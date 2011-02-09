Продажи оливкового масла в Италии выросли в последнем отчете

По данным ASSITOL, прибыль итальянских производителей оливкового масла значительно выросла за последние два месяца 2010 года. На внутреннем фронте продажи выросли на 31 процент, а экспортные продажи — на 22.4 процента. По отношению ко всему периоду с 2009 по 2010 год АССИТОЛ сообщает о росте на 21.6 процента. Это число отражает рост как здесь, так и за рубежом, и является долгожданной новостью после медленного начала года. АССИТОЛ Ассоциация нефтяной промышленности Италии. Его члены занимаются упаковкой масла, в основном оливкового, а также масла из семян и жмыха. Члены варьируются от оптовиков до таких известных брендов, как Colavita и Monini, и на их долю приходится продажа 90 процентов оливкового масла в Италии.

Оливковое масло первого холодного отжима, что такое АССИТОЛ? обычное» оливковое масло первого холодного отжима, безусловно, является самой большой категорией, расфасованной участниками. Они упаковывают итальянское, а также оливковое масло из ЕС и других стран. Также упакованы гораздо меньшие категории масел DOP и IGP с географическим обозначением, 1% произведенных в Италии и органических. Эти нишевые (и более дорогие) продукты составляют около 6 процентов всей категории Extra Virgin. Их показатели продаж в целом также были положительными. Масла DOP и IGP на внутреннем рынке выросли более чем на 50 процентов в ноябре и декабре по сравнению с 2009 годом. Исключение составило 1 процентов итальянского оливкового масла первого холодного отжима, которое на внутреннем рынке снизилось на 4 процента, хотя увеличилось на 6.5 процента. на экспортном рынке.

Масло выжимок (масло, которое добывается промышленным способом с использованием растворителей и аналогично тому, которое используется при производстве масел из семян) также выросло на 12.8 процента. В основном это масло используют пекарни, по крайней мере, в Италии. Масло выжимок также изучается для использования в производстве электроэнергии, что стало предметом конференции, на которой в ноябре 2010 года присутствовали производители оливкового масла.

Конкуренция среди стран-производителей оливкового масла жесткая, а Испания считается самым агрессивным конкурентом Италии. После Испании больше всего оливкового масла производит Италия. В то время как внутренние показатели Италии увеличились на 31 процент, внутренние показатели Испании упали на 5 процентов (ASSITOL сравнил последние 4 года) за период с ноября по декабрь 2010 года. ASSITOL объясняет успехи Италии гибкостью и разумными мерами по сокращению затрат.

ASSITOL также недавно был в новостях из-за их Январь 27г.th утверждение о новых правилах ЕС относительно тестирования алкиловых эфиров. Повышенный уровень алкиловых эфиров обычно указывает на то, что оливковое масло произведено из оливок низкого качества и не заслуживает статуса Extra Virgin. ЕС принял закон, устанавливающий ограничения на использование алкиловых эфиров, за что ASSITOL решительно выступает.

Следующие цифры, опубликованные Coldiretti (крупная сельскохозяйственная группа и лобби) дают представление об итальянском секторе производства оливкового масла первого холодного отжима:

Количество оливковых деревьев: 250,000,000 - -

2010 – 2011 производство: 550,000 - тонн

Рыночный рейтинг: второй после Испании

Потребление на душу населения: 13 — 14 кг/год

Количество масел DOP/IGP: 40

Годовой объем продаж в евро: 2 миллиарда

Рабочих дней: 50,000,000 - -