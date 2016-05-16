Италия ужесточает санкции за мошенничество с оливковым маслом

Совет Министров утвердил постановление, содержащее положения о санкциях за нарушение Постановление ЕС № 29/2012 относительно стандартов сбыта оливкового масла, и Регламент ЕЭС № 2568/91 о характеристиках оливкового масла и масла из оливковых жмыхов и о соответствующих методах.



Мы удовлетворены тем, что Правительство внесло поправки в указ и подтвердило уголовные обвинения, выдвинутые " Закон о спасении нефти. - Коломба Монгелло

С этой валидацией правительство внесло изменения, которые комитеты по сельскому хозяйству и юстиции предоставили проект законодательного указа в декабре это привело бы к снижению наказания за подделку оливкового масла, что вызвало обеспокоенность у итальянских фермеров и потребителей.

Акция завершила мероприятия, предусмотренные Законом № 9 от 14 января 2013 г. (т.н. "закон о сохранении нефти) и включает, согласно заявлению правительства, административные штрафы за отсутствие указания происхождения и другой информации, которая должна быть явно указана на упаковке.

Также были введены административные взыскания за ненадлежащее ведение складского учета. Правительство пояснило, что сфера административного вмешательства по-прежнему ограничивается сектором, не охватываемым уголовным законом, за которым закреплено пресечение любого вида мошенничества с пищевыми продуктами».

Наложение санкций, предусмотренных указом, возложено на Центральную инспекцию по охране качества и борьбе с мошенничеством в отношении пищевых продуктов (ЦИКРФ) Министерства аграрной, продовольственной и лесной политики, а полномочия возложены действующим законодательством на органы власти. ответственность за установление нарушений остается неизменной.

Постановление создает правовую базу, которая внедряет систему отслеживания, необходимую для борьбы с мошенничеством в секторе оливкового масла.

Мы удовлетворены тем, что правительство исправило постановление и подтвердило уголовные обвинения, выдвинутые "Закон о сохранении нефти», - сказал вице-президент парламентской комиссии по борьбе с контрафактной продукцией и пиратством Коломба Монджиелло, отметив стратегическую важность сектора оливкового масла и созданного в Италии агробизнеса.

Ассоциации потребителей оценили меру: Наконец-то мы получили систему санкций, направленную на правдивость информации на этикетке, что дает большие гарантии. Защита итальянского зеленого золота имеет решающее значение для защиты цепочки поставок и потребителей», — сказал Маттео Пенначчиа из потребительской группы Codici.