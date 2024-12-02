столовые оливки

Декабрь 2, 2024
Производители столовых оливок сталкиваются с нехваткой рабочей силы, что усугубляется опасениями по поводу усиления иностранной конкуренции и возможности повышения пошлин.
Ноябрь 15, 2024
Испанский сектор оливкового масла на грани после победы Трампа на выборах
Производители черных столовых оливок в Испании, уже пострадавшие от пошлин, введенных при первой администрации Трампа, опасаются, что их станет еще больше.
Октябрь 1, 2024
Египет стремится к значительному увеличению экспорта оливкового масла
Чиновники разрабатывают стратегию увеличения экспорта за счет расширения производства.
Сентябре 18, 2024
Проект по превращению оливковых отходов в суперконденсаторы
В Испании завершился исследовательский проект по разработке эффективного процесса повторного использования отходов оливкового производства для различных промышленных целей.
Сентябре 16, 2024
Прогнозируется рост урожайности столовых оливок в Калифорнии второй год подряд
Производство столовых оливок в Калифорнии должно вырасти до 40,000 2024 тонн в - году благодаря благоприятным погодным условиям, несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как нехватка рабочей силы и конкуренция со стороны импорта.
Сентябре 16, 2024
Производство столовых оливок в Испании восстанавливается, но не оправдывает первоначальных ожиданий
Фермеры предупреждают, что жаркий и сухой август повлиял на размер и товарность столовых оливок.
Август 13, 2024 Новости Трусы
Испанские производители присматриваются к индийскому рынку столовых оливок
Май. 13, 2024 Новости Трусы
Исследование проливает свет на снижение затрат на сбор урожая для производителей столовых оливок
Апреле 30, 2024
Греческий суд постановил, что компания Kalamon Olives может использовать бренд Kalamata
Верховный суд отклонил апелляцию производителей из Мессении о том, что только они могут использовать бренд Каламата, экспортная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.
Март 19, 2024
Регистрация оливок Каламата в качестве интеллектуальной собственности возобновила спор в Греции
Регистрация PDO столовых оливок Каламата из Мессении в ВОИС ограничит использование этого термина производителями столовых оливок в Греции, что вновь разожжет продолжающиеся дебаты.
Февраль 23, 2024
Всемирная торговая организация считает, что США не соблюдают требования в споре о торговле столовыми оливками
ВТО постановила, что США должны отменить пошлины на импорт испанских столовых оливок, в то время как отдельное дело находится на рассмотрении в Апелляционном суде.
16 января, 2024
Лидер МОК сосредоточился на расширении культивирования и борьбе с изменением климата
Директор Международного совета по оливкам Хайме Лилло говорит, что будущее производства оливкового масла лежит за пределами Средиземноморья.
3 января, 2024
Европа предоставила статус PDO турецким столовым оливкам «Чизик Зейтини»
В настоящее время Турция имеет статус защиты ЕС для трех сортов столовых оливок и ожидает сертификации защищенного наименования происхождения еще для трех.
Декабрь 14, 2023
Традиционные турецкие методы выращивания оливок признаны ЮНЕСКО
Агентство ООН заявило, что традиционные турецкие методы прививки, измельчения и производства столовых оливок представляют ценность для нашей глобальной культуры и должны быть сохранены.
Ноябрь 6, 2023
Осторожный оптимизм по поводу начала сбора урожая оливок в Калифорнии
По оценкам, производство оливкового масла может достичь трех миллионов галлонов, что значительно больше, чем в прошлом году.
Октябрь 6, 2022
Производители в Андалусии готовятся ко второму худшему урожаю за всю историю наблюдений
Ожидается, что производство оливкового масла в Андалусии будет почти на 50 процентов ниже среднего показателя за пять лет. Урожай столовых оливок также будет значительно ниже.
Сентябре 21, 2022
Греция снова добавляет оливки Каламата в национальный список сортов растений
Все греческие производители оливок Каламон смогут продавать их как оливки Каламата. Производители в Мессении утверждают, что это обесценит их сертификацию PDO.
Сентябре 12, 2022
Засуха и жара погубили урожай оливок в Испании
Цены вырастут из-за плохих урожаев в других местах и увеличения производственных затрат.
Сентябре 6, 2022
Столовые оливки Халкидики пострадали от града перед сбором урожая
Град на полуострове Халкидики повредил до 20 процентов оливок в регионе, причинив ущерб примерно в 1.8 миллиона евро.
Август 18, 2022
Производители оливок в Эстремадуре готовятся к «худшему урожаю в истории»
Ассоциация местных фермеров прогнозирует падение производства оливкового масла и столовых оливок на 85 процентов из-за продолжающейся засухи.
Июль. 5, 2022
Греческие производители отвергают ограничения на использование «каламата» в столовых оливках
По словам межпрофессионала, производители оливок Каламата за пределами Мессении понесут «неизмеримый ущерб» в результате ограничений.
Июнь 22, 2022
Греческий суд вынес решение в пользу производителей оливок из Мессении
Суд постановил, что только мессенские производители могут использовать термин «оливки Каламата» для продажи своих оливок Каламон.
Июнь 2, 2022
Андалусия требует больше средств для производителей оливкового масла и столовых оливок в рамках новой политики
По некоторым оценкам, оливковый сектор Андалусии будет терять 60 миллионов евро в год в соответствии с национальным стратегическим планом Испании для CAP.