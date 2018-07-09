Сотни протестующих против введения тарифов на оливки в Испании

Сотни фермеров, выращивающих оливки, производителей масла и представителей бизнеса собрались перед консульством Соединенных Штатов в Севилье, Испания, в прошлый четверг, чтобы выразить протест против предложенных американскими тарифами на испанские оливки.



Мы вновь заявляем о своем абсолютном неприятии установления каких-либо тарифов на столовые оливки. - Родриго Санчес Аро, министр сельского хозяйства Андалусии.

Протестующие собрались, чтобы осудить запланированные тарифы, назвав их несправедливо» и оскорбительным», а также вызывает озабоченность по поводу их потенциально катастрофических последствий для экспорта и занятости в регионе.

Тарифы должны быть обсуждены Комиссией по международной торговле США (USITC) на этой неделе, и, если комиссия решит их ввести, они вступят в силу в конце этого месяца. В 2017 году экспорт испанских оливок в США составил около 67 миллионов долларов.

Мы очень разочарованы решением Министерства торговли США ввести антисубсидионные и антидемпинговые пошлины на импорт столовых оливок из Испании, тем более что этот продукт очень популярен среди потребителей США», — заявил Хосе Мария Кастилья, лоббист национального крыла Об этом сообщила Ассоциация молодых фермеров (ASAJA). Это неоправданно и непропорционально и противоречит нашей общей сельскохозяйственной политике».

Мигель Лопес, генеральный секретарь COAG Andalusia, сказал, что 8,000 рабочих мест находятся под прямой угрозой, а еще два миллиона — косвенно из-за предлагаемых тарифов. По его словам, Agro Sevilla уже уволила некоторых своих сотрудников.



Reiteramos nuestro rechazo absoluto a la fijación de cualquier tipo de arancel a la aceituna de mesa, que ahora EEUU ha incrementado hasta el 34,75%. Es una medida injusta que provocaría grandes perdidas en electorandaluzquegenera2millonesdejornalesy8.000empleos. — Родриго Санчес Аро (@rodrigosanhar) 12 июня 2018





Хунта настаивает на том, чтобы эль-арансель а-ля aceituna de mesa es desproporcionado” y pide al Gobierno que defienda al сектор https://t.co/z56iEjUSCh через @epandalucia — Хосе Муньос (@pepemsanchez) 29 января 2018





Чтобы донести мысль и придать этим увольнениям человеческое лицо, Лопес пригласил на сцену во время протеста молодого человека, которого назвали только сыном Ракель.

Из-за тарифов и после шести лет работы в компании он остался без работы, и ему пришлось покинуть Андалусию, чтобы найти работу», — сказал Лопес. У него был жизненный проект, и все было сломано».

Лопес настаивал на том, чтобы испанские производители оливок соблюдали правила Европейского союза и Всемирной торговой организации, и призвал Европейский союз и правительство Испании защитить сектор от того, что он назвал произвольные» тарифы.

Столкнувшись с таким отношением, которое [президент США Дональд] Трамп поддерживает против любого импорта, и поскольку это нарушает все международные соглашения, Европейская комиссия уже должна занять позицию и постоять за себя», — сказал он. Нас тоже нужно защищать».

Европейская комиссия уже осудила тарифы на испанские оливки, а официальный представитель маркировал их. протекционистские» и многообещающие действия Европейской торговой комиссии.

Предлагаемые тарифы связаны с антидемпинговыми жалобами, поданными двумя калифорнийскими компаниями (Bell-Carter Foods, Inc и Musco Family Olive Co) в прошлом году. Они усугубляются антисубсидионными обвинениями со стороны Министерства торговли США, которое утверждает, что испанские фермеры и упаковщики оливок также получают выгоду от несправедливые субсидии».

Если USITC решит ратифицировать предложенные тарифы, что, по мнению большинства торговых обозревателей, весьма вероятно, то 27 июля импортные пошлины на испанские оливки вырастут до 24 процентов. Сообщается, что тарифы охватывают все виды испанских оливок, включая все формы. , размеры и цвета; без косточек и без косточек; и целыми, нарезанными, измельченными и клиновидными.

Министерство торговли обеспечит полную и справедливую оценку фактов и, в случае нарушения правил, примет оперативные меры, чтобы остановить любую недобросовестную торговую практику», — заявил министр торговли США Уилбур Росс. Соединенные Штаты привержены свободной, справедливой и взаимной торговле с Испанией».

Антонио де Мора, генеральный секретарь Испанской ассоциации экспортеров и производителей столовых оливок (ASEMA), считает, что факты важнее чувств, и вместо того, чтобы участвовать в протестах, усердно работал над подготовкой судебного дела против тарифов.

ASEMESA готовит свою защиту в контакте с национальной и европейской администрациями, с заверением в том, что аргументы, на которых основаны эти обвинения, ложны, по этой причине мы собираем всю необходимую информацию и доказательства», — сказал он.