехман (@nblechman) 28 января 2014

В одном из предыдущий твит, Блехман поблагодарил Мюллера и трех других иллюстраторов за помощь в проекте.

The New York Times не ответила на запрос о комментариях.

Хронология инфографики о мошенничестве с оливковым маслом New York Times