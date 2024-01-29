Лучшие в мире оливковые масла на 2021 год объявлены на Premier Competition

Полные итоги 2021 года NYIOOC World Olive Oil Competition были выпущены сегодня на Официальный путеводитель по лучшим оливковым маслам в мире, после трехдневной онлайн-презентации отмеченных наградами брендов.

Производители из 28 стран представили на самый престижный конкурс отрасли 1,159 брендов. Международная команда экспертов удаленно проанализировала каждую заявку из 13 стран.

Я смогу позвонить членам нашей команды и сказать им, одному за другим, что их преданность сделала возможным это замечательное достижение. - Никола Феррарезе, совладелец Tèra de Prie

Поразительно продемонстрировав решимость производителей совершенствовать свое мастерство, 790 брендов получили награду. NYIOOCЖеланные золотые и серебряные награды за выдающееся качество при общем уровне успеха 68 процентов.

Андреас Папаспиру, Papas Grove

NYIOOC президент Curtis Cord сказал, что с момента проведения первого конкурса в 2013 году число победителей неуклонно растет. самое решительное заявление отважных производителей о том, как противостоять вызовам, чтобы выпускать наилучший продукт для нашего здоровья и удовольствия».

Столкнувшись со всем, что мир бросил на них в этом году, эти преданные своему делу люди каким-то образом сумели создать оливковое масло первого холодного отжима выдающегося качества, что чрезвычайно сложно сделать даже в наилучших условиях», — добавил Корд.

790 брендов теперь составляют элитный список лучшее в мире оливковое масло экстра вирджин в Официальном путеводителе, который ежегодно используют миллионы людей, чтобы узнать о лауреатах премии и людях, стоящих за ними.

Это бренды, которые обеспечивают наибольшую ценность с точки зрения характеристик, которые мы ожидаем, когда выбираем оливковое масло первого холодного отжима», — сказал Корд. и их стоит поискать».

Агрикола Маравилья

Olive Oil Times репортеры начали связываться с производителями, чтобы узнать их реакцию после получения главной награды в отрасли оливкового масла.

Эта награда означает, что мы производим оливковое масло правильно. Это плата за всю нашу тяжелую работу», — сказал Матей Дрновшек, владелец Kmetija Drnovšček Estate в Словении и производитель отмеченного золотой наградой бренда. Дрновщек Белица.

Итальянский продюсер Симоне Ботти, владеющий Ле Фонтач, получил золотую награду за тосканскую смесь. Эта награда возмещает жертвы и всю работу, которая была проделана в течение года», — сказал он. Olive Oil Times, особенно во время сбора урожая на мельнице, которой я лично управляю».

Испанский производитель Оро дель Десьерто выиграл две золотые награды, продолжив впечатляющую серию побед на NYIOOC. Мы очень довольны результатами», — сказал владелец Рафаэль Алонсо, когда узнал о наградах. С 2014 года мы продолжаем показывать стабильные положительные результаты на этом соревновании. Тем не менее, мы будем продолжать стараться изо всех сил каждый год».

Фаттория Триболи

С самого начала я усердно работал над производством высококачественного оливкового масла, произведенного с соблюдением этических норм, способного пощекотать самые изысканные вкусы, одновременно украшая нашу землю, восстанавливая заброшенные рощи. Получение этой награды означает признание этой тяжелой работы», — сказал Франческо Пиаттелли Пальмарини, чья смесь Maraviglia получила золотую награду.

Горжусь, вознаграждаю и мотивирую!» сказал Петрос Папаспироу, получив три награды за свое оливковое масло первого холодного отжима Papas Grove, произведенное в Краниди Арголидас, Греция. Это позволяет нашему небольшому семейному бизнесу продолжать предлагать качественную и честную продукцию».

Эти награды так много значат для меня», — сказала Брук Хейзен, владелица Голдридж Фармс В Калифорнии. Это дает мне такое теплое чувство благодарности и удовлетворения после того, как мы вложили столько времени, энергии и денег в производство самого лучшего оливкового масла».

Эта статья открывает наш специальное покрытие 2021 NYIOOC World Olive Oil Competition в котором мы выделим людей, стоящих за отмеченными наградами брендами.