столовые оливки

Производители в Андалусии готовятся ко второму худшему урожаю за всю историю наблюдений

Ожидается, что производство оливкового масла в Андалусии будет почти на 50 процентов ниже среднего показателя за пять лет. Урожай столовых оливок также будет значительно ниже.