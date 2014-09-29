Дело Кангадиса продвигается вперед, несмотря на банкротство

Истцы в коллективном иске о фальсификации оливкового масла Кангадиса отпраздновали небольшую победу на прошлой неделе после того, как федеральный судья согласился продвинуть дело по делу на 261 миллион долларов, несмотря на банкротство компании.



Дело касается оливкового масла марки Capatriti, которое Kangadis продает как 100% чистое оливковое масло». Согласно заявлению истца, анализ показал, что речь идет вовсе не о оливковом масле, а о масле из оливковых жмыхов — рафинированном масле, изготовленном из побочных продуктов первого отжима оливок, в том числе остатков косточек и мякоти, извлеченных путем нагревания и химические растворители. Как низший сорт пищевого масла, полученного из оливок, оливковое масло жмыха в основном используется в сфере общественного питания.

18 сентября окружной судья США Джед Ракофф Южного округа Нью-Йорка распорядился о сертификации класса. Удостоверение происходит, когда суд устанавливает, что определенные предпосылки среди истцов соблюдены, например, все истцы предъявляют один и тот же иск.

Ракофф ранее сертифицировал дело Эбин против Кангадиса в марте, но прогресс остановился из-за банкротства против Kangadis Food Inc. (KFI). Обвинения фактически были перенесены в иск против Kangadis Family Management LLC, компании, принадлежащей трем членам семьи Kangadi, которые также являются акционерами KFI.

Истцы утверждают, что обещание 100% чистое оливковое масло», напечатанное на пяти сторонах банок «Капатрити», повлияло на их решение о покупке продукта, а ложное заявление нарушило законы о защите прав потребителей.

Кангадис возражал против претензии из-за того, что члены класса определяются как все лица в Соединенных Штатах, которые приобрели 100-процентное чистое оливковое масло Capatriti, расфасованное до 1 марта 2013 года». Компания продает розничным торговцам, а не напрямую потребителям.

Однако судья это отменил. Независимо от того, купил ли человек во время занятий банку… которая на самом деле содержала жмых, это практически самый объективно определяемый вопрос, какой только можно задать», — написал в постановлении окружной судья США Джед Ракофф из Южного округа Нью-Йорка.

В прошлом году Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) подал иск против Кангадиса— которая ведет бизнес под названиями Gourmet Factory, Caprititi и Porto — заявляя незаконное, вводящее в заблуждение и вводящее в заблуждение введение в заблуждение». Хотя NAOOA и Kangadi достигли конфиденциального соглашения в июле 2013 года, судебные издержки вынудили компанию объявить о банкротстве.