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столовые оливки

Постановка

Декабрь 2, 2024

Нехватка рабочей силы парализует сбор урожая оливок в Испании

Производители столовых оливок сталкиваются с нехваткой рабочей силы, что усугубляется опасениями по поводу усиления иностранной конкуренции и возможности повышения пошлин.

Новости Трусы

Ноябрь 15, 2024

Испанский сектор оливкового масла на грани после победы Трампа на выборах

Производители черных столовых оливок в Испании, уже пострадавшие от пошлин, введенных при первой администрации Трампа, опасаются, что их станет еще больше.

Бизнес

Октябрь 1, 2024

Египет стремится к значительному увеличению экспорта оливкового масла

Чиновники разрабатывают стратегию увеличения экспорта за счет расширения производства.

Новости Трусы

Сентябре 18, 2024

Проект по превращению оливковых отходов в суперконденсаторы

В Испании завершился исследовательский проект по разработке эффективного процесса повторного использования отходов оливкового производства для различных промышленных целей.

Новости Трусы

Сентябре 16, 2024

Прогнозируется рост урожайности столовых оливок в Калифорнии второй год подряд

Производство столовых оливок в Калифорнии должно вырасти до 40,000 2024 тонн в - году благодаря благоприятным погодным условиям, несмотря на сохраняющиеся проблемы, такие как нехватка рабочей силы и конкуренция со стороны импорта.

Новости Трусы

Сентябре 16, 2024

Производство столовых оливок в Испании восстанавливается, но не оправдывает первоначальных ожиданий

Фермеры предупреждают, что жаркий и сухой август повлиял на размер и товарность столовых оливок.

Новости Трусы

Апреле 30, 2024

Греческий суд постановил, что компания Kalamon Olives может использовать бренд Kalamata

Верховный суд отклонил апелляцию производителей из Мессении о том, что только они могут использовать бренд Каламата, экспортная стоимость которого составляет 200 миллионов евро.

Новости Трусы

Март 19, 2024

Регистрация оливок Каламата в качестве интеллектуальной собственности возобновила спор в Греции

Регистрация PDO столовых оливок Каламата из Мессении в ВОИС ограничит использование этого термина производителями столовых оливок в Греции, что вновь разожжет продолжающиеся дебаты.

Бизнес

Февраль 23, 2024

Всемирная торговая организация считает, что США не соблюдают требования в споре о торговле столовыми оливками

ВТО постановила, что США должны отменить пошлины на импорт испанских столовых оливок, в то время как отдельное дело находится на рассмотрении в Апелляционном суде.

Мировое

16 января, 2024

Лидер МОК сосредоточился на расширении культивирования и борьбе с изменением климата

Директор Международного совета по оливкам Хайме Лилло говорит, что будущее производства оливкового масла лежит за пределами Средиземноморья.

Новости Трусы

3 января, 2024

Европа предоставила статус PDO турецким столовым оливкам «Чизик Зейтини»

В настоящее время Турция имеет статус защиты ЕС для трех сортов столовых оливок и ожидает сертификации защищенного наименования происхождения еще для трех.

Мировое

Декабрь 14, 2023

Традиционные турецкие методы выращивания оливок признаны ЮНЕСКО

Агентство ООН заявило, что традиционные турецкие методы прививки, измельчения и производства столовых оливок представляют ценность для нашей глобальной культуры и должны быть сохранены.

Новости Трусы

Ноябрь 6, 2023

Осторожный оптимизм по поводу начала сбора урожая оливок в Калифорнии

По оценкам, производство оливкового масла может достичь трех миллионов галлонов, что значительно больше, чем в прошлом году.

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Постановка

Октябрь 6, 2022

Производители в Андалусии готовятся ко второму худшему урожаю за всю историю наблюдений

Ожидается, что производство оливкового масла в Андалусии будет почти на 50 процентов ниже среднего показателя за пять лет. Урожай столовых оливок также будет значительно ниже.

Новости Трусы

Сентябре 21, 2022

Греция снова добавляет оливки Каламата в национальный список сортов растений

Все греческие производители оливок Каламон смогут продавать их как оливки Каламата. Производители в Мессении утверждают, что это обесценит их сертификацию PDO.

Новости Трусы

Сентябре 12, 2022

Засуха и жара погубили урожай оливок в Испании

Цены вырастут из-за плохих урожаев в других местах и ​​увеличения производственных затрат.

Новости Трусы

Сентябре 6, 2022

Столовые оливки Халкидики пострадали от града перед сбором урожая

Град на полуострове Халкидики повредил до 20 процентов оливок в регионе, причинив ущерб примерно в 1.8 миллиона евро.

Новости Трусы

Август 18, 2022

Производители оливок в Эстремадуре готовятся к «худшему урожаю в истории»

Ассоциация местных фермеров прогнозирует падение производства оливкового масла и столовых оливок на 85 процентов из-за продолжающейся засухи.

Новости Трусы

Июль. 5, 2022

Греческие производители отвергают ограничения на использование «каламата» в столовых оливках

По словам межпрофессионала, производители оливок Каламата за пределами Мессении понесут «неизмеримый ущерб» в результате ограничений.

Оливковые сорта

Июнь 22, 2022

Греческий суд вынес решение в пользу производителей оливок из Мессении

Суд постановил, что только мессенские производители могут использовать термин «оливки Каламата» для продажи своих оливок Каламон.

Новости Трусы

Июнь 2, 2022

Андалусия требует больше средств для производителей оливкового масла и столовых оливок в рамках новой политики

По некоторым оценкам, оливковый сектор Андалусии будет терять 60 миллионов евро в год в соответствии с национальным стратегическим планом Испании для CAP.

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