Аль Пильо стремится раскрыть потенциал сдержанного терруара Фрозиноне

За последние три года Элизабетта Петрини и ее семья превратили шесть гектаров частично заброшенных древних оливковых рощ в центральной Италии в удостоенный наград оливковое масло первого отжима операция.

Аль Пильо завершила сбор урожая 2023/24 года на высоком уровне, получив серебряную награду за свой бренд Mezzogiorno, органический моносорт Морайоло средней интенсивности, на выставке 2024 года. NYIOOC World Olive Oil Competition.

Здесь так много потенциала. Производители и вся производственная цепочка должны признать, что можно достичь многого. Это уникальная территория с уникальным наследием. - Элизабетта Петрини, владелица Al Puglio

Мы очень рады узнать, что получили награду на NYIOOC Всемирный конкурс оливок», — сказала она. Для меня это сбывшаяся мечта».

Самый престижный в мире конкурс качества похвалил Al Puglio за вкусовые ощущения артишока, листа инжира, листа оливы, черного перца и кофе.

После учебы в качестве сомелье по оливковому маслу, исследуя лучшие способы управления производственным процессом и постоянно обращаясь за советом к более знающим и опытным людям, получение этого признания является не только большим удовлетворением, но, прежде всего, мотивацией постоянно стремиться к совершенствованию», — добавил Петрини.

Наряду с Морайоло, Аль Пильо выращивает оливки Рошола и Леччино в провинции Фрозиноне, примерно в 55 километрах к востоку от Рима.

Росциола — красивый местный сорт, который хорошо растет на наших скалистых холмах», — сказал Петрини. Оно обладает многими уникальными характеристиками и требует раннего сбора урожая, поскольку созревает раньше, чем другие сорта оливок, которые мы выращиваем».

За некоторыми исключениями, регион вокруг Пильи на севере Фрозиноне не известен производством оливкового масла первого отжима.

Это была первая проблема, с которой мы столкнулись», — сказал Петрини. Местная культура производства оливкового масла, уходящая корнями в древние традиции, обычно не отдает приоритет качеству в том смысле, в каком мы его понимаем сегодня».

Как и во многих других регионах страны, значительное количество небольших оливковых рощ в этом районе находятся в семейной собственности. Когда эти рощи продуктивны, они в основном используются для собственного потребления семьи. Обрезка, удобрение и сбор урожая часто следуют методам, передаваемым из поколения в поколение.

Когда я сказал местным жителям, что мы хотим сначала собрать урожай Росчиолы, то есть в начале октября, некоторые отнеслись к этому с недоверием», — сказал Петрини. Большинство из них привыкли собирать урожай в декабре».

Найти подходящего партнера для измельчения оливок также оказалось непросто. Большинство заводов здесь откроются только в конце октября», — сказал Петрини. Нам пришлось поискать в другом месте, и мы нашли подходящие заводы в районе Коллин-Понтин».

Петрини транспортирует оливки из рощи на мельницу за 30–45 минут. Однако она надеется, что ее недавний успех на Всемирном конкурсе побудит заводы начать открываться раньше в этом сезоне.

Посмотрите на Росчиолу и другие местные сорта», — сказал Петрини. Здесь так много потенциала. Производители и вся производственная цепочка должны признать, что можно достичь многого. Это уникальная территория с уникальным наследием».

Петрини надеется, что ее победа на Всемирном конкурсе побудит больше производителей во Фрозиноне собирать ранний урожай. (Фото: Аль Пильо)

Это осознание также отражено в туристическом объекте, который Петрини и ее семья построили вокруг своих оливковых рощ и виноградников.

Когда наши гости ночуют в наших люксах или приходят на ужин в наш ресторан, мы предоставляем им список оливковых масел первого отжима со всей Италии», — сказала она. Более того, мы обсуждаем с ними качество и характеристики оливкового масла первого отжима».

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Вместе мы пробуем три превосходных оливковых масла, чтобы помочь им увидеть различия между регионами, которые они представляют», — добавил Петрини.

За столом клиенты Al Piglio находят бутылку оливкового масла первого отжима, произведенного на ферме, и могут использовать их по своему усмотрению. Я научился этому в Испании, где известные рестораны всегда дарят своим клиентам бутылку высококачественного оливкового масла первого отжима, готового к употреблению», — сказал Петрини.

Для Аль Пильо в этом году NYIOOC награды завершают успешный сезон. Я должен сказать, что эта кампания, вероятно, прошла для нас немного лучше, чем для большинства в регионе», — сказал Петрини. В нашем случае прошлый сезон был лучше предыдущего».

По мнению Петрини, изменение климата представляет собой одну из наиболее серьезных проблем для производителей высококачественного оливкового масла в долгосрочной перспективе.

Мы не можем повернуть вспять определенную динамику, но мы можем попытаться адаптироваться и смягчить воздействие, находя лучшие решения для дальнейшего совершенствования наших методов ведения сельского хозяйства», — сказала она.

Именно поэтому компания Al Piglio была основана с учетом принципов устойчивого развития. Благодаря моему опыту работы в энергетическом секторе, внедрение инфраструктуры производства фотоэлектрической энергии, которая покрывает все наши потребности, стало естественным», — сказал Петрини, отметив другие устойчивые решения, в том числе отказ от использования пластика.

Помимо изменения климата, серьезной задачей для этого региона и, вероятно, для всей Италии является создание истинной идентичности на рынке», — сказал Петрини. Биоразнообразие этой страны не имеет себе равных, особенно когда дело касается оливок».

Разнообразие, качество и уникальность продуктов, которые мы можем предложить в Италии, не имеют себе равных ни в одной другой стране», — заключила она. Мы должны лучше осознавать это и ценить его на уровне, который раньше был доступен только для вина».