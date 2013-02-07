Торговая группа подала в суд на производителя оливкового масла за вводящую в заблуждение маркировку

В своем первом судебном иске против компании по производству оливкового масла Североамериканская ассоциация оливкового масла (NAOOA) подает в суд на производителей масла марки Caprititi. В гражданском иске, поданном 6 февраля, утверждается, что The Gourmet Factory ложно продает масло, полученное химическим путем из остатков кожуры и косточек оливок, как 100% чистое оливковое масло».

Благодаря своей незаконным, вводящим в заблуждение и вводящим в заблуждение брендом», NAOOA утверждает, что общественность неосознанно потребляет низкокачественные жмыховое масло. Оливковое масло из жмыха содержит много жирных кислот, оно должно пройти несколько процессов очистки, чтобы сделать его пригодным для потребления человеком, и не соответствует юридическому определению оливкового масла. действия по жалобе.

Кроме того, в жалобе NAOOA говорится, что The Gourmet Factory, принадлежащая Kangadis Food, Inc., занимается недобросовестной конкуренцией. Фальсифицированное масло может быть произведено с существенно меньшими затратами, чем настоящее оливковое масло и, ошибочно маркируя свое масло как 100% Pure Olive Oil, компания может подорвать законных производителей, заявляет NAOOA.

Компания занимается фальсификация для получения экономической выгоды», — заявила исполнительный вице-президент NAOOA Эрин Балч.

NAOOA впервые заинтересовалась маркой Capatriti, когда она наблюдается значительное расхождение цен в последние месяцы», — сказал Балч. В документах судебного процесса говорится, что Капатрити 100% Pure Olive Oil» продается по цене от одной трети до половины цены. настоящее оливковое масло производители взимают плату.

Ассоциация наняла независимую третью сторону для сбора образцов для тестирования в лаборатории Международного совета по оливкам в Испании. Лабораторные результаты показали, что образцы были в лучшем случае какой-то вид жмыха, а в худшем может также содержать растительное масло», — говорится в жалобе.

В документе также утверждается, что масло жмыха выдается за чистое оливковое масло. это не то, что может быть сделано случайно или по простой небрежности» и что Gourmet Factory намерена обманом заставить потребителей покупать фальсифицированные пищевые масла».

По данным NAOOA, на бренд Capatriti приходится более 15 процентов рынка оливкового масла в Нью-Йорке, Нью-Джерси, Коннектикуте и других штатах. В иске содержится просьба запретить компании маркировать и продавать жмых или другие масла, кроме оливкового, как оливковое масло» и добивается возмещения ущерба по закону от имени своих членов.

NAOOA — это торговая ассоциация, представляющая продавцов, упаковщиков и импортеров оливкового масла.

С владельцем Kangadis Foods, Inc. Джорджем Игнатиадисом связались для комментариев по поводу судебного процесса, но он сказал, что не знал об этом.